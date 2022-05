Místo klidné exhibice nehoda. Leclerc v ulicích Monte Carla naboural Laudovo Ferrari

Pilotovat monopost formule 1 ze 70. let není žádná hračka. Přesvědčil se o tom lídr aktuálního pořadí šampionátu F1 Charles Leclerc, který v neděli při exhibici v rámci Monaco Historic Grand Prix havaroval s Ferrari 312B3 Nikiho Laudy.

Monačan ve službách Ferrari se před svými fanoušky představil dva týdny před startem Velké ceny Monaka. V demonstrační jízdě v rámci programu tradičně bohatě obsazených závodů historických formulí a sportovních vozů usedl do vozu, s nímž závodil Niki Lauda v roce 1974.

Leclerc dostal ve slavné pravotočivé zatáčce Rascasse smyk a při nárazu do svodidel monopostu poničil zadní křídlo. Nakonec se jezdci podařilo pokračovat dál a poškozené Ferrari dovezl do boxů.

24letý pilot už krátce po nehodě gestikuloval, že bylo s formulí něco špatně. "Přišel jsem o brzdy. Přišel jsem o brzdy! Brzdil jsem, pedál byl tuhý a sešlápl jsem ho až na podlahu," hlásil okamžitě do týmového rádia.

"Měl jsem štěstí, že se mi to stalo tady. Kdyby k závadě došlo jinde, nebylo by to dobré…," dodal monacký jezdec.

Ironií osudu je, že právě nespolehlivost Ferrari 312B3 přiměla veterána Jackyho Ickxe, který se spolu s Leclercem účastnil nedělní exhibice, po GP Itálie 1973 k odchodu z formule 1.

Monopost pak dostal na další rok vylepšení, s nimiž Lauda a Clay Regazzoni vybojovali druhé místo v Poháru konstruktérů.

Speciály 312B3 mají na monackém klání veteránů smůlu. Loni s jiným šasi téhož typu v ulicích Monte Carla havaroval v "ostrém" závodě expilot F1 Jean Alesi. Stalo se tak po kontroverzní kolizi s Lotusem 77 trojnásobného vítěze z Le Mans Marco Wernera.