Ťuk, ťuk, tady McLaren. V oranžových boxech doutná bratrovražedný boj

Radek Vičík Radek Vičík
před 1 hodinou
Tým formule 1 McLaren zvládl kolizi jezdců i tlak soupeřů. Jenže napětí uvnitř týmu roste. Udrží si jednotu?
Oscar Piastri a Lando Norris (McLaren) ve VC Singapuru
Lando Norris (McLaren) ve VC Singapuru
Členové týmu McLaren slaví zisk Poháru konstruktérů
VC Singapuru formule 1 2025
Lando Norris (McLaren) ve VC Singapuru Zobrazit 5 fotografií

Analýza - Velká cena Singapuru F1 nabídla přesně ten typ chaosu, který fanoušci milují a šéfové nenávidí. Lando Norris a Oscar Piastri se hned po startu dotkli hranic "papaya rules" - nepsaných pravidel McLarenu o týmovém boji.

Řetězec kontaktů odstartoval moment, kdy se Norris vyhýbal Red Bullu Maxe Verstappena a lehce strčil do Piastriho. Ředitelství závodu to označilo za běžný incident. Ale v boxech i na sítích to dál bublá.

Kolize Norrise s Piastrim v Singapuru:

Norris po závodě tvrdil, že nejel agresivně. "Nebyl jsem přehnaně tvrdý," hájil se. Prý jen reakce na těsnou situaci na úzké trati. Jinými slovy: žádná show, jen instinkt a centimetry.

Piastri to ale v rádiu vnímal jinak a dal najevo, že tohle už bylo moc. Později mluvil klidněji, ale zklamání zůstalo zřetelné. Přitom "papaya rules" jsou jednoduché: "Nevybourat se navzájem." V Singapuru k tomu chybělo málo. Moc málo.

"Necháváme je závodit."

A pak to začalo být zajímavé. McLaren si dojel pro třetí a čtvrté místo a pod světly okruhu Marina Bay potvrdil, že má formu na titul. Ostatně ten mezi týmy právě obhájil. Jenže vedení týmu balancuje na laně mezi dvěma ambiciózními piloty.

Zak Brown opakuje mantru "necháváme je závodit". Šéf týmu Andrea Stella mluví o "dobrých rozhovorech" a důkladné analýze pro zachování důvěry. Na venek klid, uvnitř tvrdá diplomacie. Protože když jde o titul, každé gesto může vážit dvojnásob.

Tlak v McLarenu má dvě vrstvy - aktuální i dlouhodobou.

Krátkodobě: těsný start, málo prostoru, Verstappen před nosem a dnes už běžné ostré lokty.

Dlouhodobě: souboj o body. Piastri vede o 22 bodů, Norris stahuje a cítí šanci, která se nemusí opakovat. Když jedou dva se stejným cílem ve stejném autě, empatie se smrskne na milimetry. A z milimetrů je ohnuté křídlo. A z ohnutého křídla příběh, který se nese paddockem.

Hrozí vnitřní rozklad? Zatím ne. Incident nebyl úmyslný, jen rozdílné vnímání férovosti.

Piastri letos opakovaně naznačil, že by přivítal razantnější zásahy týmu. Norris si hlídá, aby nepůsobil jako chráněnec vedení.

Napětí je přirozené - a McLaren ho zatím zvládal tím, že stavěl výkon nad emoce a držel pravidla jednoduchá. Jenže "necháváme je závodit" funguje skvěle, dokud se nebojuje o tituly mezi týmovými kolegy.

Riziko vzájemné kolice

Co dál? McLaren stojí před rozhodnutím, které zklame jednoho z jezdců.

Buď utáhne otěže a zavede dočasnou hierarchii.

Nebo ponechá volnost a přijme riziko kolizí.

Experti preferují druhou variantu - tvrdý, ale férový boj. Jenže to je sázka se dvěma hrozbami: ztrátou bodů a technickým opotřebením. A do toho číhá Verstappen, který umí čekat na příležitost.

Co je nejpravděpodobnější? Mírné zásahy. Předem dané priority při zastávkách, výměna pozic podle rychlosti, dohody o opatrnosti v prvních kolech.

Ne proto, že by se někdo bál. Ale protože první kolo závod nevyhraje - zato může zničit celou sezonu.

Pokud to McLaren zvládne, vyjde z krize silnější. Pokud ne, jeden špatný manévr navíc a "papaya rules" ztratí váhu. A to by byla škoda pro tým, který má v rukou moc.

 
