Šampion Hamilton se zbavil běsů jménem Nicole a Nico. Letos závodí tak dobře jako nikdy předtím

Počtvrté v kariéře mohl juchat Lewis Hamilton jako jistý mistr světa formule 1. Po nedělní Velké ceně Mexika už ho nikdo nemůže z prvního místa sesadit. Co stojí za jeho návratem na trůn? Zklidnění v osobním životě i nový parťák ve stáji.

Mexiko, Praha - Málokdy lze o trojnásobném mistru světa slyšet, že svůj čtvrtý titul získal v nejlepší životní formě. Ale o čerstvém letošním šampionovi formule 1 Lewisi Hamiltonovi to neřekl nikdo menší než držitel tří královských korun, legendární Niki Lauda.

"Letos se výrazně zlepšil a jezdí tak jako nikdy předtím. Je koncentrovaný a dokáže z auta vždycky vytáhnout maximum," prohlásil o svém "svěřenci" nevýkonný šéf stáje Mercedes.

Je to jen další důkaz toho, jak je 32letý Brit svůj, v celém závodním poli nenajdete podobnou personu. Je to solitér, který na Grand Prix létá vlastním červeným tryskáčem a v pedoku tráví čas nejraději se svými buldoky Roscoem a Coco. S nikým se moc nebratříčkuje, ovšem na sociálních sítích je jako doma.

Labutí píseň s Nicole

Nikdy to nebude ten typ hrdiny a milovníka à la James Hunt, ale facebookovou generací je milován. Možná proto, že na první pohled byste sázeli spíš na to, že proti vám kráčí hvězda pop music, a ne pilot formule 1. Netradiční účesy a přelivy, módní bradka, stále se rozšiřující paleta tetování - to vše ho řadí spíš do showbyznysu.

A on v něm Hamilton vlastně má přirozené místo. Nejdřív jako přítel zpěvačky Nicole Scherzingerové, členky populární dívčí skupiny Pussycat Dolls. Jenže vztah na dálku s o sedm let starší umělkyní plný rozchodů a návratů bral Hamiltonovi hodně sil. Ještě dlouho poté, co v únoru 2015 padlo poslední sbohem, za půvabnou Američankou tesknil a hodlal se sám pustit na pěveckou dráhu.

Nepřítel stojí vedle v garáži

Nicole postupně upadla v zapomnění, ovšem v Britově mysli ji vystřídal jiný nepřítel. Jmenoval se Nico Rosberg a obýval vedlejší garáž Mercedesu. Od chvíle, kdy přišly hybridní motory a Stříbrné šípy začaly ve formuli 1 vládnout, začalo panovat mezi oběma týmovými parťáky napětí. Už roky 2014 a 2015 byly docela vyrovnané, ale závěr se odehrál v jasné režii Hamiltona.

Loňská sezona ovšem přinesla boj na ostří nože s neslavnými vrcholy v podobě vzájemné kolize po startu v Barceloně či téměř její repríze ve finiši rakouské Grand Prix. Navíc ve chvíli, když už to vypadalo, že by se Hamilton mohl chytit, odešel mu ve vedení GP Malajsie motor.

Na konci sezony se radoval Němec a na rodáka ze Stevenage zbylo "až " druhé místo. Brzy po porážce však přišla šokující zpráva: Rosberg pověsil závodní helmu na hřebík a ukončil kariéru pilota formule 1.

Díky za každého Bottase

Vzhledem k situaci na jezdeckém trhu bylo jasné, že dalšího podobně silného rivala Hamilton do týmu nedostane. Navíc se proslýchalo, že sám měl do výběru kolegy co mluvit. Takže zatímco jeho samotného do Mercedesu pomohl přetáhnout Lauda, Valtteri Bottas přišel z Williamsu za výraznou slevu na dodávce motorů.

Investice se Stříbrným šípům vyplatila hned dvakrát. Jednak v podobě Fina získaly výbornou dvojku k zajištění čtvrtého Poháru konstruktérů. A navíc Hamilton dostal jistotu, že ho uvnitř týmu nikdo nebude ohrožovat na cestě za vysněným titulem.

Staronový šampion v každém závodě překypoval sebejistotou. Na rozdíl od Vettela každou chvíli nevolal po potrestání soupeře nebo po modrých vlajkách, aby mu o kolo pomalejší jezdci rychle uhnuli z cesty. Vrcholem byl tak maximálně povzdech "Charlie, vidíš to?" směřující na ředitele závodů F1 Charlieho Whitinga.

Bez masa i vajec

I tento psychický klid byl jedním z klíčů k tomu, že se po letní pauze změnilo jméno lídra šampionátu na Lewis Hamilton. Dalším, aspoň podle jezdcova vyjádření, je změna životosprávy a přechod na veganskou stravu.

"Stejně jsem k tomu tak nějak směřoval, protože před dvěma lety jsem přestal jíst červené maso. Letos jsem vyřadil z jídelníčku kuře, pak se k němu zase vrátil, ale teď už ho zase nejím. A skončil jsem i s rybami, většinu roku jsem stejně už najel na bezmasou stravu. Poslední dva dny jsem jedl jen rostlinnou stravu a bylo to super. Nemám pocit, že by mi něco chybělo," citovala jezdce agentura ČTK před Velkou cenu Singapuru.

Teď má před sebou novou výzvu, pátý titul mistra světa. "Čtyři je pěkné numero, ale teď chci číslo pět!" řekl britský pilot s odkazem na počet titulů legendárního Juana Manuela Fangia.