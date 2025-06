„Naboural do mě, takhle Max závodí.“ Verstappenův kiks patří podle rivala do videoher

Napětí mezi piloty formule 1 Maxem Verstappenem a Georgem Russellem dosáhlo během Velké ceny Španělska bodu varu.

Z jejich dlouhodobě chladného vztahu se v horku barcelonského asfaltu stala výbušná směs.

A když jezdci Red Bullu a Mercedesu svedli v závěrečném sprintu k cíli po návratu safety car do boxů tvrdý souboj o čtvrté místo, skončilo to kolizí. A nakonec i desetisekundovým trestem pro Verstappena.

Kolize Verstappena a Russella v Barceloně:

Vše se odehrálo v poslední fázi závodu, kdy po neutralizaci Velké ceny zbylo do cíle šest kol. Zatímco většina soupeřů včetně McLarenů obula měkké pneumatiky, Verstappen se musel spolehnout na tvrdou směs. Už po restartu ho předjel Charles Leclerc ve Ferrari, Russell byl další na řadě.

V první zatáčce se vnitřkem natlačil vedle Nizozemce a Verstappen vyjel mimo trať. Vrátil se mezi oba soupeře, ale bylo jasné, že předjel Russella přes asfaltovou únikovou zónu, tedy mimo vyznačenou trať.

Verstappena tým nabádal k tomu, aby soupeře po incidentu pustil znovu před sebe. Ale sám Nizozemec se podle svých slov do týmového rádia cítil poškozen.

A při prvním zpomalení před pátou zatáčkou se stalo to, co vyvolalo největší rozruch: Verstappen najel do Russellova Mercedesu. Byť následně znovu ubral a Brita skutečně pustil, na verdikt komisařů to nemělo vliv.

"Prostě do mě naboural. Nechápu proč. Ale takhle Max závodí," řekl Russell pro oficiální kanál formule 1. "Ve finále se tím poškodil hlavně on sám. Já skončil čtvrtý, on až desátý. Takže vlastně není třeba nic řešit."

Rozhořčený byl i samotný Verstappen, i když už na kameru reagoval suše: "Nemám, co bych k tomu řekl. Je to stejně jedno. Nemůžeme vůbec nic kritizovat."

Celá situace je jen další kapitolou v napjaté historii mezi oběma jezdci. A také připomínkou, že i když už Verstappen není nevyzrálý mladík, dokáže ho tlak okolností stále dohnat k momentům, které pak mají dopad na výsledek. Tentokrát ho stály hned šest bodů.

Podivný manévr čtyřnásobného mistra světa zaskočil i nejlepší piloty španělské Grand Prix.

"To jsem už v životě udělal," komentoval situaci po závodě Lando Norris z McLarenu, když sledoval sestřih Grand Prix.

Jeho týmový kolega Oscar Piastri a Charles Leclerc z Ferrari v té chvíli úžasem ztichli.

Brit tak rychle se smíchem dodal: "V Mario Kart".

