Házenkáři udrželi naději na semifinále ME, díky famóznímu finiši přetlačili Makedonii

Celý zápas dotahovali, nakonec ale Češi porazili Makedonii 25:24. Utkání mělo nesmírně dramatický závěr.

Varaždín - Čeští házenkáři v druhém utkání čtvrtfinálové skupiny na mistrovství Evropy v Chorvatsku po famózním obratu udolali Makedonii 25:24. Reprezentanti ještě ve 43. minutě prohrávali ve Varaždínu o pět branek, ale v závěru skóre otočili. V poslední sekundě zachránil národnímu celku výhru gólman Tomáš Mrkva, který chytil sedmičku.

Český tým v šestičlenné čtvrtfinálové skupině po úvodní prohře od Německa oslavil první vítězství a se čtyřmi body je na čtvrtém místě. Stejně bodů mají druhé Španělsko a třetí Německo. Reprezentace dosáhla na třetí výhru na turnaji, předtím v základní skupině zdolala Dány a Maďary.

V závěrečném utkání čtvrtfinálové fáze změří reprezentanti ve středu síly se Slovinskem, bronzovým medailistou z loňského světového šampionátu. Pokud zvítězí a zároveň Německo bude remizovat se Španělskem, postoupí Češi senzačně do semifinále, kam projdou první dva celky skupiny.

Češi částečně oplatili Makedonii porážky z minulých let. Balkánský soupeř je s pomocí rozhodčích předloni vyřadil ve světové kvalifikaci a předtím i v evropské kvalifikaci. Na ME v roce 2014 spolu oba soupeři remizovali a dva roky předtím zvítězila opět Makedonie.

"Byl to hodně bojovný zápas. Nedostali jsme se do něj tak, jak jsme chtěli, hlavně v útoku jsme se nedostali do tempa. Ve druhé půli jsme ale v sobě našli neskutečnou sílu a dokázali jsme náskok Makedonie srovnat," citoval svazový web jednoho ze dvou českých trenérů Jana Filipa.

"Dostali jsme se do vedení, které jsme trochu se štěstím, ale myslím, že zaslouženě, udrželi. To, co dnes tým ukázal v morálce a bojovnosti, to bylo něco fantastického," dodal Filip.

Čeští trenéři udělali změnu v sestavě a do utkání nasadili dodatečně povolaného Šlachtu místo Zemana. Reprezentantům nevyšel úvod a kvůli dvěma brzkým vyloučením Landy už ve 12. minutě prohrávali o čtyři branky.

Ruští rozhodčí Voloďkov a Zotin byli k českému celku, jak už je v zápasech s Makedonií tradicí, přísnější, přesto reprezentanti do pauzy stáhli skóre na 11:13.

Národnímu týmu nevyšel ani vstup do druhého dějství, a když ve 43. minutě zvýšil Velkovski na 20:15 pro Makedonii, zdálo se rozhodnuto. Jenže Češi ukázali nesmírně bojovného ducha. Galiu v brance nahradil Mrkva a jeho spoluhráči začali mohutně dotahovat.

Hrstka ve 49. minutě snížil ze sedmičky už jen na rozdíl dvou tref a po několika Mrkvových zákrocích ze stejné situace v 54. minutě srovnal. V 57. minutě poslal Horák, který byl s osmi góly nejlepší střelec, český celek poprvé do vedení.

Makedonci pak srovnali, ale v 59. minutě propálil vše před sebou Kašpárek. Balkánský soupeř pak okolo závěrečné sirény dostal míč do sítě a ruští sudí po poradě u videa nařídili sedmimetrový hod, který Mrkva Manaskovovi chytil a odstartoval českou radost.

"Prohrávali jsme o pět gólů, ale předvedli jsme to, co tady ukazujeme celý turnaj. Že se nevzdáváme za jakéhokoliv výsledku. Cítili jsme, že soupeři dochází síly rychleji než nám. Taky už jsme jich neměli na rozdávání, ale byli jsme nakonec šťastnější. Náš medvěd v brance to zavřel a dal si ještě dvě sedmičky k večeři," řekl s úsměvem Horák.

Reprezentace hraje na mistrovství čtvrtfinálovou fázi poprvé od roku 2010, kdy obsadila desáté místo. Českým maximem je šestá příčka z roku 1996.

Mistrovství Evropy házenkářů v Chorvatsku:

Čtvrtfinálová skupina II:

ČR - Makedonie 25:24 (11:13), Slovinsko - Španělsko 31:26 (13:12).

