Proti Čáslavské jsem takhle malinká, prohlásila Ledecká. Snowboard a lyže chce kombinovat dál

před 1 hodinou

Ledecká bude snowboard a lyže kombinovat i nadále. "Dokud mě bude bavit dělat obojí, budu dělat obojí. A takhle se tím, doufám, i dobře živit," prohlásila.

Pchjongčchang - Ester Ledecké se třásla dojetím brada, když po olympijském vítězství v paralelním obřím slalomu na snowboardu děkovala týmu a rodičům. V Pchjongčchangu se zapsala do historie, neboť se spolu s triumfem v lyžařském super-G stala dvojnásobnou olympijskou vítězkou ve dvou různých sportech, ale srovnávat se s legendární gymnastkou Věrou Čáslavskou dvaadvacetiletá závodnice nechtěla.

"Krásně se to poslouchá, ale proti Věře jsem takhle malinká. Co vám mám povídat," řekla Ledecká novinářům a na prstech ukázala, jak malinká. Čáslavská získala sedm zlatých a čtyři stříbrné olympijské medaile.

Zatímco v superobřím slalomu vyvolalo její vítězství vlnu senzace, na prkně Ledecká potvrdila roli největší favoritky. Po finálové jízdě se ale na své poměry radovala více než jindy. V cíli vystřelila pravačku do vzduchu, smála se a na stupně vítězů vyskočila.

"Já jsem byla strašně šťastná, že se mi to povedlo," řekla Ledecká. "Už po kvalifikaci jsem byla asi nejvíc dojatá z celého korejského závodu. Měla jsem tu možnost jet tady v obou sportech a pak už jsem si říkala: už si to budeš jenom užívat a jezdit, jak seš zvyklá. A takhle mi to vyšlo," řekla Ledecká, která jako první na olympiádě startovala na lyžích i na snowboardu a navíc v obou sportech získala zlato.

Po superobřím slalomu se snažila připravovat na snowboard jako na každý jiný závod. Nemyslela na to, že chce další zlato. "Ale na to, abych si ten závod byla schopná užít," řekla. Přiznala, že jí tentokrát trvalo o něco déle, než se přeorientovala z lyží na prkno. "Sníh je tu trochu jiný, musela jsem fakt se sebou hodně pracovat. Popravdě až v den závodu jsem se cítila jako snowboardistka. Začala jsem jezdit jízdy, na které jsem zvyklá. S takovou sebedůvěrou. Jsem za to hrozně vděčná."

Den před startem měla v tréninku dva pády v šesti jízdách a dvě se jí nepovedly. "Byly tam slzičky, ale asi pomáhají. Člověk asi musí pochybovat, aby se neuspokojil," řekl sjezdařský trenér Ledecké Tomáš Bank, kterého si Ledečtí vyžádali i na dnešní závod. Něco podobného zažila Ledecká i před super-G, ale ráno před startem.

Ledecká se snažila z karambolů podle svých slov poučit. "Nějakým způsobem zjistit, kde byl problém. Abych to příště neudělala," řekla.

V noci prý i špatně spala, ale na trati na sobě nedala znát žádnou nejistotu. V každé jízdě se soustředila, měla zaujatý výraz a nebyla ani trochu nervózní. "Od kvalifikace jsem měla pocit, že už jsem doma. Že tohle znám. Že konečně nemusím na nic čekat a jen jezdit z kopce dolů a předvádět to, co jsem natrénovala. Cítila jsem se moc dobře. Sebevědomě a moc jsem si to užila," řekla Ledecká.

"Fakt mě bavilo, že jsem mohla závodit v obou sportech, že se mi to povedlo. Brala jsem jako každý jiný svěťák. A to mi hodně pomohlo," uvedla. Lyže a snowboard hodlá kombinovat i dál. "Dokud mě bude bavit dělat obojí, budu dělat obojí. A takhle se tím, doufám, i dobře živit," prohlásila Ledecká.