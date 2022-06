Spojení po rozchodu? Bude to fungovat, věří Kubala. Zná i pár, který se nemohl vystát

Barbora Hermannová přišla před startem světového šampionátu v plážovém volejbale o zraněnou parťačku Marii-Sáru Štochlovou a jedinou možnou náhradou se stala Martina Williams. Žena, s níž Hermannová do světového "beache" před lety vstupovala, jenže posléze se nerozešly v dobrém. Od pátku se spolupráce páru nakrátko obnoví.

Barbora Hermannová a Martina Williams, tehdy ještě s dívčím jménem Bonnerová, byly svého času českými dvojkami za Markétou Slukovou a Kristýnou Kolocovou. Po rozpadu páru "Kiki a Maki" v rozjeté sezoně před sedmi lety však Hermannová přešla ke Slukové.

Zahrály si na olympiádě v Riu, získaly stříbro na mistrovství Evropy, byly světovými jedničkami. Kolocová se spojila s Michalou Kvapilovou a také přivezly medaili z ME. Jen Bonnerová zůstala tak trochu "na ocet".

Léta střídala spoluhráčky, po svatbě s jihoafrickým partnerem se z ní stala Martina Williams a vloni hrála s Marii-Sárou Štochlovou. Než jí parťačka odešla právě za Hermannovou, jež řešila nové složení týmu poté, co Sluková přerušila kariéru.

"Lhala bych, kdybych řekla, že mě to nemrzí, ale tentokrát se moje spoluhráčka alespoň zachovala slušně," komentovala Williams v listopadu a přiznala, že neví, kudy se bude ubírat dál.

V 30 letech přece jen zahájila i další sezonu. S novou parťačkou Annou Pospíšilovou, která dosud působila jako nahrávačka v týmu šestkového volejbalu v extraligové Ostravě, a s trenérem Přemyslem Kubalou.

To Hermannová se Štochlovou si vybojovaly účast na mistrovství světa v Římě, ale necelý týden před startem turnaje jim společný start zkazilo zranění břišního svalu druhé jmenované. Williams byla podle světového žebříčku jedinou možnou náhradou a nabídku přijala.

"Určitě to nějak bude fungovat. Holky spolu hrály docela dlouho a může se to projevit, protože souhra je při obranné činnosti naprosto klíčová. Na druhou stranu jsou nějakou dobu od sebe, takže je otázka, jak bude fungovat týmová chemie," zamýšlí se Kubala, trenér Williams.

Sám za svou beachvolejbalovou kariéru vystřídal řadu parťáků a mezi protihráči zažil i takové, kterým to mimo kurt příliš neklapalo.

"Třeba švýcarští bratři Paul a Martin Lacigovi. Mimo kurt se doslova nemohli vystát, ale na hřišti jim to fungovalo perfektně," usmívá se. "Chemie je však velmi důležitá, protože na kurtu vám nikdo jiný než parťák nepomůže. Na té vazbě skutečně záleží," dodává.

Byť se Hermannová s Williams v létě 2015 nerozešly v dobrém a v dalších letech se na okruhu maximálně pozdravily, myslí si Kubala, že to na MS, které v italské metropoli začne v pátek, nebude hrát roli. Také Williams uvedla, že mezi hráčkami žádný problém není a dávno si vše vyříkaly.

"Holky tohle zvládnou, jsou o sedm let zkušenější. A není to tak, že by spolu hrály celý život a došlo k jedné změně. Hlavně Martina si tím procházela často," připomíná účastník olympiády 2012 v Londýně.

"Je to jednorázová akce, půjde tam o to, aby to měly dobře nastavené na kurtu. Barča by měla být v roli tahouna, na nejvyšší úrovni toho odehrála přece jen mnohem víc. Marťa bude takový dobrý parťák, který se snaží co nejvíce pomoct," pokračuje Kubala.

Hermannová před odletem hlásila, že se staronovou parťačkou stihne před začátkem turnaje tři tréninky, a proto nejsou ambice bůhvíjaké.

Bývalý dlouholetý reprezentant Kubala podotýká, že absence tlaku by mohla dvojici pomoct. "Neviděl bych to úplně bez ambicí, přece jen jde o světový šampionát, na který se hlavně Barča dlouho těšila. Holky v Římě nemají co ztratit a mohou uhrát slušný výsledek," míní.

V pátek Češky zahájí turnaj proti Katharině Schützenhöferové a Leně Plesiutschnigové z Rakouska, ve skupině narazí ještě na Číňanky Wang Fan, Sia Sin-i a druhé nasazené Brazilky Anu Patrícii s Dudou.

Naopak v poli favoritů mužského turnaje budou Ondřej Perušič a David Schweiner. Na turnajích v Itapemě a Ostravě byli druzí, ve finále vždy padli až v koncovce třetího setu.

"Určitě chtějí minimálně do čtvrtfinále. Kdyby jeli s tím, že chtějí postup ze skupiny, bylo by to srabácké, ale takoví oni nejsou. Uvědomují si, kam patří a na co mají. Hrají stabilně, řadí se k absolutní světové špičce. Je vidět, že jim narostlo sebevědomí," tvrdí Kubala.

O lepší výsledek na olympiádě v Tokiu je připravily covidové patálie, teď mají Češi před sebou vrchol letošní sezony. "Asi je to nejlepší tým, který jsme v mužské kategorii kdy měli. Medaile z vrcholné akce by byla pro Česko super," uzavírá trenér a šéf beachvolejbalové akademie.