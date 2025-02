Kalvach chce s Viktorií zažít další evropskou jízdu. Prvním krokem je Ferencváros

Jeden z kapitánů Lukáš Kalvach vloni v přípravném zápase na kempu ve Španělsku pomohl fotbalistům Plzně gólem k vítězství 3:1 nad Ferencvárosem a byl by rád, kdyby se proti celku z Budapešti trefil i v úvodním kole vyřazovací fáze Evropské ligy.

Devětadvacetiletý záložník před čtvrtečním zápasem na hřišti soupeře očekával vyrovnaný průběh, ve prospěch Viktorie by podle něj mohlo hrát týmovější pojetí. Kalvach má o to větší motivaci uspět, že Plzeň zůstala posledním českým zástupcem v pohárech. Řekl to novinářům před odletem do Maďarska.

Před rokem třetím gólem zpečetil výhru Viktorie nad Ferencvárosem v zápase, v němž ještě v 70. minutě vedl soupeř.

"Hrál jsem tehdy druhou půli. Dokonce jsem dal i gól, chtěl bych na to navázat. Bylo to už uvolněnější, takový klasický přátelák. Určitě bych byl rád, kdybych dal třeba i zítra gól. Aby to spíš pomohlo k postupu," uvedl Kalvach.

Předpokládá vyrovnaný průběh. "Víme, že nás určitě čeká těžký soupeř, ale hratelný. Hratelné je to obecně v té síle, není to tým typu Athletic Bilbao. Myslím, že všeobecně to může být vyrovnané. Oni mají skvělé individuality, výborné hráče. My ale máme své vlastní týmové pojetí a v tom můžeme mít navrch. Tím to můžeme zvládnout," mínil Kalvach.

"Přesvědčili jsme se o tom během ligové fáze, že to, co dokážeme hrát, platí i na ty lepší soupeře. Proto věřím, že s tím můžeme uspět i v tomhle dvojzápase. Začínáme u nich, což je možná trochu výhoda. Budeme chtít uhrát co nejlepší výsledek před odvetou, abychom to pak doma dotáhli a postoupili," doplnil český reprezentant.

Viktoria jako jediná z českých klubů prošla v pohárové sezoně do vyřazovací fáze. Vloni v Konferenční lize postoupila až do čtvrtfinále.

"Řekl bych, že je to o to větší motivace. Vloni se nám cesta Evropou podařila, jsou to obrovské zkušenosti, nové zážitky. Takže máme velkou motivaci zkusit projít dál znovu, abychom si ještě jeden dvojzápas zahráli," řekl Kalvach.

"Bylo by to samozřejmě super, kdybychom znovu došli až do čtvrtfinále. Ale je to Evropská liga, týmy jsou tam těžší. Čeká nás první krok a na to se soustředíme," doplnil Kalvach.

Za Viktorií cestuje do Budapešti zhruba tisícovka příznivců. "Už po losu jsem říkal, že je to pro naše fanoušky dobrá destinace. Byli ve velkém počtu už v Bilbau, byli tam slyšet. Je to pro nás velká síla, když je budeme mít za sebou," řekl Kalvach.

"Těším se na to moc. Ferencváros má pěkný stadion, očekávám bouřlivou atmosféru. Ale není to nic, co by nás mělo překvapit, spíš naopak namotivovat a nabudit," dodal.