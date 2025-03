Nejlepší hráčka generace. Siniaková nahání rekordy a táhne Američanku ke hvězdám

Má v kapse 30. titul kariéry a bezpečný náskok v čele žebříčku WTA. Česká tenistka Kateřina Siniaková měsíc co měsíc dokazuje, že na elitním okruhu momentálně není lepší deblistka. Podle historických měřítek za posledních 10 let neběhala po kurtech lepší hráčka. A momentálně z toho těží i její americká parťačka.

Pohled do statistik letošní sezony vydá za tisíc slov. Stačily dva turnaje, dva triumfy, a Siniaková s parťačkou Taylor Townsendovou mají na kontě 3000 bodů.

Tedy jen o 221 bodů méně než součet, který je loni kvalifikoval na Turnaj mistryň.

S nadsázkou řečeno, stačí pár kol na dalším turnaji a česko-americká dvojice má suverénně nejrychleji zajištěnou místenku do Rijádu.

"Je to určitě super. Na konci minulé sezony jsem říkala, že bych chtěla završit desítku grandslamů a povedlo se mi to hned na tom prvním," pochvalovala si Siniaková.

"Mám radost, že se to sešlo. I teď Dubaj byla super. Jsem moc ráda, že jsem zdravá a doufám, že se sezona bude dál vyvíjet dobře," doplnila.

Po triumfu na Australian Open a "tisícovce" v Dubaji stoupá rodačka z Hradce Králové i v historických žebříčcích.

V počtu vyhraných podniků velké čtyřky stíhá Janu Novotnou, která měla o dva tituly víc.

Suverénně ovládá statistiky své generace. Za posledních deset let nikdo nezapsal víc grandslamových úspěchů.

Co se doby strávené na deblovém trůnu týče, je v historické tabulce čtvrtá, na bronzovou Caru Blackovou ze Zimbabwe ztrácí jen 23 týdnů.

"Výjimečné to určitě je. Jen tak někdo to nemá. Spoustu hráčů sní o jednom grandslamu a moc si vážím, že se mi to povedlo. Budu se snažit to ještě zvednout," slíbila Češka.

Díky další společně trofeji se Townsendové povedla unikátní věc. Poprvé je nejvýše postavenou americkou tenistkou na některém z žebříčků. Patří jí totiž post světové dvojky, zatímco krajanka Coco Gauffová je ve dvouhře až třetí.

"Spolupráce s Taylor je skvělá. Zvykly jsme si na sebe a ona ví, co si může dovolit. Je uvolněnější než na začátku," popisovala Siniaková.

"Můžeme se vyvíjet jako tým a je to vidět. Rozumíme si, moc mě to s ní baví. Máme spolu srandu," libovala si česká tenistka.

Osmadvacetiletá Townsendová platila od juniorských let za velký talent amerického tenisu, ale ve dvouhře to dotáhla nejvýše na 46. místo.

V březnu 2021 se jí narodil syn Adyn a po návratu na kurty sbírá úspěchy hlavně ve čtyřhře. Do absolutní špičky ji však dotáhla až spolupráce se Siniakovou.

"Už jsme si na sebe zvykly a můžeme zahrát jakoukoli kombinaci. Na začátku byla Taylor možná trochu víc svázaná, ale teď už si dovolí více věcí," popisovala olympijská vítězka z pařížského mixu.

"Můžeme si vypomoct a ona je ještě levačka. Můžeme zahrát úplně všechno, což z nás dělá ještě lepší pár," lebedila si Siniaková.

V součtu s dvouhrou má nejlepší deblistka světa na kontě 28 odehraných zápasů, a tak tuší, že potřebuje zvolnit. V plánu má tedy zatím jen následující dva velké podniky v Indian Wells a v Miami.