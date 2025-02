Předčasná radost. Češka slavila titul o okruh dřív, nakonec skončila druhá

Cyklokrosařka Barbora Bukovská získala na MS ve Francii stříbro v juniorském závodě. V závěru vyčerpávající bitvy ji nakonec předjela domácí Lise Revolová.

Češka byla po nepovedeném startu dlouho ve vedení závodu a v cíli čtvrtého kola z pěti se dokonce předčasně radovala z titulu.

"Myslela jsem, že jsme v posledním kole. A po průjezdu cílem jsem zjistila, že máme ještě jeden okruh," pokrčila rameny závodnice v cíli.

V posledním okruhu pak na Francouzku nestačila. I tak si dojela pro první českou medaili v závodě juniorek na MS. Bukovská zopakovala stříbro z evropského šampionátu.

"Měla jsem super nohy a celý závod si jela to svoje. Dala jsem do bitvy o zlato všechno a jsem moc ráda za stříbrnou medaili," hodnotila Bukovská své první vystoupení na mistrovství světa.

Bukovská napodobila obdobnou chybu Adama Ťoupalika, který v závodě MS do 23 let v belgickém Zolderu před sedmi lety také zvedal ruce v cíli předposledního kola a v cíli byl také druhý.

Bukovská a Ťoupalík:

Bronz si dnes v Liévin vyjela Kanaďanka Rafaelle Carrierová. Další Češka Lucie Grohová skončila na osmém místě.

Úvodní z celkem šesti individuálních závodů v rámci šampionátu nabídl opravdu dramatickou podívanou. Šestnáctileté Bukovské se do čela dostala ve třetím kole.

"Start se mi nepovedl ideálně. Přitom jsem měla pocit, že to mám pod kontrolou. Uzavřela jsem se pak do sebe a jela si celý závod to svoje. Postupně jsem se propracovávala vpřed," popsala mladá Češka první polovinu závodu.

Po předčasné oslavě české závodnice Revolová ukázala, že měla více sil. "Ta předčasná oslava mě nerozhodila. Prostě jsem pokračovala dál ve stejném výkonu. Dala jsem do závodu všechno a jsem ráda za stříbrnou medaili. Rozhodně necítím žádné zklamání," prohlásila stříbrná medailistka.

V 15:00 začne závod žen elitní kategorie.

Mistrovství světa v cyklokrosu v Liévin (Francie):

Juniorky (14,15 km): 1. Revolová (Fr.) 45:25, 2. Bukovská (ČR) -11, 3. Carrierová (Kan.) -1:43, …8. Grohová -2:31, 16. Gottwaldová -3:48, 29. Viková (všechny ČR) -6:54.

Muži do 23 let (19,75 km): 1. Del Grosso (Niz.) 56:26, 2. De Bruyckere -56, 3. Michels (oba Belg.) -1:05, …23. Kerl -4:49, 25. Hojka -5:27, 38. Jindřich -2 kola, Fiala, V. Ježek (všichni ČR) oba nedokončili.

15:00 ženy elite.