Neslýchaná věc, vítězná série královny Ledecké skončila. Co se stalo?

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká skončila čtvrtá v paralelním slalomu Světového poháru na snowboardu v čínském Mylinu.

Devětadvacetiletá závodnice nenavázala na sobotní triumf z obřího slalomu a skončila její série pěti vítězství. Na medailových příčkách chyběla Ledecká poprvé od března 2019 po jedenácti závodech. Zvítězila Rakušanka Sabine Payerová.

Ledecká nejprve prohrála po chybě semifinálovou jízdu s Japonkou Cubaki Mikiovou. V boji o třetí místo nestačila o dvě setiny sekundy na vítězku kvalifikace Švýcarku Julii Zoggovou.

"Byl to dnes další krásný závod. Jsem moc ráda za to umístění. Samozřejmě jsem bojovala za ještě lepší umístění, ale takhle to prostě ve sportu je," řekla v nahrávce pro média Ledecká. "Tým rozhodně odvedl skvělou práci. Já jsem bohužel udělala chybu v semifinále a ve finále jsem nebyla dost rychlá," doplnila.

Další čeští reprezentanti nepostoupili z kvalifikace. Zuzana Maděrová byla devětadvacátá, Adéla Keclíková skončila o dvě příčky za ní a Klára Šonková obsadila 38. místo. Mezi muži skončil Kryštof Minárik na 28. místě, Adam Počinek byl třiačtyřicátý.

Ledecká útočila na jubilejní 30. vítězství ve Světovém poháru. Vedle 25 triumfů na prkně má čtyři výhry na lyžích.

Česká reprezentantka se do závodu kvalifikovala z druhé příčky. V osmifinále zdolala Korejku Čong He-rim, ve čtvrtfinále porazila o více než dvě vteřiny Italku Jasmin Corattiovou. V semifinálové jízdě s Mikiovou ale chybovala a ztrátu už do cíle nesmazala. V následném malém finále nestačila těsně ani na Zoggovou.