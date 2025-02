Senzační vzkaz soupeřkám: Ledecká na MS ovládla trénink před sobotním sjezdem

Ester Ledecká vyhrála na lyžařském mistrovství světa v Saalbachu závěrečný trénink na sobotní sjezd. Druhou Rakušanku Mirjam Puchnerovou předčila o 22 setin sekundy. Třetí skončila Emma Aicherová z Německa a čtvrtá Italka Federica Brignoneová, stříbrná medailistka ze čtvrtečního superobřího slalomu.

Trojnásobná olympijská vítězka na lyžích a snowboardu Ledecká dojela v předchozích sjezdařských trénincích v Saalbachu osmnáctá a čtrnáctá. Dnes zvládla ze všech nejrychleji úvodní sektor, v těch dalších byla nejhůře čtvrtá.

Vítězství v tréninku nepřeceňovala. "Je to samozřejmě dobré znamení, že jsem zase něco dokázala zlepšit a vyzkoušela jsem si to. Na druhou stranu je to jen trénink, holky si také zkouší spoustu věcí, tak se to nedá brát úplně vážně. Ale já jsem si tu jízdu užila, zlepšila jsem ty pasáže, které jsem chtěla. Stejně je tam ještě pár věcí, na kterých musím ještě zapracovat," řekla novinářům.

Cítila se lépe než ve čtvrtek, kdy se prala s virózou. V noci lépe spala. "Vzala jsem si prášky na spaní. Spinkala jsem dobře a teď jsem odpočatější, mám víc sil. Akorát jsem se probudila zase s knedlíkem v krku, ale už jsem měla sil dost. Vzala jsem si dva paraleny," přiblížila svůj zdravotní stav.

Ve sjezdu považuje za zásadní pracovat s terénními nerovnostmi. "Pořád tam jsou nějaké vlny, je důležité být aktivní a jít s těmi vlnami. Jet co nejvíc zabalená, co nejvíc čistá, uvidíme, jak to půjde. Tschunti (servisman Gunthram Mathis) mi určitě připraví senzačně lyže, tak se je budu snažit dohnat," řekla Ledecká.

Musí si také dávat pozor na skoky, které jsou její oblíbenou částí tratě. "Snažím se to ztlumit a zůstat ve vzduchu kompaktní, což se mi dneska na tom druhém skoku nepovedlo, protože jsem se rozbalila a trošku mě to tam vyrotovalo. Musím na to být připravená a zítra to ztlumit ještě líp," plánovala Ledecká.

Puchnerová byla v tréninku sjezdu nejrychlejší ve středu, vítězka úterního úvodního tréninku Lara Gutová-Behramiová ze Švýcarska dnes skončila sedmá s více než sekundovou ztrátou na českou reprezentantku. Novopečená mistryně světa ze superobřího slalomu Stephanie Venierová z Rakouska ani italská favorita Sofia Goggiaová trénink nedokončily.

Ve čtvrtečním super-G obsadila Ledecká sedmé místo. Z lyžařského MS zatím medaili nemá, před čtyřmi lety v Cortině byla ve sjezdu i v superobřím slalomu čtvrtá. Ve sjezdu vyhrála dva závody Světového poháru, v této sezoně byla ve Svatém Antonu třetí. Sobotní závod sjezdařek odstartuje v 11:30.