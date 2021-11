Jsem sice Ledecká, ale na mráz se netěším. Česká hvězda před SP tlumí očekávání

Ester Ledeckou čeká ostrý start lyžařského Světového poháru. Po obřím slalomu v Söldenu, kde nepostoupila do druhého kola, ji v Lake Louise čekají oblíbené rychlostní závody. V tomto kanadském středisku se Ledecké v minulosti dařilo, před dvěma lety tady jeden sjezd vyhrála a ve druhém skončila čtvrtá. O svých ambicích jako obvykle hovoří opatrně.

"Každý závod je jiný. Nikdy nemám velká očekávání. Přistupuju ke každému závodu stejně svědomitě a snažím se všechno to, co jsem natrénovala, předvést v závodě. Nemůžu pro to udělat víc. Celý tým je připravený odevzdat co nejlepší výkon, ale stojím nohama na zemi. Mezi prvními dvaceti závodnicemi je jen minimální rozdíl ve výkonnosti, změřitelný na setiny, desetiny sekundy," uvedla ve vyjádření pro média.

V Lake Louise by dnes měly sjezdařky absolvovat první trénink. Na závodní kopec se zatím nedostaly. "Bylo tu špatné počasí, klukům zrušili dva závody a teď se pořadatelé pokoušejí připravit trať," řekla šestadvacetiletá Češka. "Jsem zvědavá, jaká bude trať, a doufám, že bude hezké počasí. Má prý hodně mrznout, čeká se nějakých 25 stupňů pod nulou, tak uvidíme. Nemám moc ráda, když je mi zima. A to i přesto, že jsem Ledecká," doplnila s úsměvem.

Od Söldenu střídala přípravu na lyžích a na snowboardu. Do Lake Louise přicestovala z Colorada. "Měla jsem teď po osmi měsících možnost pár dní trénovat rychlostky v Copper Mountain, tak jsem otestovala lyže, lyžáky a bylo prima se projet větší rychlostí," popsala.

Z testování materiálu má zatím rozporuplné pocity. "Co se týká lyží na sjezd, tak to moc nevím, uvidíme. Ještě nebyly mockrát na sněhu, takže se musí ještě trochu 'rozjezdit'. V tomto ohledu jsou vždycky ty první závody testovací," uvedla. Dobře jí jedou jedny lyže na superobří slalom. "Ale bylo by fajn mít ještě alespoň jedny, dvoje rovnocenné, takže kluci ještě budou hledat," doplnila. Super G by mělo po pátečním a sobotním sjezdu v neděli uzavřít závodní program v Lake Louise.

V hodnocení sjezdu byla v uplynulých dvou sezonách Světového poháru na druhém a osmém místě, v super G jí loni patřila pátá příčka. V olympijské sezoně očekává v rychlostních disciplínách vyrovnanou špičku.

"Rychlá je Sofia (Goggiaová), Corinne (Suterová), Lara (Gutová-Behramiová), dobře teď jezdí Gagnonová, Ilka Štuhecová, samozřejmě Mikaela (Shiffrinová). Byla bych moc ráda, kdybych občas překvapila i já, ale stojím nohama na zemi. Dělám outdoorové sporty, kde záleží na spoustě věcí, které se musejí potkat, aby všechno klaplo," přemítala.