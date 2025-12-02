Vejmelka dostal tři góly, vystřídal ho Vaněček. Ten ale dopadl stejně

Vejmelka do utkání proti Sharks nastoupil jako jednička, jenže během 13 minut z devíti střel inkasoval třikrát a vystřídal ho Vaněček. Dostal rovněž tři góly, ale z 21 střel. Mammoth prohráli čtvrté utkání v řadě. V dresu San Jose řádila první formace. William Smith měl tři body (2+1), Tyler Toffoli čtyři (2+2) a Macklin Celebrini tři (0+3), takže mu nadále patří druhá příčka v kanadském bodování ligy se 40 body.
Na dosažení této mety potřeboval devatenáctiletý Kanaďan Celebrini 27 utkání a je teprve čtvrtým hráčem v historii NHL, který nasbíral minimálně 40 bodů při tomto nebo nižším počtu zápasů před dosažením 20 let. Před ním to dokázali jen Wayne Gretzky, Mario Lemieux a Crosby.
Útočník Ondřej Palát se podruhé v sezoně NHL střelecky prosadil, ale New Jersey nestačilo na Columbus a v pondělním utkání podlehlo doma 3:5.
Palát se prosadil v čase 3:03. Hosté z Columbusu zaváhali při rozehrávce a ke kotouči se dostal čtyřiatřicetiletý rodák z Frýdku-Místku, jenž akci zakončil pohotovou střelou k bližší tyči. Devils vedli už 2:0, po 86 sekundách otevřel skóre kapitán Nico Hischier.
Blue Jackets ale čtyřmi góly překlopili výsledek na svou stranu. V úvodu poslední desetiminutovky pak Timo Meier vykřesal domácímu celku naději, když v početní převaze snížil na 3:4. Poslední slovo měl ale Miles Wood z Columbusu. "Ďáblové" nevyužili možnost jít do čela Východní konference a prohráli podruhé za sebou. Naopak Blue Jackets ukončili sérii čtyř porážek.
Radko Gudas si připsal jednu asistenci u výhry hokejistů Anaheimu nad St. Louis 4:1.
Český obránce se podepsal pod třetí gól Ducks, který v 46. minutě vsítil Leo Carlsson.Gudas vypálil od modré čáry a Carlsson jeho pokus šikovně usměrnil za záda brankáře Blues Joela Hofera. Byla to pro něj třetí asistence v ročníku, v utkání navíc zaznamenal čtyři hity a zblokoval tři střely.
V brankovišti či na střídačce Anaheimu poprvé v sezoně chyběli oba čeští gólmani. Zranění jsou Lukáš Dostál i Petr Mrázek, jenž nedohrál minulý zápas proti Chicagu. Mezi tyče se tak postavil třicetiletý Fin Ville Husso a po zápase byl zvolen jeho druhou hvězdou. Anaheim vyzrál na tým Blues poprvé z posledních jedenácti vzájemných duelů.
Daniel Vladař s Philadelphií prohráli s Pittsburghem 1:5. V pensylvánském derby, které se hrálo na ledě Flyers, čelil 27 střelám hráčů Penguins a inkasoval pětkrát. Český reprezentační gólman se tak musel sklonit před soupeřem po čtyřech výhrách v zápasech, do nichž nastoupil jako jednička.
Flyers inkasovali tři góly při přesilovkách soupeře. "Naše speciální formace na hru v oslabení, ze začátku sezony tak úspěšné, se dnes trápily. Nedrželi jsme správné postavení a dali jim prostor střílet ze středu kluziště. V posledních pěti utkáních se mi naše hra moc nelíbila. A měli jsme často štěstí, že 'Vladdy' byl dobrý, stejně jako i Sam Ersson," uvedl kouč Philadelphie Rick Tocchet.
Skvělým výkonem se prezentoval kapitán Pittsburghu Sidney Crosby: vstřelil dva góly včetně vítězného. Jeho spoluhráč z první formace Bryan Rust nastřádal tři body (1+2). Pittsburgh i Philadelphia mají shodně 31 bodů a jsou na páté a šesté příčce východu.
NHL:
New Jersey - Columbus 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)
Branky: 2. Hischier, 4. Palát, 52. Meier - 22. a 48. Monahan, 10. Mateychuk, 47. Coyle, 54. Miles Wood. Střely na branku: 33:24. Diváci: 13.881. Hvězdy zápasu: 1. Monahan, 2. Coyle, 3. Wereneski (všichni Columbus).
Philadelphia - Pittsburgh 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Branky: 26. Foerster - 10. a 29. Crosby, 36. Rust, 54. Novak, 56. Hayes. Střely na branku: 29:27. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celé utkání, z 27 střel inkasoval pětkrát a úspěšnost zákroků měl 81,5 procenta. Diváci: 17.338. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Rust, 3. Karlsson (všichni Pittsburgh).
Buffalo - Winnipeg 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Branky: 15. a 41. Norris, 3. Zucker, 4. Byram, 33. Tuch - 32. Connor. Střely na branku: 31:24. Diváci: 15.758. Hvězdy zápasu: 1. Norris, 2. Doan, 3. Luukkonen (všichni Buffalo).
St. Louis - Anaheim 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Branky: 7. Kyrou - 7. McTavish, 11. Minťukov, 46. Leo Carlsson (Gudas), 58. Kreider. Střely na branku: 22:26. Diváci: 16.229. Hvězdy zápasu: 1. Minťukov, 2. Husso, 3. Leo Carlsson (všichni Anaheim).
San Jose - Utah 6:3 (3:2, 3:0, 0:1)
Branky: 5. a 13. Toffoli, 27. a 30. W. Smith, 8. Regenda, 28. Gaudette - 10. a 47. Crouse, 16. Peterka. Střely na branku: 31:34. Karel Vejmelka odchytal za Utah 12:59 minut, z 9 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 66,7 procenta. Vítek Vaněček odchytal za Utah 46:51 minut, z 21 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 11.241. Hvězdy zápasu: 1. Toffoli, 2. W. Smith, 3. Celebrini (všichni San Jose).
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Tampa Bay
|25
|16
|2
|7
|84:65
|34
|2.
|Boston
|27
|15
|0
|12
|83:86
|30
|3.
|Montreal
|24
|13
|3
|8
|82:87
|29
|4.
|Ottawa
|25
|12
|4
|9
|79:84
|28
|5.
|Detroit
|26
|13
|2
|11
|77:89
|28
|6.
|Buffalo
|26
|11
|4
|11
|81:87
|26
|7.
|Florida
|24
|12
|1
|11
|75:77
|25
|8.
|Toronto
|25
|11
|3
|11
|85:89
|25
Metropolitní divize:
|1.
|Carolina
|25
|16
|2
|7
|86:70
|34
|2.
|New Jersey
|26
|16
|1
|9
|83:79
|33
|3.
|Washington
|26
|15
|2
|9
|88:69
|32
|4.
|Pittsburgh
|25
|13
|5
|7
|79:71
|31
|5.
|Philadelphia
|25
|14
|3
|8
|74:72
|31
|6.
|NY Islanders
|26
|13
|3
|10
|76:77
|29
|7.
|Columbus
|26
|12
|5
|9
|78:85
|29
|8.
|NY Rangers
|27
|13
|2
|12
|72:71
|28
Západní konference:
Centrální divize:
|1.
|Colorado
|25
|18
|6
|1
|103:55
|42
|2.
|Dallas
|26
|17
|4
|5
|93:71
|38
|3.
|Minnesota
|26
|14
|5
|7
|77:72
|33
|4.
|Chicago
|25
|11
|5
|9
|80:73
|27
|5.
|Utah
|27
|12
|3
|12
|80:83
|27
|6.
|Winnipeg
|25
|13
|0
|12
|77:75
|26
|7.
|St. Louis
|27
|9
|7
|11
|69:95
|25
|8.
|Nashville
|25
|8
|4
|13
|64:92
|20
Pacifická divize:
|1.
|Anaheim
|26
|16
|1
|9
|96:84
|33
|2.
|Los Angeles
|25
|12
|7
|6
|68:70
|31
|3.
|Vegas
|25
|11
|8
|6
|76:76
|30
|4.
|San Jose
|27
|13
|3
|11
|80:87
|29
|5.
|Seattle
|24
|11
|6
|7
|59:66
|28
|6.
|Edmonton
|26
|11
|5
|10
|81:95
|27
|7.
|Vancouver
|26
|10
|3
|13
|79:95
|23
|8.
|Calgary
|27
|9
|4
|14
|65:82
|22