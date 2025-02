Manažer Bayernu otevřeně o těžké depresi: To není divadlo, takhle žít dál nešlo

Sportovní ředitel fotbalového Bayernu Mnichov Max Eberl nečekaně promluvil o svém vyhoření. Přiznal, jak se s tímto stavem vyrovnává a co ho nejvíc zasáhlo.

Eberl na konferenci Spobis v Hamburku otevřeně popsal svůj boj s vyhořením a psychickou únavou. Kvůli nim před třemi lety opustil funkci sportovního ředitele Borussie Mönchengladbach.

Eberl přiznal, že se jeho problémy hromadily už roky předtím, než ho dostihly. "Lékař to popsal jako situační depresi. Prostě jsem do toho spadl, pravděpodobně se to budovalo léta, aniž bych si to uvědomoval," citoval 51letého manažera list Bild.

Už v roce 2021 si vzal v Gladbachu neobvyklou čtyřtýdenní pauzu, což zpětně vnímá jako první varování.

V lednu následujícího roku došel definitivně k závěru, že už nemůže dál. "Nebyl jsem schopný vést normální život, natož řídit bundesligový klub se všemi jeho nároky a výzvami. Proto jsem si musel dát pauzu."

Po odchodu z Borussie se Eberl stáhl do ústraní, ale v prosinci 2022 přijal nabídku na post sportovního ředitele klubu RB Lipsko.

To mu však někteří fanoušci z Mönchengladbachu neodpustili a obvinili ho, že si vyhoření vymyslel, aby si usnadnil cestu do jiného klubu.

"To mě zasáhlo nejvíc. Že mi lidé podsouvali, že jsem jen hrál divadlo. A to je přesně to, co brání mnoha lidem v naší společnosti otevřeně mluvit o svých problémech," řekl Eberl.

Od března loňského roku působí jako sportovní šéf Bayernu Mnichov, tedy v jednom z psychicky nejnáročnějších fotbalových prostředí na světě.

"Je to ta nejtěžší zkouška, jakou si můžu dát, abych zjistil, jestli jsem se poučil. Bayern je o několik úrovní nad Gladbachem i Lipskem," přiznal.

A jak Eberl pozná, že znovu přichází krize? "Mám kolem sebe lidi, kteří mě upozorní, když jdu špatným směrem. Sám to poznám podle toho, že jsem citlivější a věci si beru víc k srdci. Pak je čas na den volna, kdy si uvědomím, že jsem udělal krok špatným směrem."

Jednu zásadní věc si ale do života odnesl: "Když jdu se psem na procházku, nechávám mobil doma. Nemůže mi volat trenér, novinář ani nikdo jiný. Prostě si užívám chvíle s tím, koho mám rád."