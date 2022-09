Leclerc vyhrál kvalifikaci na GP Itálie F1, Verstappen přijde o druhé místo

Kvalifikaci na Velkou cenu Itálie vozů formule 1 vyhrál Charles Leclerc z Ferrari. Druhý dojel Max Verstappen z Red Bullu, třetí skončil Leclercův týmový kolega Carlos Sainz, oba ale čeká penalizace kvůli výměně komponentů. Verstappen klesne o pět míst, Sainz odstartuje z konce roštu. Vedle Leclerca se tak v neděli postaví dnes šestý George Russell z Mercedesu.

Čtyřiadvacetiletý Monačan získal osmou letošní pole position a sedmnáctou celkově. V domácím závodě týmu Ferrari zaútočí na šesté vítězství v kariéře. Rodák z Monte Carla může v pořadí MS snížit manko 109 bodů na vedoucího Verstappena.

"Je to úžasné. Nebyla to snadná kvalifikace, ale věděl jsem, že máme v autě docela velký potenciál. Jsem rád, že jsem v poslední části poskládal vše dohromady a doufám, že to v neděli zvládneme jako v roce 2019," připomněl tehdejší vítězství Leclerc.

Jezdci Ferrari vyjeli u příležitosti stého výročí tratě v Monzě a 75 let od vzniku automobilové značky ve žlutých kombinézách. Ta odkazuje na barvu Modeny, kde se narodil zakladatel týmu Enzo Ferrari. Ostatní členové oblékli žlutá trička, stejná barva je i na určitých částech rudého monopostu.

Leclerc se blýskl nejrychlejším časem 1:20,161 v závěru třetí části, kdy porazil úřadujícího šampiona a vítěze posledních čtyř závodů Verstappena o 145 tisícin sekundy. "Prostě jsem víc riskoval. Věděl jsem, že musím naplno využít náš výkon a vyšlo to," doplnil Leclerc.

Verstappen ale vedle Leclerca neodstartuje. Kvůli výměně spalovacího motoru měl klesnout o pět míst. Jelikož ale byli potrestáni také další jezdci za ním, zahájí Nizozemec závod jako čtvrtý. "Myslím, že jsem zajel povedené kolo a zatím je to pro nás dobrý víkend. V neděli nás čeká zajímavá bitva. Pokusím se vyhnout problémům na startu a propracovat se vpřed," uvedl Verstappen.

Ještě větší ztráta čeká třetího Sainze, jenž se propadne kvůli výměně pohonné jednotky a převodovky na konec roštu. Z něj vyrazí i dnes pátý Lewis Hamilton z Mercedesu, čtvrtého Sergia Péreze z Red Bullu čeká pád na desáté místo. Celkem bylo potrestáno devět jezdců.

Nedělní závod odstartuje v Monze v 15:00.

Kvalifikace na Velkou cenu Itálie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Monze:

1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:20,161, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,145, 3. Sainz (Šp./Ferrari) -0,268, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -1,045, 5. Hamilton -1,363, 6. Russell (oba Brit./Mercedes) -1,381, 7. Norris (Brit./McLaren) -1,423, 8. Ricciardo (Austr./Mercedes) -1,764, 9. Gasly (Fr./AlphaTauri) -2,487, 10. Alonso (Šp./Alpine) bez času.

Pozn.: Verstappen klesne kvůli penalizaci o pět míst, Pérez o 10 a Sainz s Hamiltonem odstartují z konce startovního roštu.