Moto

"Riziko je příliš velké.“ Mladý Schumi míří na tratě, z nichž měl jeho otec strach

Radek Vičík Radek Vičík
před 3 hodinami
Mick Schumacher po letech hledání směru testoval vozy IndyCar u týmu Rahal Letterman Lanigan Racing. Stalo se tak na tzv. okruhové variantě oválu v Indianapolisu. Mladý Němec tím otevírá dveře do světa, který zrodil nové šampiony z pilotů F1, ale stejně tak některé hvězdy semlel.
Mick Schumacher při prvním testu vozu IndyCar v Indianapolisu
Mick Schumacher při prvním testu vozu IndyCar v Indianapolisu
Mick Schumacher při prvním testu vozu IndyCar v Indianapolisu
Mick Schumacher při prvním testu vozu IndyCar v Indianapolisu
Mick Schumacher při prvním testu vozu IndyCar v Indianapolisu Zobrazit 8 fotografií

Mick Schumacher má za sebou dvě sezony ve formuli 1 i roli rezervního a testovacího jezdce. Teď otočil pomyslným volantem své kariéry směrem k Americe a usedl do monopostu IndyCar na okruhu v Indianapolisu.

Nebyly to jen testovací kilometry. Je v tom naznačené rozhodnutí, že chce znovu závodit naplno ve formulích, kde je jezdec víc než součást týmové strategie.

"Byl jsem zvědavý, jaké to bude se zrychlením, na brzdách i v přilnavosti. IndyCar je jiné, ale zároveň docela blízké tomu, co mám rád," řekl.  

První Schumacherovy metry ve voze IndyCar:

Zatím se vyhýbá jasnému slovu o oválech, ale ani je nevylučuje. "Chci pochopit, jaké to je. Když do toho půjdu, tak naplno."

Pokud by Mick skutečně vyrazil i na ovály, nevyslyšel by hlasy bývalých šampionů F1 včetně svého slavného otce.

Chce jít svou cestou

Max Verstappen, který si už dopřál i nebezpečný okruh Nordschleife, byť ve sportovním voze, o IndyCar říká, že riziko je prostě vysoké. Narazit do zdi ve více než 320 km/h není nic, co by chtěl zažít.

Michael Schumacher měl podobný názor: "Start v Indy 500 jsem nikdy nepokládal za smysluplné riziko."

Jeho syn to vidí jinak. Nebo aspoň zkouší hledat vlastní cestu.

"Jsem velkým fanouškem formulí a chci znovu závodit pravidelně. IndyCar je lákavá i proto, že jezdec je ve středu dění," prohlásil.

Z jeho slov je cítit, že ho lákají závody, kde rozdíly mezi monoposty nejsou propasti a kde se osobnost a odvaha počítají víc, než jsme v posledních letech zvyklí z formule 1.

Hvězdy formule 1 na slavném oválu

Historie ukazuje, že přestup z F1 do IndyCar může být jackpot i past.

Nigel Mansell je ztělesněním prvního příběhu. Jako úřadující mistr světa F1 přiletěl do Ameriky, posadil se do vozu Newman/Haas (ano, spolumajitelem týmu byl legendární herec Paul Newman) a v sezoně 1993 bral titul.

Vyhrál pětkrát, zvládl ovály i klasické okruhy, a stal se raritou, která v jednu chvíli držela korunu F1 i americký titul.

"Nečekal jsem, že to půjde tak rychle," pronesl tehdy a tím vystřelil laťku tam, kam se sahá těžko.

Emerson Fittipaldi zvládl něco podobně působivého. Dva tituly z formule 1 vyměnil za druhou kariéru napříč oceánem, v roce 1989 získal šampionát a přidal vítězství v legendárním oválovém podniku Indy 500. To si zopakoval v roce 1993.

Jeho souboj s Alem Unserem juniorem v následující sezoně patří k okamžikům, kvůli nimž Indy 500 lidé milují.

Fittipaldi vs. Unser junior, Indy 500 1994:

Na amerických tratích se znovu nadechli i muži, kteří z F1 odcházeli ne s porážkou, ale s nedostatkem šancí.

Juan Pablo Montoya je esencí dravosti: titul v CART (předchůdce IndyCar) vybojoval hned jako nováček, Indy 500 ovládl při debutu v roce 2000 a po návratu o dlouhých 15 let později přidal druhý triumf.

Naopak Jacques Villeneuve vyhrál Indy 500 i americký titul v sezoně 1995. Tedy předtím, než odešel do formule 1 a hned v druhé sezoně získal titul mistra světa. Tohle je americký sen bez klišé: přijedeš s talentem, ale úspěch si musíš odpracovat.

V F1 neuspěli, za mořem zazářili

Moderní éra přidala překvapení, která bourají nálepky.

Takuma Sató býval ve formuli 1 vnímán jako divoký střelec. V IndyCar ale dozrál a dvakrát vyhrál Indy 500, v letech 2017 a 2020.

Marcus Ericsson patřil v F1 k těm, kteří často jezdili vzadu. V Americe před třemi lety ovládl Indy 500. Odepisovaný Švéd tím dokázal, že rovnováha mezi jezdcem a technikou může nabídnout novou kariéru těm, kteří v F1 nedostali špičkové auto.

Alexander Rossi, tehdy čerstvě odstavený od šancí v F1, vyhrál v roce 2016 ikonický 100. ročník Indy 500 neuvěřitelným šetřením paliva a památným finišem na výpary.

"Nemám tušení, jak jsme to dokázali," kroutil tehdy Američan hlavou v cíli a tím shrnul kouzlo závodu, kde taktika někdy převýší papírový výkon.

Alonsova trojitá frustrace

Jenže Stará cihelna, jak se oválu v Indianapolisu přezdívá, umí piloty formule 1 i pořádně bolet.

Nelson Piquet senior, trojnásobný mistr světa F1, se při tréninku na Indy 500 v roce 1992 těžce zranil na obou nohách a otevřeně pak mluvil o tom, že chce hlavně znovu chodit bez bolesti.

Rozbitý monopost Fernanda Alonsa po nehodě během tréninku na závod 500 mil Indianapolis
Rozbitý monopost Fernanda Alonsa po nehodě během tréninku na závod 500 mil Indianapolis | Foto: IndyCar Media

Asi nejslavnějším smolařem je Fernando Alonso. Španěl při útoku na motoristickou Trojkorunu (F1 v Monaku i 24 hodin v Le Mans už vyhrál) zažil třikrát hořkost porážky.

Debut (2017) byl dramatický: v kvalifikaci pátý, 27 kol ve vedení, nakonec ale předčasný konec po poruše motoru. Návrat (2019) skončil už v kvalifikaci, třetí pokus (2020) přinesl jen dojezd v hloubi závodního pole. Indy 500 je vesmír, kde jméno nestačí.

Když Mick Schumacher výzvu jménem IndyCar přijme, čeká ho svět, který korunoval hvězdy F1 i dal druhou šanci těm, kteří ve formuli 1 zůstali ve stínu.

Ale na slávu ani za mořem není žádný nárok. Příběhy Alonsových amerických pokusů varují, že svět IndyCar a Indianapolisu zvlášť je nemilosrdný.

Možná však právě to Micka přitahuje: šance napsat kapitolu, která nebude kopií otcovy legendy, ale jeho vlastní. Ať už se rozhodne jakkoli, první kilometry v IndyCar mu ukázaly, že odvaha tu bývá odměněna - a že riziko je součást ceny.

 
Mohlo by vás zajímat

Nejmladší rallyový šampion ztratil motivaci, zkusí okruhy. Už se svezl i ve formuli 1

Nejmladší rallyový šampion ztratil motivaci, zkusí okruhy. Už se svezl i ve formuli 1
1:30

Ťuk, ťuk, tady McLaren. V oranžových boxech doutná bratrovražedný boj

Ťuk, ťuk, tady McLaren. V oranžových boxech doutná bratrovražedný boj

"Nevadí, že mě vytlačil z dráhy?" McLaren i přes kolizi získal Pohár konstruktérů

"Nevadí, že mě vytlačil z dráhy?" McLaren i přes kolizi získal Pohár konstruktérů

Konec riskantních manévrů, ze záludné bestie se stala zbraň. A šampion trumfl legendy

Konec riskantních manévrů, ze záludné bestie se stala zbraň. A šampion trumfl legendy
motorismus sport Obsah IndyCar Mick Schumacher

Právě se děje

před 1 hodinou
Úctyhodná jízda Angličanů: postup a skore 18:0. Ronaldo překonal historický mezník
Fotbal

Úctyhodná jízda Angličanů: postup a skore 18:0. Ronaldo překonal historický mezník

Angličtí fotbalisté postoupili jako první evropský tým na mistrovství světa, které se bude hrát příští rok v USA, Kanadě a Mexiku.
Aktualizováno před 2 hodinami
Pokud jsou Turkova vyjádření autentická, nemůže být ministrem, řekl Pavel
Domácí

ŽIVĚ
Pokud jsou Turkova vyjádření autentická, nemůže být ministrem, řekl Pavel

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
Aktualizováno před 3 hodinami
Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace
Zahraničí

ŽIVĚ
Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 3 hodinami
"Riziko je příliš velké.“ Mladý Schumi míří na tratě, z nichž měl jeho otec strach
Motorismus

"Riziko je příliš velké.“ Mladý Schumi míří na tratě, z nichž měl jeho otec strach

Mladý Němec si otevírá dveře do světa, který zrodil nové šampiony z pilotů F1, ale stejně tak některé hvězdy semlel.
před 3 hodinami

Sparta bez opor si poradila s Grenoblem

Hokejisté Sparty porazili v závěrečném zápase základní části Ligy mistrů Grenoble 4:0 a v šestém utkání si připsali pátou výhru. Čisté konto udržel Jakub Kovář, gól a asistenci si připsal Aaron…
Přečíst zprávu
před 3 hodinami
USA zaútočily u pobřeží Venezuely na další loď, která podle Trumpa převážela drogy
Zahraničí

USA zaútočily u pobřeží Venezuely na další loď, která podle Trumpa převážela drogy

"Zpravodajské informace potvrdily, že plavidlo pašovalo narkotika a bylo napojeno na nelegální narkoteroristické sítě," napsal Trump na Truth Social.
před 3 hodinami

Bílek poprvé padl. Mladíci prohráli v Bulharsku

Čeští fotbalisté do 21 let navzdory vedení prohráli v Bulharsku 1:2 a ve čtvrtém utkání kvalifikace mistrovství Evropy v roce 2027 poprvé nebodovali. "Lvíčata" vedla po gólu Matěje Šína, krátce nato…
Přečíst zprávu
Další zprávy