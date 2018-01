Davis opět zářil a 45 body ukončil vítěznou sérii Bostonu

před 2 hodinami

Boston s New Orleans předvedli parádní basketbalovou bitvu, kterou nakonec i díky 45 bodům Davise ovládli Pelicans

New York - Další střelecký koncert předvedl v NBA basketbalista New Orleans Anthony Davis, který 45 body pomohl k vítězství v Bostonu 116:113 po prodloužení. Čtyřiadvacetiletý hráč navázal na svých nedělních 48 bodů ze hřiště New York Knicks.

Pelicans v průběhu utkání v Bostonu ztratili dvanáctibodový náskok, ale v poslední minutě základní doby byli znovu ve vedení. Prodloužení zařídil Kyrie Irving košem 11 sekund před koncem. V nastavené pětiminutovce už vedli Celtics 113:110, ale hosté nastříleli poslední šest bodů utkání a odvezli si výhru. Celtics, kteří jsou druhým nejlepším týmem ligy, podlehli po sedmi zápasech.

Davis k 45 bodům přidal 16 doskoků a stal se po Jamesi Hardenovi druhým hráčem, který v této sezoně dvakrát za sebou překonal hranici 40 bodů. Proti Celtics ho podpořil Jrue Holiday 23 body a DeMarcus Cousins nasbíral 19 bodů, 15 doskoků a pět asistencí. Celtics nestačilo 27 bodů Kyrieho Irvinga.

Dalším hráčem, který v úterý překonal čtyřicetibodovou hranici, byl Devin Booker. Jeho 43 bodů však neodvrátilo prohru Phoenixu v Portlandu 111:118. Za domácí dal 31 bodů Damian Lillard a 27 bodů C. J. McCollum.

Skvělý večer prožil i Evan Fournier, který si zlepšil osobní rekord na 32 bodů a dovedl Orlando k výhře nad Minnesotou 108:102. Důležitou roli hráli i náhradníci Magic, kteří přestříleli lavičku soupeře 42:19. Timberwolves nepomohlo 28 bodů Jimmyho Butlera.

Denver porazil Dallas 105:102, i když málem prohospodařil vedení o 23 bodů. Nuggets dovolili hostům snížit na 102:103 deset sekund před koncem, ale obrat už se Dallasu nepovedl. Vítězství řídil Nikola Jokič s 29 body, 18 doskoky a sednu asistencemi. Gary Harris přidal 25 bodů. Hosty vedl nováček Dennis Smith Jr. s 25 body.

Výsledky NBA:

Boston - New Orleans 113:116 po prodl., Denver - Dallas 105:102, Orlando - Minnesota 108:102, Portland - Phoenix 118:111