"Každý z něj chce kousek." Zázračné dítě Jude se mění na globální star typu Beckham

S každým dalším velkým turnajem, který fotbalisté Albionu nevyhrají, je tlak v ostrovní zemi drtivější a drtivější. Letos při mistrovství Evropy v Německu naložila Anglie veškeré naděje na bedra Judea Bellinghama. Stále teprve 20letého záložníka, který už se ale dávno mění ze zázračného dítěte v globální hvězdu.

Důkazem je třeba nedávno vydaný spot Adidasu v rámci kampaně, do které se zapojili sportovci světové extratřídy včetně Lionela Messiho.

Bellingham v něm vystupuje v roli "spasitele" v šikovném propojení se slavným hitem Hey Jude od The Beatles.

Emotivní video zobrazuje i Franka Lamparda s Davidem Beckhamem, jak vzpomínají na historické krachy fotbalového národa, který si užil velký triumf jen na mistrovství světa 1966.

A jak se písnička postupně přelévá do pozitivna, přichází na scénu Bellingham.

2:00 Reklamní spot Adidasu "Hey Jude" s Judem Bellinghamem | Video: Youtube.com

To on má hladovou Anglii konečně dovést na vrchol.

Že musí být tlak na hráče, který v průběhu Eura oslaví 21. narozeniny, až příliš velký?

"Hrál jsem s ním rok a musel jsem se pořád ptát, kolik mu doopravdy je. Na hřišti totiž vypadá, jako by byl mnohem starší a zkušenější," popisoval spoluhráč z klubu Toni Kroos.

Když Bellingham v 17 letech odcházel z Birminghamu, klub vyřadil jeho číslo 22. Po 41 ligových startech.

Cenovka 25 milionů liber z něj udělala zase nejdražšího sedmnáctiletého hráče všech dob.

Bellingham s otcem Markem vybrali jako klub pro další rozvoj Dortmund. Přednost před anglickými velkokluby dostal díky tomu, že tradičně dává příležitost mladým hráčům.

Zatímco Bellingham starší zůstal v Anglii, s Judem se na zahraniční angažmá vydala máma Denise, jejíž roli ve vlastní fotbalové kariéře později mladík popsal jako důležitější než roli všech trenérů.

Mezinárodní zkušenosti nabral už na Euru před třemi lety a MS 2022 v Kataru. Vloni v létě pak z Dortmundu přestoupil do Realu Madrid za bezmála 2,5 miliardy korun.

Od té doby jeho cena podle specializovaného webu transfermarkt.de vyrostla ještě o další dvě miliardy korun nahoru. Není divu.

"Od začátku byl naším rozhodujícím hráčem. Ve 20 letech je to naprosto komplexní fotbalista," prohlásil Kroos. Bellingham nasázel 19 branek v 28 ligových duelech a další čtyři v 11 zápasech Ligy mistrů.

S Realem obě soutěže opanoval.

A stejně jako na hřišti roste Bellingham raketovým způsobem i mimo něj. Tak, že ho anglický Daily Mail před Eurem přirovnal právě ke zmíněné fotbalové a módní ikoně Beckhamovi.

Vedle Adidasu má smlouvy s dalšími obřími značkami, jakými jsou Louis Vuitton či SKIMS od modelky a influencerky Kim Kardashianové. "Každý si z něho chce urvat kousek, je to pochopitelné," poznamenal Daily Mail.

Počet sledujících Bellinghama na Instagramu se vyšplhal na 33 milionů. Beckham jich má 88 a oproti Cristianu Ronaldovi (632 milionů) je to jen zlomek. Ovšem třeba nad krajany Harrym Kanem (17) nebo Bukayem Sakou (6) v tomto ohledu jasně dominuje.

Srovnání s Beckhamem přiživil Daily Mail ještě zprávami o vztahu Bellinghama s nizozemskou modelkou Laurou Celií Valkovou. "Mohl by to být vzestup nového páru 'Posh a Becks'," napsal deník s odkazem na manžele Beckhamovy.

Nicméně fotbalové fanoušky teď zajímá hlavně Bellingham na hřišti, a vstup do evropského šampionátu zvládl náramně. Anglický celek sice nepodal zrovna přesvědčivý výkon, ale byl to Bellingham, kdo hlavou vystřelil vítězství 1:0 proti Srbsku.

A od fanoušků si několikrát vyslechl chorál Hey Jude.

"Beatles poslouchám hodně. Mám rád trochu starší styl hudby, takže jsem měl radost. Je to něco jiného, vždy když po dlouhé době slyším anglické fanoušky. Nesmírně si to užívám a myslím, že je to na mně vidět," vzkázala mladá hvězda.

Dnes od 18 hodin nastoupí Angličané ve Frankfurtu proti Dánsku a pokud vyhrají, budou si moct s jistotou odškrtnout postup do osmifinále Eura.