Abraham si užívá návratu do MotoGP, motorka Ducati mu v testech skvěle sedla

Karel Abraham se po roce na superbiků vrací mezi elitu motocyklové třídy MotoGP. Svůj osud spojil s týmem Aspar španělské legendy Jorge Martinéze. Po úvodních dvou letošních testech je spokojený, ale skutečnou sílu soupeřů podle něj ukáží až první závody. "Ducati mně sedla perfektně a jízdu na ní si užívám," libuje si 27letý rodák z Brna.

Vždycky jste říkal, že vaším nejoblíbenějším místem na tratích je "vývrtka" na americkém okruhu Laguna Seca. Nechybí vám tento závod v kalendáři MotoGP?

To je skvělá trať a je škoda, že už je pryč. Byl jsem moc rád, že jsem se na ní mohl svézt loni na superbiku. Měli se rozhodnout dřív proto, aby ukončili Indy než Laguu. A teď už není ani Indianapolis.

Z těch současným okruhů mám rád Phillip Island a líbí se mi také Katar a Argentina. Na druhou stranu nemám moc rád Texas, na levé rameno je to tam šílené. Pamatuju si pichlavou bolest, jako kdyby do mě někdo vrazil kudlu. V Malajsii umí být zase pekelné vedro.

A jak se vám závodí doma v Brně?

Brno je pro mě nejtěžším závodem z celé sezony. Asi jako pro každého jezdce na domácí trati. Je tam moc velký tlak - novináři, sponzoři, kamarádi, rodina, fanoušci… Fanouškům jsem strašně vděčný za jejich podporu, ale najedou se kolem mě motá spousta lidí, chtějí něco vědět na něco se zeptat… A to vytváří velký tlak.

Spolupráce už z časů Moto2 se proměnila v angažmá

Jak probíhala jednání s Jorgem Martinézem o návratu do MotoGP za jeho tým Aspar?

Bavili jsme se už dlouho, protože s týmem Aspar jsme spolupracovali ještě v Moto2 a v MotoGP, kde jsme měli stejné motorky a navzájem si předávali data a sdíleli jsme i mechaniky.

Od začátku loňské sezony jsme si pohrávali s myšlenkou vrátit se do MotoGP. Nejdřív jsem to před panem Martinézem jen tak nahodil v podstatě z legrace, ale pak to bylo čím dál tím vážnější a jednání se rozvíjela velmi dobrým směrem. Uvědomuju si, že tady by nás mohla čekat velmi zajímavá budoucnost. V létě jsme se navážno začali domlouvat na podmínkách a všechno se to podařilo.

Ve startovním poli MotoGP několik výborných jezdců z nižších tříd, přišel tovární tým KTM, na jakých příčkách se chce umisťovat?

Na to se mě ptají všichni a já tuhle otázku nemám moc rád (smích). Pojede 16 jezdců na továrních motorkách, což je neuvěřitelné číslo a nepamatuju si, kdy jich tolik bylo. A body bere jen první patnáctka. Ducati je specifická motorka. Na některých tratích funguje líp a někde jí to tolik nejede. Je to těžké předvídat. Možná budou tratě, kde budu rád vůbec za nějaký bod a možná budu celou sezonu atakovat desítku, což by byla úplná pecka. Byl bych moc rád za body. Ale kolik jich bude, to uvidíme, až pojedeme úplně na ostro.

Největší lahůdkou jsou rychlé zatáčky

V čem se letošní motocykl Ducati specifikace GP15 liší od Ducati, na níž jste roku 2011 vstupoval do této třídy?

Je určitě výrazně lepší, co se týče elektroniky, ale hlavně, co se týče podvozku. Na trati drží přední kolo, dá se tomu stroji věřit a zkoušet s ním věci, které s tou starší motorkou vůbec nešly.

Ducati GP15 je hodně "svá" motorka a ne každému jezdci sedla do ruky. Jak jste s ní po testech spokojený?

Mně sedla perfektně a jízdu na ní si užívám. Vždycky se mi líbily rychlejší zatáčky, mojí nejoblíbenější je ta první na Phillip Islandu. To taky bylo vidět na výsledcích, v Austrálii jsem měl velmi dobrý první sektor. Ducati mi vždycky seděla. I když jsem pak postupně vyzkoušel Hondu, Aprilii a naposledy i KTM, tak Ducati mi vyhovuje nejvíc.

Loni jste testoval motocykly KTM, které se připravovaly na letošní vstup do MotoGP. Jak dopadne srovnání Ducati s nimi?

To nejde vůbec porovnávat. Mezi poslední jízdou na KTM a první na Ducati uplynulo asi pět měsíců a to je ve vývoji dlouhá doba. Na testy přiveze KTM několik rámů a ze dne na den postaví úplně jinou motorkou. Vývoj probíhá strašně rychle.

V předsezonních testech jste zajížděl velmi dobré časy, jste s nimi spokojen?

Testy byly skvělé a vyšli snad až nad očekávání. Bohužel poslední den v Austrálii jsme měli problémy a odpoledne jsem už na trať nevyjel. Nicméně tři dny v Malajsii a první dva v Austrálii byly naprosto výborné. On i ten závěr v Austrálii byl dobrý v tom, že jsem dokázal zajet simulaci téměř celého závodu a během ní jsem zajížděl vyrovnané a poměrně rychlé časy.

Myslíte si, že Valentino Rossi dokáže letos vybojovat desátý titul mistra světa?

Valentino je velký závodník, moc si ho vážím a už několikrát dokázal, že ho nelze odepisovat. Ale letos si myslím, že sice bude ve špičce, možná vyhraje pár závodů, ale o titul pojedou Mark Márquez a Maverick Viňáles. Největším favoritem je pro mě po dosavadních testech Viňales, ale uvidíme, jestli to zvládne psychicky nebo ho nezastaví zranění.

Za závodění bolí svaly na celém tělě

Musel jste před návratem do MotoGP výrazně měnit přípravu?

Ani moc ne. Příprava je samozřejmě trochu jiná než na superbiky, protože motorka se chová jinak a bolí ho pak jiné svaly (smích). Nejlepší je cvičit, připravit se a pak v prvních testech až uvidíte, kde musíte přidat. Slezete z motorky a řeknete si: "Ach, mezi lopatkama mě hodně bolí".

Jak se vlastně dají zapojovat jiné svaly, protože laicky to vypadá tak, že na každé motorce sedíte stejně a stejně se nakláníte v zatáčkách…

Kdo ten sport nezná, myslí si, že se člověk jen vozí na motorce. Ale tak tomu není. Zrovna tento týden jsem se o tom bavil s jedním panem doktorem. Na motorce máte během té necelé tři čtvrtě hodiny vysokou tepovou frekvenci. Chvíli vylítá stresem až přes 200 a stabilně je 160 až 170 tepů za minutu. Velké je i svalové vypětí, protože má obrovský výkon a při akceleraci a brzdění je to fyzicky náročné.

autor: Radek Vičík