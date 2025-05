Od chytání sexuálních predátorů k palubovce. Herečka je novou hvězdou hlediště NBA

Herečka Mariska Hargitayová září na tribunách Knicks, objímá Brunsona a baví fanoušky Garden.

Mariska Hargitayová, známá jako Olivia Bensonová z populárního seriálu Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti, se stala během letošního play off basketbalové NBA nepřehlédnutelnou postavou tribun Madison Square Garden. Její přítomnost na zápasech New York Knicks upoutala pozornost nejen fanoušků, ale i samotných hráčů.

Během jednoho z dubnových duelů Knicks se Hargitayová objevila na tribuně se synem Augustem i hereckým kolegou Christopherem Melonim, s nímž ji pojí dlouholeté přátelství z natáčení. Fotografie, na kterých si s Melonim drží ruce, rychle obletěly sociální sítě.

Sama herečka na Instagramu napsala: "Vždycky miluju Garden v pátek večer. A společnost mi taky nevadila."

Promo Christophera Meloniho a Marisky Hargitayové pro NY Knicks:

Zvláštní pozornost ale přitáhl její vztah s rozehrávačem Jalenem Brunsonem. Po jednom ze zápasů se k ní vydal, aby ji v objetí pozdravil.

"August a já jsme byli na zápase Knicks, a když skončil, Jalen Brunson zamířil přímo ke mně, aby si se mnou popovídal. Bylo to neskutečné," uvedla Hargitayová.

Brunson později přiznal, že seriál Zákon a pořádek: SVU sledoval už jako dítě se svým otcem. Přiznal i nervozitu při prvním osobním setkání.

Mariska Hargitayová a Jalen Brunson:

"Byl jsem fakt nervózní, když jsem ji potkal. Sleduju ji celý život," řekl rozehrávač Knicks, který se v letošním play off stal jedním z hlavních tahounů týmu.

New York Knicks mezitím vstoupili do finále Východní konference, kde se znovu potkali s Indianou Pacers. Po dvou odehraných zápasech ale Knicks prohrávali v sérii 0:2, když v posledním utkání podlehli doma 109:114.

Knicks se stále potýkají s absencemi klíčových hráčů, Brunson však navzdory drobnému zranění zůstává hlavní oporou týmu a drží naděje newyorského publika při životě.

Basketbalisté New Yorku totiž zabojovali a výhrou 106:100 na hřišti Indiany snížili semifinálovou sérii play off NBA na 1:2 na zápasy.

Pro Knicks to bylo klíčové vítězství - pokud by v neděli zaváhali stejně jako ve dvou domácích zápasech, prohrávali by 0:3 a jejich šance na postup do finále by byly podle historických statistik mizivé.

Hrdinou duelu byl Karl-Anthony Towns, který 20 ze svých 24 bodů nastřílel v poslední čtvrtině. K tomu přidal i 15 doskoků.

Do atmosféry vypjatého souboje skvěle zapadla i Hargitayová. Její nadšení a přímé interakce s hráči v Madison Square Garden nadchly fanoušky i celebrity. "Každý fanoušek Knicks jí teď může jen závidět," napsal na sociální síti herec Ben Stiller.

Propojení světa televize a sportu se v Garden zhmotnilo nečekaně přirozeně. Přátelství Hargitayové s Brunsonem i dalšími členy Knicks dodává jiný rozměr - lidskost, vřelost a vzájemný respekt.

Fanoušci New Yorku tak sledují nejen tažení týmu za snem, ale i příběh, který se píše mimo palubovku.