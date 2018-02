Také Slováci slaví své první zlato. Kuzminová byla suverénní, Vítková se zranila

před 6 hodinami

Veronika Vítková ještě před poslední střelbou sahala po medaili, ale jedna chyba při poslední střelbě ji odsoudila k čtrnácté příčce, Markéta Davidová doběhla 18.

Pchjongčchang - Biatlonistka Veronika Vítková dojela na olympijských hrách v Pchjongčchangu čtrnáctá v závodě s hromadným startem na 12,5 kilometru. Bronzová medailistka z úvodního sprintu ještě po třech ze čtyř střeleckých položek figurovala na průběžné třetí příčce, ale na trati ji omezovalo zranění zad z pátečního tréninku, po poslední "stojce" navíc omylem absolvovala o jeden trestný okruh navíc a propadla se.

Třetí olympijské zlato v kariéře získala v posledním individuálním závodě žen Slovenka Anastasia Kuzminová, která na hrách v Koreji měla zatím ve sbírce dvě stříbra. Druhá skončila obhájkyně vítězství ze Soči Darja Domračevová z Běloruska a třetí místo stejně jako před čtyřmi lety obsadila Norka Tiril Eckhoffová.

Druhá z českých biatlonistek Markéta Davidová při své premiéře v závodě s hromadným startem musela na tři trestná kola a po solidním běžeckém výkonu dojela na 18. příčce. Zřejmě největší favoritka Němka Laura Dahlmeierová se trápila, skončila až šestnáctá a na rekordní čtvrtou individuální medaili na jedněch olympijských hrách nedosáhla.

Vítková na trati musela bojovat i se zraněním zad, které si přivodila den před závodem při tréninku. Dlouho ji držela bezchybná střelba a po třetí ze čtyř střeleckých zastávek vyjížděla na průběžné bronzové pozici.

Před poslední "stojkou" se před devětadvacetiletou rodačku z Vrchlabí dostaly tři soupeřky a poté česká závodnice zazmatkovala. Mylně si myslela, že netrefila dva terče, přitom chybovala jen jednou, a absolvovala o jeden trestný okruh navíc.

"Když jsem odjížděla ze stavu, viděla jsem, že tam byly dva nespadlé terče. Vždy se otáčím ještě zpět, ale tentokrát jsem to neudělala. Dozvěděla jsem se to až v cíli, že jedna rána spadla," řekla Vítková se slzami v očích České televizi. "Včera při tréninku jsem si hnula se zády a blbě se mi běželo. Omezovalo mě to," dodala.

Naopak Davidová zářila spokojeností, měla dokonce rychlejší běh než Dahlmeierová. "Padaly mi ukrutné kalibry, měla jsme více štěstí než rozumu. Parádní premiéra v závodě s hromadným startem," libovala si.

"Poslední hromadný start, který jsem jela, byl na Českém poháru. A hned na první položce jsme dala za pět, tak jsem ráda, že jsem to tady nezopakovala. Říkala jsem si, že si to nesmím nechat úplně utéct, aby mi hned neujely," řekla Davidová.

S výsledkem byla maximálně spokojená. "Vím, že střílet za tři je na špičku strašně moc. Já jsem s tím ale spokojená," uvedla jedenadvacetiletá česká reprezentantka, která startuje na první velké seniorské akci.

Kuzminová udělala ze závěrečné individuální disciplíny biatlonistek v Koreji svůj vlastní závod. Nasadila "pekelné" běžecké tempo a postupně navyšovala náskok. Mohla si tak dovolit i zaváhání při posledním výstřelu. Závodnice s ruskými kořeny v Pchjongčchangu vybojovala své první zlato a premiérový nejcennější kov v Koreji pro Slovensko.

Zkušená Domračevová získala před čtyřmi lety v Soči tři zlata, v Koreji ale musela na svou první medaili čekat až do závodu s hromadným startem. Eckhoffová si dojela pro třetí olympijský bronz v kariéře.

XXIII. zimní olympijské hry v Pchjongčchangu:

Biatlon:

Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km):

1. Kuzminová (SR) 35:23,0 min. (1 trest. okruh), 2. Domračevová (Běl.) -18,8 (1), 3. Eckhoffová (Nor.) -27,7 (2), 4. Vittozziová (It.) -45,6 (2), 5. Öbergová (Švéd.) -46,5 (1), 6. Wiererová (It.) -47,3 (1), 7. Skardinová (Běl.) -47,9 (0), 8. Olsbuová (Nor.) -51,6 (1), 9. Dorinová Habertová (Fr.) -57,9 (2), 10. Mäkäräinenová (Fin.) -1:00,9 (2), …14. Vítková -1:34,8 (1), 18. Davidová (obě ČR) -2:00,8 (3).