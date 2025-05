Katastrofální scénář Sparty? To by se pak na Letné musely dít věci, říká Bičík

"Sparta prohrála derby gólem, který vstřelil Oscar rukou. Chápu, že rozhodčí na hřišti přestupek vidět nemusel. Vysvětlení, že VAR nenašel ani prokazatelné porušení pravidel, však nechápu. Copak neměli záběry, jaké poskytla televize?" říká bývalý brankář David Bičík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.

Sparta, která obhajuje titul, skončí nejlépe čtvrtá. Hodně nevydařená sezona, hodnotit se nebude nijak dobře.

Ambice měla mnohem vyšší, chtěla se porvat o další triumf a přímý postup do Ligy mistrů. Cíle nenaplnila. Všechno se dá trochu zachránit, když vyhraje pohár.

Přitom existuje doslova katastrofální scénář: podlehne Olomouci a nezíská pohár, v lize ji přeskočí stále lépe hrající Jablonec. Tím by skončila pátá a nešla do evropské soutěže vůbec.

Osobně si to ani neumím představit. To by se pak na Letné musely dít věci! Stát se to ovšem může, mužstva okolo ní mají obstojnou formu, ona moc ne.

Derby prohrála gólem, který podle záběrů z televize vstřelil Oscar rukou. Prokazatelně. Tedy neregulérní trefa. Přitom VAR při zkoumání mnoha záběrů na nic nepřišel.

Podezřelé bylo už Oscarovo chování, moc neslavil, ukazoval si na rameno, sparťanský brankář Vindahl, který byl nejblíž, měl hned jasno a protestoval. Rozladění sparťanů bylo veliké.

Chápu, že rozhodčí na hřišti přestupek vidět nemusel. Já ho také hned neodhalil. Vysvětlení, že VAR nenašel ani na jednom záběru prokazatelné porušení pravidel, však nechápu.

Copak neměli záběry, jaké poskytla televize? A mohou je když tak využít? Jde o to, aby se něco takového už neopakovalo. Stala se hrubá chyba, která výsledek ovlivnila.

Jinak se mi derby moc nelíbilo. Málo emocí, málo energie, málo intenzity. Chyběl mi důraz. Nemělo zkrátka náboj. Nelíbilo se mi, když některá předchozí derby byla krajně vyhecovaná a vyhrocená, plná záludností a ošklivých zákroků, když si šli hráči po krku.

Ale tohle bylo naopak málo. Jsem rád, že bylo tentokrát férové, ale aby se hráč jako Tomáš Chorý, který je proslavený svým zanícením, neustále po každém souboji omlouval, to mi k němu nejde. U domácích bylo cítit, že o titulu je už rozhodnuto, Sparta zase šetřila několik opor na finále poháru.

Naopak střetnutí o druhé místo mezi Plzní a Ostravou bylo parádní. Baník potvrdil, že míří mezi dosud vyvolené tři týmy. Dá se spekulovat, jestli vyhrál zaslouženě, či ne, ale je třeba uznat jeho kvality. Chyběli mu klíčoví hráči, především Ewerton, a zvládl to.

Plzeň si svým způsobem za neúspěch může sama nedůsledností v defenzivní činnosti i při zakončení. Vedla, měla se dostat do pohody, během několika minut to bylo obráceně. Je třeba vypíchnout, jak se David Buchta krásně trefil při vyrovnání, pak stoper domácích Václav Jemelka prohrál souboj, nabídl tím šanci soupeři.

Kdyby však viktoriáni proměnili některou z pěti jasných příležitostí, vypadal by výsledek jinak. Dominik Holec v brance Baníku byl skvělý, chytal špičkově, zabránil několika gólům.

Znám ho dobře ze Sparty, byl jsem zvědavý, jak si bude počínat po odchodu Jakuba Markoviče do Slavie. Mužstvo podržel a dá se jen spekulovat, jestli Plzeňští nemohli naložit s některou z příležitostí lépe. Každopádně je nevyužili.

Pro Karvinou a Liberec sezona skončila. Opakuju, že nejsem velký příznivec nadstavby, střední skupina jí trpí nejvíc. Názor, že v ní není o co hrát, úplně neberu. Nejde jen o vypsanou finanční prémii, ale v ligovém zápase vždycky jde o prestiž, snahu podat co nejlepší výkon, ukázat se.

Pro trenéry je navíc dobře, že si mohou vyzkoušet další hráče, třeba mladé kluky, aby poznali, na co mají. Ale hráčům ze základní sestavy rozumím, že by raději uvítali delší dovolenou, užít si volno, odpočinout si a těšit se na další sezonu.

Ač by to nikdo dlouho nepřepokládal, Dukla se ještě může vyhnout baráži. Strašně jí to přeju, mám tam spoustu známých. Obdivuju trenéra Petra Radu. Přestože ví, že pokračovat nebude, dává do toho všechno, co se naučil, pořád chce odvést maximum.

Znám ho velmi dobře, trénoval mě v Liberci, ve Spartě, občas se přijde podívat na nás do Cholupic. Jeho nastavení pro fotbal je neuvěřitelné.

Mladoboleslavský brankář Aleš Mandous se v konci utkání vydal na rohový kop pokusit se vyrovnat. Také jsem to párkrát zažil, jednou Aleš Hruška skoro zázrakem na lajně můj pokus chytil.

Je to tradiční snaha o vyrovnání. Brankáři mají dobrý výskok, dovedou odhadnout, kam míč poletí, při standardní situaci je to další dobrý hlavičkář. Škoda, že jeho náběh neskončil gólem, byl by to krásný příběh.