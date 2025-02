Z Ruska se řítí tenisová síla. Budoucí vládkyně už má miliony, chce jen chipsy a colu

Mirra Andrejevová boří tenisové milníky. Sedmnáctiletá Ruska se tento týden stala nejmladší debutantkou v elitní světové desítce od roku 2006, kdy se velká věc podařila Nicole Vaidišové.

Češka pověst kolosálního teenage talentu nakonec v dlouhodobé úspěchy nepřetavila a její kariéra může i aktuální nástupkyni ze Sibiře sloužit jako varování. Momentálně se však světoví tenisoví odborníci předhánějí ve velkolepých predikcích.

Andrejevová působí jako ničivá síla, kterou nemůže nic zastavit.

Neustále se zlepšuje, neustále stoupá výš, bez velkých výkyvů, navíc s nevídaným klidem a pozitivním přístupem. Rozdává úsměvy, z porážek se nehroutí.

Prakticky na denní bázi pracuje s psycholožkou, aby lépe zvládla tlak, který se nutně pojí s obrovským očekáváním celého tenisového světa.

"Už umím akceptovat, když věci nejdou tak, jak bych chtěla. Prostě to nechávám být," vysvětlila.

Když Martina Navrátilová před loňskou sezonou odvážně předpovídala, že Andrejevová získá svůj premiérový grandslamový titul, mnozí si ťukali na čelo.

Loni to Ruska dotáhla "pouze" do semifinále Roland Garros, teď už se ale nenajde skoro nikdo, kdo by s česko-americkou legendou polemizoval.

Minulý týden v Dubaji Andrejevová - nikoli poprvé - ukázala schopnost porazit, koho si jen zamane.

Wimbledonské vítězce Markétě Vondroušové nadělila "kanára", světové dvojce Ize Šwiatekové povolila jen šest gamů, přehrála i Jelenu Rybakinovou a stala se historicky nejmladší šampionkou turnaje kategorie WTA 1000, tedy té nejvyšší hned po grandslamech.

Posunula se na deváté místo světa, což je úspěch, u kterého je třeba se ještě jednou v krátkosti zastavit. V sedmnácti to kromě Vaidišové a Andrejevové zvládla v tomto století už jen Maria Šarapovová.

"Do konce roku chci být v první pětce," vyhlašuje svěřenkyně španělské trenérky Conchity Martínezové. Původní cíl pro rok 2025, první desítku, musela aktualizovat už na konci února.

Spontaneitou baví fanoušky. Po triumfu v Dubaji na závěr děkovné řeči rozesmála publikum: "V neposlední řadě bych ráda poděkovala sama sobě. Chci si poděkovat za to, že jsem sama v sebe vždycky věřila."

Na tiskové konferenci potom komentovala finanční stránku úspěchu. Za dubajský titul dostala šek na 600 tisíc dolarů, přiznala však, že z něj prozatím pro ni žádné výrazné rozmazlování neplyne.

"Všechny otázky na peníze směřujte na mého tátu," zasmála se. V kariérním prize money už se blíží hranici čtyř milionů vydělaných dolarů.

"Všechno jde na jeho kreditní kartu, protože já zatím žádnou nemám. Nemůžu mít vlastní bankovní účet, protože mi není osmnáct," vysvětlovala.

"Jen doufám, že mi něco z toho dá na útratu, abych si mohla koupit chipsy a colu. Víc nepotřebuju. Když o tom teď přemýšlím, cítím, že mám všechno, co jsem kdy chtěla. Vyhrála jsem turnaj. Já ho vážně vyhrála," rozplývala se Andrejevová.

Na velkých březnových kláních v kalifornském Indian Wells a floridském Miami už bude sedmnáctiletá rodačka z Krasnojarsku jednou z největších favoritek.