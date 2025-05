Nový stadion Bohemky v Ďolíčku: plejáda nápadů a připomínka slavné Bonboniéry

Fotbalový klub Bohemians 1905 představil novou podobu modernizovaného Ďolíčku.

Tak tohle je pecka, ale opravdu. Pokud se to povede, tak budu tleskat i nohama. 👌 držím všem v @bohemians1905 palce 🍀 snad se brzy dočkáme i jinde. Sparta, Brno… 🏟️🙏 pic.twitter.com/4LHlez8RDQ

Vršovický stadion bude uzavřený a v tradičních zeleno-bílých barvách. Nově vyroste jižní tribuna směrem k tramvajové zastávce a unikátní bude "plochá" východní tribuna, která bude svým řešením připomínat stadion La Bombonera argentinského klubu Boca Juniors.

První vizualizaci zhruba pětiletého projektu představil majitelé vršovického celku, předseda představenstva Dariusz Jakubowicz se svým synem a ředitelem klubu Darkem Jakubowiczem.

Bohemians v listopadu získali od města dlouhodobý pronájem stadionu na dalších 60 let. Mohou se tak pustit do potřebných úprav Ďolíčku, který přestává stačit současným požadavkům. Stadion bude po rekonstrukci splňovat kategorii 4 UEFA pro pořádání mezinárodních zápasů. Mimo utkání bude sloužit veřejnosti.

"Chceme, aby to bylo místo k setkávání, pro kulturní a sportovní akce. Budou tam prostory pro rekreační sporty, multimediální sály, nějaká občanská vybavenost," přiblížil Darek Jakubowicz návrh architekta Arnošta Navrátila, jenž v minulém století projektoval současný Ďolíček

"Pan architekt chtěl vytvořit skvost Vršovic, na který se budou jezdit dívat fanoušci i z celého světa. S jeho osobou se uzavře krásný příběh," přidal ředitel klubu.

Kapacita Ďolíčku vzroste na více než osm tisíc míst. Na hlavní tribuně vzniknou nové VIP prostory a rekonstrukcí projde i klubové zázemí a kabiny. Severní tribuna, kde sídlí "kotel" nejvěrnějších příznivců, bude mít tzv. safe standing místa na stání a zázemí pro fanoušky.

Výjimečná bude východní tribuna, která bude mít pět pater, v každém ale budou maximálně dvě řady sedaček. Přemístí se na ni prostory pro média včetně hlavní televizní kamery.

"Můžeme říct, že to bude světový unikát. Padlo tady to přirovnání k La Bomboneře. Bude ve stejné výšce jako zbytek stadionu, ale v nejširším bodě bude mít jen čtyři a půl metru. Vzniknou tak docela lukrativní místa," prozradil Darek Jakubowicz.

Zatímco východní tribuna bude plochá, na protější straně se bude tvar stadionu vlnit podél protékající říčky Botiče. Tzv. náměstíčko, kde je nyní občerstvení pro fanoušky, bude volně přístupné bez oplocení. Hrací plocha se posune o tři metry směrem k severní tribuně, aby vznikl prostor pro výstavbu jižní tribuny.

"Pan architekt umí překvapit, opravdu to je plejáda nápadů a variant. Pro něj to je životní dílo, chce tím zakončit bohatou kariéru. S jiným stadionem to srovnatelné není, naopak věřím, že v budoucnu se někdo bude srovnávat s námi," řekl Dariusz Jakubowicz.

"Pan architekt už několikrát říkal, že je to jeden z nejsložitějších projektů, které dělal. Vybudovat stadion na zelené louce je mnohem lehčí. My se museli se potýkat se spoustou překážek, se všemi si dokázal poradit," uvedl jeho syn.

Majitelé Bohemians na konci roku odhadovali náklady na 300 až 350 milionů korun. Rekonstrukce zřejmě bude stát více. "Je to dražší, ale ne nějak katastrofálně," podotkl Dariusz Jakubowicz.

"Jako rodina máme připravené prostředky na 50 procent rekonstrukce. Spoléháme i na to, že se nám podaří nalézt další partnerství. Počítáme i s dalšími příjmy. Ale kdybych měl čekat, až budu mít na všechno peníze, tak by firmy, které jsem vybudoval, ani nestály," doplnil předseda představenstva klubu.

První práce by měly být zahájeny během léta, v ideálním případě bude projekt dokončený do pěti let. "Klokani" budou hrát po celou dobu rekonstrukce na svém stadionu.