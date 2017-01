V Manoru úřaduje nucený správce, tým formule 1 je před bankrotem

před 55 minutami

Stáj formule 1 Manor čelí velkým finančním obtížím a není vyloučeno, že nenastoupí do letošního ročníku světového šampionátu.

Banbury - Týmu formule 1 Manor docházejí peníze a v továrně v britském Banbury začne úřadovat nucený správce. Uvedla to televize Sky Sports s tím, že reálně hrozí krach.

Tým dříve vlastněný ruským oligarchou Nikolajem Fomenkem platí od roku 2051 britský manažer v energetice Stephen Fitzpatrick. Ten ale nyní požádal společnost FRP Advisory, aby se ujala roli nuceného správce.

Pokračují snahy najít kupce tak, aby tým mohl v letošní sezoně zasáhnout do světového šampionátu, ale dosavadní jednání s celou řadou investoru nevedla k žádné dohodě. Podle britských médií byl mezi zájemci i Ron Dennis, zakladatel týmu McLaren, jenž nedávno po zásahu majoritních akcionářů přišel o místo ředitele holdingu.

Zdroj Sky Sports přímo z týmu říká, že by měla jít do konkurzu firma Just Racing Services Limited provozující vlastní tým F1. O práci by tak přišly na dvě stovky lidí. Držitel práv na účast v seriálu, Manor Grand Prix Racing Limited, je dál na prodej.

Krach dalšího týmu po Caterhamu či Super Aguri může být pro nového držitele marketinkových práv F1 - americkou Liberty Media - pádným argumentem pro zavedení nákladového stropu pro stáje formule 1.

Manor v sezoně 2016 skončil na posledním dvanáctém místě v Poháru konstruktérů, když se Sauberem prohrál o jediný bod. Tím ale ztratil podíl na milionech dolarů, které si nejlepších desítka týmů rok co rok rozděluje.

Manor je nástupce původního týmu Virgin, jenž do F1 vstoupil v sezoně 2010 a pak pokračoval jako Marussia. Za sedm sezon stáj získala dohromady jen tři body. V říjnu 2014 v monopostu Marussia těžce havaroval francouzský pilot Jules Bianchi, jenž půl roku poté podlehl mozkovému traumatu.

Loňský jezdec Manoru Pascal Wehrlein našel místo u Sauberu, jeho kolega Esteban Ocon zamířil do Force India.

