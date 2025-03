"Já se vlastně úplně zastavila." Ledeckou zděsila kvalifikace, bojovat ji naučil děda

Ester Ledecká po dnešním druhém místě na mistrovství světa uznala, že byl znát nedostatek snowboardového tréninku specializovaného na slalom. Trojnásobná olympijská šampionka v rozhovoru pro Radiožurnál Sport uvedla, že vzhledem k omezenému prostoru na přípravu na prkně preferují s koučem Justinem Reiterem obří slalom, který je olympijskou disciplínou.

Ledecká dnes měla ve Svatém Mořici problémy už v kvalifikaci a semifinále, přesto se dokázala propracovat dál. Ve finále už chybu nenapravila. "Prostě je vidět, že my jsme se soustředili spíš na obřák, protože jsme měli opravdu těch dní hrozně málo a rozdělit to ještě do dvou disciplín je strašně těžké. A tak jsem trošku už soustředěná na obřák, protože to je olympijská disciplína. Dělala jsem na slalomu jenom pár dní. No, je to trošku znát," hodnotila Ledecká.

V první kvalifikační jízdě udělala velikou chybu. "Já jsem vlastně úplně zastavila," vzpomínala. Pak se bála, aby se vůbec dostala do druhého kvalifikačního kola. A věděla, že bude muset hodně zabrat, aby postoupila do vyřazovacích kol.

"Ale ono se zase tady nedá moc riskovat. Já za prvé neumím moc riskovat a za druhé je ten slalom hrozně těžký. Bylo to zavřené, byla tam spousta vyjetých koryt. Bylo to rozbité, protože jak do toho vjeli chlapi tu první kvalifikační jízdu, tak se to úplně rozsekalo," doplnila ke kvalifikaci česká reprezentantka, která v neděli oslaví 30. narozeniny.

Šesté místo v kvalifikaci znamenalo, že si nemohla ve většině vyřazovacích kol volit dráhu. Rychlejší dnes byla červená, ale Ledecká šla do modré už v osmifinále, kde si mohla vybírat. Chtěla si na tuto trať zvyknout.

"Věděla jsem, že druhou jízdu pojedu s Julií Zoggovou a ta pojede v červené. Myslím, že to byla dobrá strategie, protože jsem si tu modrou vyzkoušela, prohlídla. Ta trať je prostě trochu jiná, i na jiných místech rozbitá. Tím, že bylo strašně špatně vidět pod nohy celý den, tak bylo dobré, že už jsem ji trošku znala," vysvětlila Ledecká.

Nakonec v modré strávila celé odpoledne. "Samozřejmě je lepší, když vyhraju kvalifikaci a můžu si vybírat, ale prostě je dobré si někdy zkusit i tohle a bojovat s tím. A je dobré, že jsem si to mohla vyzkoušet tady," ocenila.

I když hned v úvodu finále s Japonkou Cubaki Mikiovou spadla, snažila se manko dohnat. "Já bojuju do poslední chvíle. I kdyby byla přede mnou už v cíli, tak já stejně dobojuju tu svojí jízdu až do konce. Já už to prostě takhle mám. Naučil mě to můj děda a jsem za to hrozně vděčná. Myslím, že se mi to v životě dost vyplácí," dodala Ledecká.

Dnešním stříbrem zkompletovala medailovou sbírku z letošních světových šampionátů pod hlavičkou mezinárodní federace FIS. Zlato má ze čtvrtečního obřího slalomu na snowboardu, bronz ze sjezdu na únorovém MS ve sjezdovém lyžování v Saalbachu.