Šok v sídle Schumacherových. Soud začne rozplétat kauzu znásilnění ošetřovatelky

Na první pohled šlo o běžný večer v domě na břehu Ženevského jezera. Luxusní sídlo v Glandu, kde po vážné nehodě na lyžích žije Michael Schumacher s rodinou, se stalo dějištěm události, kterou začne řešit švýcarský soud.
Podle obžaloby měl koncem listopadu 2019 mladý australský pilot, blízký přítel Micka Schumachera, sexuálně zneužít zdravotní sestru, která pracovala v domě jako členka ošetřovatelského týmu legendárního závodníka.
Obžalovaný, jemuž tehdy bylo necelých třicet let, se v té době pohyboval v prostředí automobilových závodů. S Mickem Schumacherem ho pojilo přátelství i společné působení na evropských okruzích. Po závodech trávil čas v rodinném domě Schumacherových, kde mohl dočasně přebývat, aby nemusel cestovat mezi Evropou a Austrálií.
Podle obžaloby se incident odehrál 23. listopadu 2019 po večírku v herně domu. Zdravotnice, která se účastnila uvolněného posezení s několika kolegy a obžalovaným, postupně po několika koktejlech ztratila vědomí.
Kolegové ji spolu s mladým jezdcem odnesli do pokoje určeného pro personál. Tam ji uložili, aniž by ji svlékli, a odešli. Krátce nato se měl obžalovaný vrátit a dvakrát ji zneužít, zatímco byla mimo sebe.
"Ráno jsem nevěděla, co se stalo. Jen jsem cítila, že něco není v pořádku," uvedla později napadená žena podle vyšetřovacího spisu. Podezření v ní vzbudily fyzické stopy i chování mladého pilota.
Vyměnili si několik zpráv, v nichž se měl sám nechtěně usvědčit. Když pochopila, co se stalo, rozhodla se přerušit veškerý kontakt a incident nikomu z rodiny Schumacherových neoznámila. Obávala se, že by přišla o práci.
O dva roky později, v lednu 2022, se rozhodla k zásadnímu kroku - podala trestní oznámení. Takové zpoždění není v případech sexuálního násilí výjimkou.
"Než člověk najde sílu o tom mluvit, může to trvat i roky," uvádějí psychologové, kteří podobné případy sledují. V té době už byla zdravotnice z domu propuštěna, podle svých slov neprávem - a krátce poté, co se na statku znovu objevil obžalovaný.
Pilot, který byl později navíc suspendován kvůli dopingovému nálezu, během vyšetřování spolupracoval. V roce 2024 přiletěl z Austrálie do Švýcarska, aby vypovídal před prokurátorem. Tvrdil, že k pohlavnímu styku došlo, ale "se souhlasem". Žena tuto verzi odmítá.
Proces měl začít ve středu v 9 hodin ráno. Jenže podle švýcarských médií není jisté, zda se vůbec uskuteční. Obžalovaný se prý již několik měsíců skrývá a nekomunikuje se soudem. Pokud se nedostaví, může být jednání odloženo. "Procesy v nepřítomnosti obžalovaného jsou ve Švýcarsku mimořádně vzácné," uvedl soudní zdroj.
Rodina Schumacherových, jejíž členové podle vyšetřovacího spisu nebyli v době incidentu doma, se k případu nevyjadřuje. Policie její členy z ničeho nepodezřívá.
"Nebudeme komentovat záležitost, která se netýká přímo členů rodiny," sdělil pouze mluvčí. Ani právníci obou stran nezveřejnili stanovisko.
Zůstává tak příběh, který vrhá stín na místo spojené se jménem jedné z největších legend formule 1. Dům, kde Michael Schumacher léta bojuje o zdraví, se stal nechtěným dějištěm jiné tragédie - té lidské.