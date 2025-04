"Jsme spolu šťastné už 12 let." Sáblíková odtajnila vztah s reprezentační kolegyní

Stále aktivní legenda českého sportu Martina Sáblíková v neděli večer překvapila fanoušky. Rychlobruslařská hvězda, která si během kariéry vždy pečlivě hlídala soukromí, dala poprvé výrazněji nahlédnout do svého mimosportovního života.

Sedmatřicetiletá trojnásobná olympijská vítězka uvedla, že je v dlouhodobém partnerském vztahu se svou reprezentační kolegyní Nikolou Zdráhalovou.

"Víte, že jsem si vždycky chránila své soukromí a nadále to tak bude, protože je to pro mě nejvíc. Ale teď mám náznaky, že ho někdo chce řešit za mě a víc, než je mi příjemné," napsala Sáblíková v příspěvku na Instagramu ke společné fotografii s o osm let mladší závodnicí.

"Tak ať to zazní přímo ode mě: Já a Niky Zdráhalová tvoříme pár, je mojí velkou oporou, jsme šťastné a je nám společně krásně už víc než 12 let. Mějte se rádi!," dodala rychlobruslařka, která získává medaile na velkých akcích prakticky nepřetržitě už od roku 2007.

Zdráhalová se v aktuální sezoně vrátila k rychlobruslení po dvouleté pauze a na mistrovství světa letos zazářila životním pátým místem na trati 1500 metrů. Byla pouhých 25 setin od medaile.

"Prožívám to hodně emotivně. Jsem za Niky hrozně ráda, v jakém se vrátila stylu, protože mi jí poslední dva roky, než přerušila kariéru, bylo líto, jak nemohla dát rychlobruslení sto procent," říkala tehdy Sáblíková.

Sama chce ukončit fenomenální kariéru po příští sezoně, jejímž vrcholem budou olympijské hry v Itálii. Pod pěti kruhy získala celkem sedm cenných kovů.

Podívejte se, jak se Nikola Zdráhalová udržovala ve formě za covidu v dubnu 2020