Tragédie pro celou generaci dětí. Ke sportu už se nevrátí, obává se Svoboda

V pražské Dukle má na starosti mladé pětibojaře. Je stále těžší děti nějak motivovat, říká zlatý olympionik David Svoboda. Současné výrazné omezení sportu je podle něj tragédií pro celou generaci dětí, následky mohou být celoživotní.

"Pokud dětem sport na jeden rok, nebo dokonce na dva roky úplně vypadne nebo se drastickým způsobem sníží jejich pohybová zátěž nebo aktivita, tak to pro ně bude mít bohužel negativní celoživotní následky," říká Svoboda.

O tom, že by se všechny děti po konci omezení vrátily na sportoviště, vážně pochybuje. "Pokud odpadne návyk a zvyk trávit volný čas sportem, tak už se jedna celá generace k tomu sportu pravděpodobně nevrátí. Nebo ve velice omezené míře."

Na Dukle trénuje olympijský vítěz z Londýna 2012 skupinu osmi dětí, přístup na sportoviště ale mají povolen jen někteří.

"Týká se to členů reprezentace, kteří mají s Duklou podepsanou smlouvu a jsou v přípravě na - už jednou odložené - mistrovství světa v dorostenecké kategorii. Snažíme se nějakým způsobem rozdělovat, abychom dodržovali nařízení a rozestupy, a přitom mohli trénovat, ale je to velmi obtížné," popisuje trenér, který minulý pátek oslavil šestatřicáté narozeniny.

Šíření pandemie na sportovišti je podle něj zanedbatelné. "V našem prostředí máme minimum nakažených. Většina těch, kteří byli pozitivně testovaní nebo případně onemocněli, se s největší pravděpodobností nakazila mimo naše sportoviště," vysvětluje, proč uzavřená sportoviště a nemožnost kolektivního tréninku považuje za nešťastné.

Sport a pohyb mají ve zdravém vývoji dětí podle jeho slov nezastupitelnou úlohu. Vedle rozvoje fyzické zdatnosti a mentální odolnosti ovlivňují například také metabolické, hormonální a imunitní odezvy v jejich organismu, rozvíjí nervovou soustavu a přináší mnoho pozitivních emočních prožitků.

"To vše je základem zdraví, optimálního tělesného růstu a také velmi vhodným výchovným prostředkem. Děti se učí zvládat zátěž a sportovní příprava jim pomáhá získávat návyky, které jsou velmi důležité pro celý život," podotýká.

Ve své skupině zatím konkrétní tendence odsouvat sport na druhou kolej nepociťuje.

"Mám velké štěstí, že moji svěřenci včetně jejich rodičů přistupují ke sportu velmi dobře. Vzhledem k jejich věku je nutné vždy hledat rovnováhu mezi tréninky a studijními povinnostmi, ale jsem moc rád, že to zatím zvládají skvěle. Naopak si myslím, že si důležitost sportu uvědomují víc než dřív, kdy se nemuseli prát s tolika dalšími omezeními a měli víc možností," říká Svoboda.

Ihned však dodává: "Bavíme se ale o sportovcích, kteří si to už před lety vybrali jako svůj preferovaný způsob trávení volného času a kteří pořád mají možnost pravidelného tréninku pod odborným vedením. Většina ostatních takové štěstí nemá."

Sportovní výkonnost nicméně klesá i dětem, jejichž přístup dlouho trvající omezení nenarušila. Vedle omezení tréninků jim totiž škodí i rušení celé řady soutěží. Pro sportovní výkon je soutěžní aktivita zásadní.

Mladým sportovcům bez ní podle Svobody nenávratně unikají získávané zkušenosti.

S konáním olympijských her v Tokiu prý sportovci stále počítají. Řeší jen, za jakých opatření proběhnou. I sám Svoboda se jako člen olympijského výboru snaží šířit naději.

"Jsme ujišťováni organizátory, že se olympijské hry určitě uskuteční, ale bohužel nemůžeme vyloučit ani to, že olympiáda ani letos nebude. Na takovou variantu však raději nemyslíme. Musíme věřit, že se to podaří," doufá.

Jednou z podmínek účasti bojů pod pěti kruhy by mohlo být očkování. K takové variantě se ale podle nedávného průzkumu komise sportovců, které Svoboda předsedá, reprezentanti staví rezervovaně.

Pouze 21 procent z nich bylo jednoznačně rozhodnutých, že se nechá naočkovat. Zbytek by se očkování rád vyhnul, pokud jim tedy takový postup nepřinese jakoukoli formu diskriminace, nebo by očkování podstoupil pouze v případě, že by to znamenalo nějaké výhody, především nijak neomezené možnosti tréninku. Komise trvá na tom, aby vakcinace byla dobrovolná.

"Sportovci obecně patří do skupiny fyzicky i mentálně nejodolnějších lidí. Předpokládám, že proto méně podléhají strachu, a navíc se pravděpodobně necítí být tolik ohroženi na svém zdraví nebo na životě."

"Jsou zvyklí cestovat po celém světě, a přesto jen malé procento z nich se nechává očkovat, když například navštěvují exotické země. Vždy hrozí vedlejší účinky nebo přinejmenším na několik dní mírná únava, což ovlivňuje sportovní výkon. Ani očkovaná osoba prý nepřestává být možným přenašečem infekce, a tak odpadá i jinak důležitý důvod ochrany svého okolí," vysvětluje Svoboda postoj většiny sportovců.

Sám Svoboda se v současné situaci snaží dodržet alespoň hodinu pohybu denně. Využívá přitom všechny možné dostupné možnosti. Natočil také několik videí, která mají lidi motivovat a inspirovat ke sportu za současných možností. Například instruktážní spot o správné technice klasického lyžování a výběru běžek (podívejte se na video).

Svoboda by nicméně raději pokračoval ve sportu za normálních okolností. Je přesvědčený, že sport posiluje zdraví a imunitu lidí více než některá vládní opatření.

Zatím ale nezbývá než vydržet. Jak?

"Receptem je velká osobní disciplína do každodenního tréninku anebo schopnost opřít svou motivaci o dlouhodobé cíle, zatímco jsou ty krátkodobé v ohrožení nebo úplně v troskách," říká Svoboda.

"Jinak fyzická a mentální příprava k sobě neoddělitelně patří a hlavně v dnešní době je dobré vidět rozdíl ve způsobu myšlení, sebedůvěře, náladě a odolnosti lidí, kteří sport nezanedbávají, proti těm, kteří zůstávají pasivní. Právě tělesná aktivita, pohyb a pozitivní prožitky, které sport přináší, jsou skvělým způsobem, jak dnešní situaci lépe zvládnout," uzavírá olympijský vítěz.