České basketbalistky prověří před domácím mistrovstvím Evropy šampionky ze Srbska

Čína, Chorvatsko a hlavně Srbsko. S elitními soupeřkami změří české basketbalistky síly před ME, které se bude konat v Praze a Hradci Králové

Praha - Basketbalistky Srbska, šampionky z roku 2015 a bronzové medailistky z olympijských her v Riu, jejichž tahounkou je hvězda pražského USK Sonja Petrovičová, vyzvou Češky v neděli 28. května na přípravném turnaji v Karlových Varech.

Vedle Srbek se svěřenkyně trenéra Ivana Beneše v Karlových Varech utkají také s Lotyšskem a Čínou, následovat budou přípravná dvojutkání se Slovenskem v Trutnově a Praze a s Chorvatskem v dějišti šampionátu v Hradci Králové, kdy 8. a 9. června půjde o generálku.

"Čekají nás velmi dobré týmy v čele se Srbskem. Ale i Čína a ostatní mají svou kvalitu. Snažili jsme se to udělat tak, aby nám to trochu simulovalo soupeře na turnaji. Zdánlivě tam nepasuje Čína, ale se Srbskem trochu simuluje rychlý a agresivní španělský basket. Lotyšsko, Chorvatsko a Slovensko jsou zas trochu podobné Maďarsku a Ukrajině," řekl trenér Beneš.

"Srbsko je jeden z nejlepších týmů Evropy. My si tak hned v úvodu přípravy ověříme, jak na tom jsme," řekla reprezentantka Tereza Vyoralová. "Ve Varech je navíc hala prostorově podobná té v Hradci, kde budeme hrát na šampionátu, takže to pro nás bude dobrá prověrka. Navíc Srbsko, Čína i Lotyšsko se s tím nemazlí, takže nás to dobře připraví," dodala pivotka Alena Hanušová.

České reprezentantky se sejdou poprvé 8. května na rekondičním soustředění v Lázních Bělohrad. Následovat bude další týdenní blok v Trutnově a herní příprava začne gradovat tradičním mezinárodním turnajem v Karlových Varech.

Ten se koná ve stejné době, kdy v lázeňském městě bude probíhat také kvalifikace volejbalistů na mistrovství světa, fanoušci tak budou moci navštěvovat obě akce, jelikož organizátoři se domluvili na spolupráci a sto permanentek na volejbalovou kvalifikaci bude platit na basketbal a obráceně.

Následovat bude další soustředění v Trutnově, odkud se pak hráčky přesunou do nedalekého Hradce Králové, kde už bude probíhat závěrečné ladění formy na šampionát. Na něm se Češky utkají s Maďarskem, Ukrajinou a Španělskem. Vítěz základní skupiny postoupí přímo do čtvrtfinále, družstva na 2. a 3. místě se křížem s druhou skupinou utkají o postup do play off, které se koná v pražské O2 areně. Vstupenky na závěr turnaje se začnou prodávat v pondělí.

