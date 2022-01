Vlčí smečka mě zachránila, vypráví Černý. Nebude jen domestik, vyhlíží větší šanci

Šest let strávil v polském týmu CCC, jenže na konci sezony 2020 se "céčka" rozpadla a český cyklista Josef Černý si musel hledat nové angažmá. K přestupu do Quick-Stepu mu tehdy pomohl i životní triumf v etapě na odloženém Giru. V belgické stáji má nyní podepsáno do konce roku 2023 a pochvaluje si vítězné nastavení Vlčí smečky.

Calpe (od našeho zpravodaje) - Wolfpack čili Vlčí smečka. Tak si říkají závodníci Quick-Step Alpha Vinyl Teamu. Do skupiny, která lační po vítězstvích a pravidelně jich sbírá nejvíce v celé World Tour, patří druhým rokem i osmadvacetiletý Josef Černý.

"Skvělý týpek, pohodový. Na kole strašně rychlý," prohodí o něm aktuální francouzský šampion Rémi Cavagna, týmový parťák. "Ty vole!" přidává s úsměvem a vysvětlením, že tohle ho naučili Černý a Zdeněk Štybar.

Wolfpack se stal pro Černého novým útočištěm, když předloni v říjnu zazářil vyhranou etapou na Giru, čímž zaujal šéfy Quick-Stepu natolik, že mu nabídli smlouvu. A díky veselé povaze i poctivosti rychle zapadl.

Když v rámci pondělního mediálního dne na soustředění ve španělském Calpe dorazil se svou skupinou mezi novináře, nebudil velký zájem. "Tím moje dnešní povinnosti končí," smál se po rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Samozřejmě, bojovat z hlediska mediální pozornosti s příběhy, jaké v minulém roce napsali Mark Cavendish nebo Fabio Jakobsen, je ohromně složité. Ale druhému z nich právě Černý svou podporou vloni dost pomohl k úspěšné Vueltě.

Také proto rodák z Frýdku-Místku věří, že by letos vedle časovek, což je jeho parádní disciplína, mohl dostat více prostoru jet na sebe i v etapách Grand Tours či dalších závodech. Adaptoval se a teď se chce ukázat.

Co vám dala první sezona v Quick-Stepu?

Atmosféra v týmu a mentalita Wolfpacku, to je úplně něco jiného, než co jsem dosud zažil. Nasbíral jsem za ten rok dost zkušeností, rad, jak dbát o svou kariéru, jak si udržovat stabilní formu. Všechno tady funguje, jezdci i ostatní členové Quick-Stepu dělají práci na sto procent. Proto máme výsledky, proto můžeme být nejlepší tým z celého pelotonu.

Takže jste poznal na vlastní kůži, v čem je to kouzlo.

Určitě, Quick-Step navíc bere mladé kluky a snaží se je zapracovat. Teď v cyklistice platí trend mládí vpřed. Tady mají mladí skvělý servis, naučí se, jak závodit a jak o sebe pečovat.

I větší týmové sepětí vám tedy vyhovuje? Na první pohled děláte dojem výborné party, mluvil o tom i Zdeněk Štybar.

Je to tak. Není tady nikdo, komu by se úplně nedařilo. Tým funguje, každý se snaží zapadnout a ukázat se. Všichni jsou motivovaní a čím víc tohle nastavení prorůstá týmem, tím větší šanci na vítězství máme.

Našel jste si někoho, ke komu jste v první sezoně vzhlížel? V 28 letech máte sám dost zkušeností, ale v Quick-Stepu jste byl nový.

Od každého parťáka si můžu něco vzít. Ať je řeč o Julianu Alaphilippovi, Zdeňku Štybarovi nebo Kasperu Asgreenovi. Jsou to top cyklisté, snažím se od nich čerpat zkušenosti, jak trénovat, jak se prosazovat a vyhrávat.

S rokem 2021 jste byl docela spokojený. Jak byste si představoval nadcházející sezonu, aby byla ještě lepší?

V minulém roce se mi nepodařilo vyhrát, takže letos bych chtěl na nějaký triumf určitě dosáhnout. Jinak chci mít co nejstabilnější formu, připravit se na pár nejlepších výkonů v roce a ty podporovat v dalších závodech.

Zaměříte se hlavně na časovky a pomoc lídrům?

Ano, ale sám bych mohl mít volné ruce na nějakých etapácích nebo na Grand Tour, pokud nějakou pojedu. Nebudu stoprocentní domestik, na nějakých závodech určitě dostanu příležitost se ukázat.

Už víte, co z trojlístku Giro, Tour, Vuelta byste mohl odjet?

Jsem zatím zařazený do větší skupiny pro Giro. Možná Vuelta, uvidíme.

Loňská Vuelta vám skvěle sedla. V časovkách jste byl pátý a čtvrtý, pomohl jste Fabiu Jakobsenovi do zeleného dresu.

Po Giru 2020, kde jsem vyhrál etapu, to byla moje druhá nejlepší Grand Tour, co jsem jel. Byl jsem nadšený z výkonů i z týmové práce.

Tour de France jste ještě nejel. Je to vaším snem?

Není to nedosažitelné, ale musím si počkat. Byl jsem v týmu první rok, ještě úplně neví, jaký je na mě spoleh a co přesně mohou očekávat. Snad se za pár let můžu na Tour dostat. Kdyby si mě třeba Fabio vybral jako pomocníka, potěšilo by mě to, ale hlavní slovo mají samozřejmě ředitelé.

Co jste vloni říkal návratu Jakobsena po těžkém zranění?

Bylo to neskutečné. Fabio musí mít obrovskou mentalitu bojovníka, v hlavě i těle. Tým mu hodně pomohl, ale hlavní krok udělal on. Klobouk dolů, že se ani teď nebojí ve spurtech a pokračuje na cestě, aby byl jedním z nejlepších sprinterů v pelotonu.

Mark Cavendish se zase vrátil do Quick-Stepu a vyhrál čtyři etapy na Tour. Možná se teď rozhoří vnitřní souboj mezi ním a Jakobsenem.

Hodně závodníků, kteří z Quick-Stepu odešli, šlo výkonnostně dolů. Trochu ztratili potenciál a vítěznou mentalitu, napadá mě třeba Fernando Gaviria. Marka to angažmá naopak zase nakoplo.

Šéfové nebudou mít jednoduché rozhodování, koho z těch dvou na které akci upřednostnit.

To určitě ne. Fabio je mladý, má velký potenciál. Cav si vítězné roky na Tour zažil, asi bych dal přednost tomu mladšímu. Ale pokud nebude mít Fabio odpovídající výsledky, vezmou do Francie podle mě Cava. Už v minulém roce měl štěstí, že na poslední chvíli nahradil Sama Bennetta a předvedl se ve skvělém světle.

Říkáte si zpětně, jak moc důležitá pro vás byla vítězná etapa na Giru 2020? Byla to vstupenka do Quick-Stepu?

Určitě, pro mě to byla záchrana. Přicházeli mladší závodníci, hodně týmů po vypuknutí koronaviru končilo. Byl jsem vděčný za to vítězství i za to, jak mi otevřelo dveře do týmu Quick-Stepu.

Jak jste si užil přestávku po sezoně?

Sezona byla dlouhá, potřeboval jsem odpočinek. Pak jsme tady v prosinci měli soustředění, kde jsme se seznámili s novými členy týmu. Vánoce proběhly v klidu a teď jsme zase v Calpe. Dostali jsme nové dresy, máme hodně nových sponzorů. Je vidět, že se posouváme pořád dál.

Jaké jsou vaše nejbližší plány?

Budu tady zůstávat i po soustředění, protože v Česku není vhodné počasí na trénink. Následovat bude ještě kemp v Portugalsku a zkraje února první závod Vuelta Valenciana. Domů se podívám až za měsíc.