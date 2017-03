Kopecký touží po dvojitém domácím hattricku, ale stále pokukuje po světových rallye

před 1 hodinou

Jan Kopecký má před sebou nelehkou úlohu. V domácím rallyovém šampionátu i na populární Barum rallye útočí na vítězný hattrick. Letos bude mít situaci ztíženou o to, že se Václav Pech po experimentu s Porsche vrátí k vozu s pohonem čtyř kol. "Jsem rád, že se vrací zpátky mezi čtyřkolky, protože on a třeba v minulosti Roman Kresta je takový ten soupeř, s nímž má závodění hned jiný náboj," řekl tovární pilot Škody Motorsport.

Máte signály o tom, jaké jsou další plány koncernu v rallye? Třeba vzhledem k tomu, že vůz specifikace R5 chce dělat i Volkswagen?

Signály nemám vůbec, to jde všechno mimo nás. Jsem rád, že Škodovka pokračuje. Pan Hrabánek (šéf Škody Motorsport, pozn. red.) udělal perfektní projekt a auta se prodávají, jako když rostou houby po dešti. Teď se vyrábí vůz kolem čísla 150. To je neskutečné, to se ve Škodovce nikdy s žádným soutěžním modelem nepovedlo. Er pětka je nejlepší a historicky nejúspěšnější auto Škody. Věřím, že Motorsport bude ve Škodovce pokračovat dál a existovat i v budoucnosti. Ale jestli zůstane v rallye, nebo půjde někam jinam, to není otázka pro mě.

Překvapil vás osobně náhlý odchod Volkswagenu z MS v rallye?

Spíš mě to mrzelo, protože Volkswagen ukázal, že to myslí vážně, od první sezony vyhrával všechny tituly. Byl to šok pro všechny. Musíme jejich rozhodnutí respektovat, ale myslím si, že to nemrzí jen mě.

Klíč k úspěchu? Spolehlivé auto

Do domácího šampionátu vstupujete jako dvojnásobný obhájce, jaké jsou vaše plány pro letošní sezonu?

V Čechách pojedeme se spolujezdcem Pavlem Grossem v barvách Škody Motorsport a chtěli bychom obhájit titul a získat tak hattrick. A osobně bych se o totéž chtěl pokusit i na Barumce.

Dva roky jste na českých soutěžích neokusil hořkost porážky, cítíte se jako favorit domácího šampionátu?

Bylo by fajn, kdyby se nám to povedlo. Ale letos bude obhajoba mnohem těžší. Spousta kluků se už s er pětkami naučila jezdit. A je úžasný, když si vzpomenu, že jsme neměli ani jeden technický problém. Je to pořád jen technika, ale spolehlivost Fabie R5 je na špičkové úrovni. S er pětkou pojede i hlavní konkurent Venca Pech. Nebude to jednoduché, ale musím si dávat cíle a výzvy.

Je pro vás tedy Václav Pech znovu tím hlavním rivalem?

Venca dokázal, že umí řídit jakékoliv auto. Ale myslím, že ten poršák byl trošku přešlap. Myslel jsem, že nám na některých soutěžích - třeba na Bohemce - bude stačit, ale nebylo tomu tak. Jsem rád, že se vrací zpátky mezi čtyřkolky, protože on a třeba v minulosti Roman Kresta je takový ten soupeř, s nímž má závodění hned jiný náboj.

Okruhová minulost není výhodou

Domácí šampionát po pětileté přestávce začíná Valašskou rallye. Poslední dva dvoudenní podniky jste zde vyhrál, těšíte se do Valašského Meziříčí?

Na Valašku se těším. Vždycky to byla krásná soutěž v krásném prostředí. Bohužel tam byl trošku chaos, ale věřím, že pod novým vedením se to už nestane. Koukal jsem do programu na mapy erzet. Některé úseky jsou nové, v životě jsem je nejel a je to velká výzva. Jen škoda, že RZ Bystřička není delší, ale třeba se v dalších letech dočkáme jejího prodloužení a pojede se v plné síle.

Co říkáte na nové rychlostní zkoušky v areálu Tatry v Kopřivnici, které se mají jet hlavně na obslužných komunikacích?

Jsem na ně zvědavý, snad to nebude samá levá, pravá. A jestli tam využiju něco z mé okruhové minulosti? To asi ne, vždyť jsem na okruzích jel naposledy tak před patnácti lety (smích).

Je výhoda, že na rozdíl od soupeřů máte za sebou už start v Rallye Monte Carlo?

Monte bylo v lednu, ale s asfaltovou soutěží toho moc společného nemělo. Pouze pár rychlostních zkoušek se jelo na asfaltu, zbytek byl na sněhu, na ledu. Slicky jsme měli nazuté snad dvakrát za celou soutěž. Navíc charakter této rallye je úplně jiný než u nás a tratě se nedají srovnávat.

Po "Valašce" přijde na řadu Korsika

Rallye Monte Carlo začalo tragickou havárií. Domácí seriál startuje s velkým důrazem právě na bezpečnost. Jak je na tom v porovnání se světem?

V Monte panoval velký zmatek. Podle mě se ta druhá erzeta vůbec neměla odstartovat, nebylo vhodné už ten den jet. Bezpečnost na českých rallye je na špičkové úrovni a v mnohém ji má svět co dohánět.

Jak jsou vaše plány vedle českého šampionátu, budete startovat na dalších rallye v mistrovství světa?

Šampionát WRC2 je velké lákadlo, ale český mistrák má pro nás prioritu. Chtěl bych jet některé další soutěže. Bohužel to komplikuje nešťastné pravidlo, že pokud se jezdec nezúčastní tří povinných rallye, tak je z pořadí automaticky vyškrtnut. A třeba Portugalsko se kryje s Českým Krumlovem. Takže když nepojedeme v Portugalsku, hned nás vyloučí. To mi přijde hodně nešťastné. Ale tak to prostě je a člověk to musí respektovat. Co mohu potvrdit, tak pojedeme začátkem dubna s Andreasem Mikkelsenem Korsiku.

autor: Radek Vičík | před 1 hodinou

Související články