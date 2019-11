Salač může za kolizi v Sepangu, míní Kornfeil. "Nejel rychle," brání se nováček

Tři měsíce po roztržce v domácí Velké ceně se Jakub Kornfeil a Filip Salač neshodli na tom, kdo může za vzájemnou kolizi v Grand Prix Malajsie třídy Moto3.

Oba jezdci týmu Redox PrüstelGP v neděli na okruhu v Sepangu bojovali ve skupině usilující o poslední bodované příčky. Kritický okamžik nastal v deváté zatáčce závěrečného okruhu.

Po Salačově ataku se Kornfeil dostal mimo trať a závod dokončil až jako sedmnáctý. Jeho mladší týmový parťák získal tři body za 13. pozici.

Pohled na incident se ale u obou českých jezdců diametrálně liší. "Filip (Salač) mne v závěrečném kole v zatáčce číslo 9 po velmi nevybíravém pokusu o předjetí poslal mimo trať a já přišel nejen o pozice, ale i o čas a nebylo možné to jakkoliv jen pár zatáček před cílem zvrátit," uvedl Kornfeil.

"Oba nás tak dostal do pozice, jež hraničila s pádem. Kdyby se o mne nezastavil, tak by zřejmě havaroval. Mohli jsme mít v klidu oba body, ale také jsme nemuseli mít ani jeden nic. Z toho jsem naštvaný. Chápu, že si jel svůj závod, ale určitě mne šlo předjet čistším způsobem," dodal 26letý jezdec.

O devět let mladší Salač viděl celou situaci jinak. "V posledním kole jel ve skupině první Jakub Kornfeil. Věděl jsem, že ho dokážu předjet, protože nejel rychle. Do deváté zatáčky začal brzdit brzy, tak jsem brzdil dál než on. Jel jsem vedle něho, takže mě musel vidět, ale začal mi to zavírat. Musel jsem pokračovat v brzdění a brzdu pouštět postupně kvůli špatnému gripu vpředu. Bohužel došlo ke kontaktu a on asi vyjel ven," citovala pilota tisková zpráva.

Salač přiznal, že Kornfeil byl pak v depu hodně naštvaný. "Snad to bude do příštího závodu v klidu," věří nováček.

V "českých" boxech stáje Redox PrüstelGP to nebyla zdaleka první bouře. Velkou Kornfeilovu nevoli si vysloužil incident krátce po startu domácí Velké ceny České republiky v Brně, kdy musel objíždět padajícího Salače.

Nejen kvůli tomu spolupráce obou českých jezdců po letošní sezoně končí. Zatímco Kornfeil odejde do týmu BOE Skull Rider Mugen Race a zůstane v sedle KTM, Salač oblékne barvy VNE Snipers a pojede na Hondě.

Německá stáj PrüstelGP místo dvojice Čechů vsadí na duo noviců Jason Dupasquier (Švýcarsko) a Barry Baltus (Belgie).