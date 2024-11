Neporažená Plzeň se přiblížila postupu. Dynamo Kyjev porazila 2:1

Fotbalisté Plzně v pátém kole hlavní fáze Evropské ligy porazili Dynamo Kyjev 2:1. O výhře Viktorie rozhodli v druhém poločase brankami Matěj Vydra s Pavlem Šulcem, v závěru nastavení snížil střídající Vladyslav Kabajev. Západočeši udrželi neporazitelnost v soutěži a výrazně se přiblížili postupu do vyřazovací části. Lídr ukrajinské ligy hostil zápas v azylu na neutrální půdě v Hamburku.

Matěj Vydra a jeho trefa do sít Dynama Kyjev | Foto: Reuters

Plzeň protáhla úspěšnou sérii v pohárech, v nichž v základní době neprohrála už 25 utkání. Po úvodních třech remízách v hlavní fázi podruhé za sebou zvítězila 2:1 a po pěti z osmi kol má na kontě devět bodů. V novém formátu soutěže všechny týmy tvoří jednu tabulku a do vyřazovací části projde 24 z 36 účastníků, z toho osm přímo do osmifinále. V dalším kole Viktoria za 14 dní přivítá Manchester United.

Stadion pro 57.000 diváků v Hamburku byl zaplněn jen spoře. Západočechy vyrazilo podpořit několik stovek fanoušků a v hledišti, kam přišlo ani ne pět tisíc lidí, byli velmi slyšet. Trávník vinou deště nebyl v ideálním stavu, týmy na něm dokonce nemohly absolvovat ve středu tradiční předzápasový trénink.

Trenér Viktorie Miroslav Koubek udělal jednu změnu v základní sestavě oproti víkendovému vítěznému ligovému utkání v Hradci Králové a do ofenzivy místo Vašulína nasadil Jirku. Slovenský křídelník byl aktivní a jeho nepříjemný střílený centr na malé vápno vykopl brankář Buščan.

Na opačné straně plzeňská obrana po závaru v poslední chvíli zablokovala pokus Bujalského. Oba celky se snažily hrát ofenzivně a střídaly se v aktivitě. První výraznější šanci mělo ve 25. minutě Dynamo, po brejku vypálil z hranice vápna kapitán Bujalskyj, ale gólman Jedlička střelu vyrazil.

Za dvě minuty měli největší možnost úvodního dějství Západočeši. Kalvach po Šulcově přiťuknutí posunul míč na pravou stranu na volného Jirku, ale ten pouze napálil Buščana. Chvíli před pauzou si Jedlička poradil s Šaparenkovou přízemní střelou.

Tři minuty po pauze se na zadní tyči dostal do další šance Jirka, brankáře Buščana ale znovu neprostřelil. O chvíli později na opačné straně doklepl míč do sítě zblízka Vivčarenko. Videorozhodčí však odhalil, že přihrávající Šaparenko přiťukl spoluhráči do těsného ofsajdu.

V 55. minutě otevřeli skóre Západočeši. Dwehův nákop sklepl hlavou Jirka Vydrovi, bývalý český reprezentant se obtočil kolem protihráče a přesnou přízemní střelou k tyči zpoza vápna překonal Buščana. Dvaatřicetiletý útočník si připsal čtvrtý soutěžní gól v sezoně a navázal na branku z třetího kola v Soluni při remíze 2:2 s PAOK.

Po hodině hry mohl odpovědět Bražko, jeho pokus po závaru ve vápně ale zblokoval tělem na roh Jemelka. Dynamo výrazně přidalo a na začátku 72. minuty střelu aktivního Bražka pod břevno vytáhl Jedlička.

Hostům pak pomohlo prostřídání sestavy. V 86. minutě Caduovu střílenou přihrávku vykopl Buščan, brazilský halfbek neuspěl ani o chvíli později, kdy mířil do boční sítě. V 90. minutě už Viktoria přidala pojistku. Kalvach hlavou přiťukl Šulcovi a ten nadvakrát poslal míč za Buščana. Český reprezentant skóroval za Plzeň poprvé od konce září a remízy 3:3 v úvodním kole ve Frankfurtu.

V poslední z pěti nastavených minut se Dynamo dočkalo první branky v hlavní fázi. Střídající Kabajev nepovedeným centrem pod břevno zaskočil Jedličku. Viktoria už ale tři body udržela a navázala na dvě vítězství z kvalifikace na jiným ukrajinským celkem Kryvbasem Kryvyj Rih.

5. kolo fotbalové Evropské ligy (hráno v Hamburku):

Dynamo Kyjev - Viktoria Plzeň 1:2 (0:0)

Branky: 90.+5 Kabajev - 55. Vydra, 90. Šulc. Rozhodčí: Godinho - Teixeira, Almeida - Martins (video, všichni Portug.). ŽK: Bražko - Markovič, Havel. Diváci: 4456.

Kyjev: Buščan - Bilovar, Popov, Mychavko - Karavajev (64. Tymčyk), Bražko, Šaparenko, Vivčarenko (73. Guerrero) - Rubčynskyj (64. Kabajev), Bujalskyj - Vanat. Trenér: Šovkovskyj.

Plzeň: Jedlička - Dweh, Markovič, Jemelka - Cadu, Červ (85. Slončík), Kalvach, Souaré (71. Havel) - Jirka (76. Sojka), Šulc - Vydra (85. Vašulín). Trenér: Koubek.

Fotbalová Evropská liga - 5. kolo:

Alkmaar - Galatasaray Istanbul 1:1 (1:1). Branky: 2. Mijnans - 43. Osimhen. ČK: 90.+2 Smit (Alkmaar).

Anderlecht Brusel - FC Porto 2:2 (0:1). Branky: 52. Degreef, 86. Amuzu - 24. Galeno z pen., 83. Vieira.

Bilbao - Elfsborg 3:0 (2:0). Branky: 6. Boiro, 24. Prados, 54. Guruzeta.

Besiktas Istanbul - Maccabi Tel Aviv 1:3 (1:2). Branky: 38. Silva - 23. Kanichowsky, 45.+3 Perec, 81. Patati.

Karabach - Lyon 1:4 (0:1). Branky: 88. Juninho z pen. - 15. a 80. Mikautadze, 63. Tolisso, 68. Fofana.

Lazio Řím - Ludogorec Razgrad 0:0

RFS Riga - PAOK Soluň 0:2 (0:1). Branky: 3. Despodov, 59. Čalov.