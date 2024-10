"Nářez, hvězdy se ani nenadřely." Britská média cupují Spartu, Haalanda opěvují

Hráči Manchesteru City uštědřili Spartě výprask, aniž by museli předvést svůj nejlepší výkon. Shodují se na tom britská média v hodnocení středečního zápasu 3. kola fotbalové Ligy mistrů, který domácí tým v Manchesteru vyhrál 5:0. Britské weby vysoce hodnotí zejména druhý gól, který vstřelil norský útočník Erling Haaland ve výskoku zády k brance patou.

List Daily Mirror na svém webu píše o "celkem snadném zničení průměrného evropského soupeře". Daily Mail píše o "nářezu", zatímco The Sun a některé další deníky označily průběh a výsledek zápasu za "divokou jízdu". O výkonu Sparty se většina deníků a webů nezmiňuje, některé si všímají toho, že se soustředila prakticky výhradně na obranu.

Britská média připomněla, že Manchester City dosáhl 26. zápasu bez porážky v této soutěži v řadě, čímž překonal předchozí rekord svého městského rivala United.

Všechna média s obdivem popisují druhý gól, který akrobaticky vstřelil mohutný Nor. Daily Mail píše, že poté, co Haalanda obrana soupeře pokryla při řadě hlavičkových soubojů, "popřel fyzikální zákony" a dokázal to, o co by se "většina hráčů, jestli vůbec někdo, ani nepokusila".

Podle BBC přišla Haalandova trefa v době, kdy začínali fotbalisté City pociťovat frustraci z toho, že se jim dlouhé desítky minut nepodařilo navázat na úvodní gól Phila Fodena ze třetí minuty zápasu. "Těžko lze slovy popsat atletičnost a kvalitu, která byla potřeba k zakončení, jež se podařilo Haalandovi a které ohromilo i jeho spoluhráče," píše BBC s tím, že tenhle kousek budou zkoušet zopakovat malí kluci.