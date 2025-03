Na Šwiatekovou míří česká hrozba. Poušť v Indian Wells zvíří i Menšík, píší ve světě

Žádní favorité, ale žolíci, kteří můžou v pouštním ráji hodně zamíchat kartami. S takovou predikcí nastoupí čeští tenisté do "pátého grandslamu" v Indian Wells. O strašácích v pavouku může mluvit především bývalá světová jednička Iga Šwiateková.

Pohled na žebříček je neúprosný. Doba, kdy měl český ženský tenis v první stovce osm nebo dokonce devět jmen, je pryč.

Střídání generací i nakumulovaná zranění mohou za to, že momentálně jsou z ní bojeschopné jen čtyři, plus Petra Kvitová, která se vrací na okruh po mateřské.

Přesto los podniku v Indian Wells, který ve středu startuje, ukázal, že Češky nemusí být bez šancí a mluví se o nich jako o strašácích v pavouku.

"Nejvíc může ztratit Šwiateková. Úřadující šampionka turnaje, která obvykle touto dobou nahodí motory, ale letos je zatím trochu zaseklá. V prvních kolech tam na ni navíc číhají některé nepříjemné soupeřky, jako je Karolína Muchová. Ve čtvrtfinále by pak potkala velké ranařky," vypíchl Steve Tignor z webu Tennis.com.

Muchová plní v tenisové oáze uprostřed pouště roli české jedničky. Tím, že loni touto dobou byla čerstvě po operaci zápěstí, každým týdnem, každou výhrou nabírá body, které ji posouvají blíž první desítce. Momentálně je z ní světová patnáctka.

Na střet s Polkou by ale došlo nejdříve v osmifinále. Zmíněnou ranařkou v poslední osmičce by mohla být například Linda Nosková, která při losu také uvízla v dolní části pavouka.

A ta dovede Polce Šwiatekové vždy pořádně zatopit. Což ukázala i v únoru v Dauhá, kde proti bývalé jedničce nedotáhla skvěle rozjetý duel.

Jak Muchová, tak Nosková mají ale v prvním kole volný los. Do akce tak nejprve půjdou jen Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a Petra Kvitová, které jako soupeřka připadla Varvara Gračovová z Francie.

Dvojnásobnou wimbledonskou šampionku by v případě postupu čekal peprný generační souboj s ruskou kometou posledních týdnů Mirrou Andrejevovou.

Rozruch budí v "tenisovém ráji", jak se areálu v Indian Wells také přezdívá, i čeští tenisté.

Postaral se o to především Tomáš Macháč, když se díky vítěznému turnaji v Acapulcu poprvé v kariéře protáhl do první světové dvacítky.

"Je to hráč, o kterém jsme už v některé z našich předchozích epizod mluvili, že se letos bude postupně plížit do první desítky, no a podívejme se, přidal hned 500 bodů takhle zkraje roku," pochválil českého šampiona bývalý americký tenista Andy Roddick ve svém podcastu.

I podle něj bude mužský turnaj v Indian Wells hodně otevřený, protože roli jedničky tu bude plnit Němec Alexander Zverev, který v posledních týdnech nepůsobil přesvědčivě. A právě v jeho čtvrtině pavouka se vyskytuje mimo jiné i Macháč.

A to z českých řad stále není vše, nad kým se zahraniční média pozastavila a komu před Indian Wells věří. Největší španělský tenisový web Punto de Break zařadil Jakuba Menšíka mezi pětici hráčů, kteří by mohli v Kalifornii s nadsázkou rozvířit okolní písek.

"Má obrovský potenciál, který z něj dělá jednoho z nejslibnějších mladých hráčů současnosti. Proti Etcheverrymu v prvním kole to bude mít sice těžké, ale když to zvládne, dodá mu to takové sebevědomí, že pak Chačanov nebo i Shelton pro něj nebudou takový problém," uvedl španělský magazín.

Český mladík tedy v prvním kole vyzve 45. hráče světa, téměř dvoumetrového Argentince Tomáse Martína Etcheverryho.

Jiří Lehečka má, podobně jako Macháč, v úvodní rundě zápasů volno.