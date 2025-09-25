Velkolepý šlágr. Pardubice vyrovnaly ze stavu 0:4, stejně ale slavil Třinec

V sestavě Pardubic se poprvé od sedmého finále minulé sezony objevil útočník Roman Červenka, který nastoupil v první formaci se Sedlákem a Mandátem. První šanci Dynama měl v oslabení Sedlák, jehož střelu Kacetl vyrazil. Pak už se podstatné věci děly hlavně před pardubickou brankou.
V 7. minutě Kurovský tečoval nabídku Galvase a vstřelil první gól zápasu. O chvíli později nevyužil pardubickou chybu v rozehrávce Nestrašil, jenž ještě hledal spoluhráče. Oceláři zvýšili až ve 12. minutě, kdy se před brankou prosadil Roman. Svou přesilovku pak Východočeši nevyužili.
I ve druhé třetině znovu skórovali hosté. V polovině utkání se o to postaral Ondřej Kovařčík, jenž dostal puk v přesilovce za Willova záda. Stejný hráč navíc pohotově zakončil i ve 37. minutě a zvýšil již na 4:0 z pohledu Třince. Za Pardubice korigoval Sobotka, který ještě ve druhé třetině využil nabídky Kousala a nasměroval puk za Kacetla.
Ještě větší zápletku pak přinesla 45. minuta. Nejprve akci Pardubic zakončil Ludvig, který i najel na přihrávku Tourignyho. Za pouhých 28 sekund se před brankou prosadil důrazný Kondelík. Dynamo už prohrávalo jen o gól, Třinec si vzal oddechový čas a trenér Moták promlouval k hráčům.
Dynamo pak mělo k dispozici i přesilovku, ale několik závarů k vyrovnání zatím nevedlo. Východočeši se radovali až v 54. minutě, kdy střelou přes obránce vyrovnal Sobotka. Výhru ovšem nakonec vybojoval Třinec. V závěru třetí třetiny při vyloučení Košťálka rozhodl Hudáček, který mířil přesně z prostoru kruhu.
Předehrávka 8. kola hokejové extraligy:
HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 4:5 (0:2, 1:2, 3:1)
Branky a nahrávky: 39. Sobotka (R. Kousal, Hájek), 45. Ludvig (M. Tourigny, R. Kousal), 45. Kondelík (Košťálek), 54. Sobotka (Lauko) - 7. Kurovský (J. Galvas), 12. Miloš Roman (J. Galvas, Cienciala), 30. O. Kovařčík (Cienciala), 37. O. Kovařčík, 60. L. Hudáček. Rozhodčí: Šindel, Veselý - Hynek, Thuma. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:2. Diváků: 9152.
Pardubice: Will - Gazda, Ludvig, M. Tourigny, Hájek, Košťálek, T. Dvořák, Mikliš - Mandát, L. Sedlák, Červenka - Lauko, Sobotka, R. Kousal - Vondráček, Kondelík, Kelemen - Hrníčko, Poulíček, Kaplan. Trenér: Pešán.
Třinec: Kacetl - Kundrátek, Marinčin, Marian Adámek, D. Musil, Jank, J. Galvas, Nedomlel - M. Růžička, Miloš Roman, Cienciala - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Hrehorčák, P. Vrána, Kubiesa. Trenér: Moták.