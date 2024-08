Kajakář Dostál je mistrem světa na pětistovce, kanoista Fuksa byl stříbrný

Kajakář Josef Dostál je mistrem světa v závodě na 500 metrů. Vyhrál o 74 setin sekundy před Portugalcem Fernandem Pimentou. Po zlatu z olympijských her, které získal na kilometru, má i šestý světový titul.

Další šampion z Paříže Martin Fuksa uzavřel sezonu světovým stříbrem na pětistovce.

Na MS v neolympijských disciplínách v uzbeckém Samarkandu dnes panovaly náročné podmínky s velkými vlnami.

Dostál si s nimi poradil výborně, ve druhé polovině trati zabral a předjel všechny soupeře. Po bronzu na smíšeném deblkajaku, který získal v sobotu společně se snoubenkou Anežkou Paloudovou, vybojoval na tomto šampionátu druhou medaili.

Dojel si pro ni na vypůjčené lodi, protože jeho kajak do dějiště šampionátu nedorazil.

"I přes nepříznivost veškerých podmínek, kdy foukal silný vítr do zad, neměl jsem svoji loď, tak jsem se s tím popral. Půl trati jsem si říkal, že by ta medaile možná mohla být, ale nevěřil jsem v to, že mám tolik sil, abych všechny překousal. To se nakonec podařilo a posledních dvacet metrů jsem si to opravdu užíval, že jsem mistr světa," uvedl v nahrávce pro média.

Pochvaloval si, že prožil sezonu snů. "Olympijský vítěz, mistr světa a k tomu ještě třetí na deblkajaku se svojí snoubenkou, člověk si snad nemůže víc přát," dodal jednatřicetiletý český reprezentant.

Fuksa projel cílem jako třetí za Zacharem Petrovem z Ruska a Sergheiem Tarnovschým z Moldavska. Vítězný Petrov byl ale vzápětí diskvalifikovaný, protože příliš brzy vypadl při cílovém manévru z lodě. Pro Fuksu je dnešní stříbro čtrnáctou světovou medailí.

Posedmé skončil na světovém šampionátu druhý. Litoval, že ve vlnách nemohl předvést vše, co v něm bylo.

"Někdo v tom umí jezdit líp, někdo hůř. Já jsem v tomhle celou kariéru jezdil hůř. Snažil jsem se to vytěsnit z hlavy, protože jsem věděl, že jsem na tom celkem dobře a věřil jsem si. Bylo to fakt těžké. Mrzí mě, že jsem nemohl podat svůj stoprocentní výkon," řekl.

Navzdory tomu byl rád, že si po životním triumfu na olympiádě, kde mu podmínky před dvěma týdny naopak přály, mohl ještě zazávodit.

"Já jsem vděčný za každou medaili, ale v tom, jak to dneska bylo, jsem na víc neměl. Teď už se strašně moc těším na mentální i fyzický odpočinek," dodal.

Další finálový blok v Uzbekistánu začne dnes v 11:04 SELČ. Finále A pojede smíšený čtyřkajak Paloudová, Vilém Kukačka, Jakub Zavřel a Adéla Házová.

Mistrovství světa v rychlostní kanoistice v neolympijských disciplínách v Samarkandu (Uzbekistán):

Muži, 500 m:

K1: 1. Dostál (ČR) 1:37,309, 2. Pimenta (Portug.) -0,740, 3. Kravec (Běl.) -1,128

C1: 1. S. Tarnovschi (Mold.) 1:47,312, 2. M. Fuksa (ČR) -1,138, 3. Chirila (Rum.) -1,144.

Ženy, 200 m:

K2: 1. Černigovská, Dolgovová (Rus.) 37,326, 2. Portelaová, Laiaová (Portug.) -0,094, 3. Chudzenková, Litvinčuková (Běl.) -0,341.

Ženy, 500 m:

C1: 1. Luzanová (Ukr.) 2:06,881, 2. Mailliardová (Chile) -2,031, 3. Brovkovová (Kaz.) -2,850, …finále B: 4. Malíková (ČR) 2:19,202.

Mix, 200 m:

C2: 1. Korovaškov, Šljapnikovová (Rus.) 1:47,898, 2. Takácsová, Hajdu (Maď.) -0,795, 3. Paleško, Nedelkinová (Běl.) -1,445.