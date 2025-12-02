Lední hokej

Vejmelka dostal tři góly, vystřídal ho Vaněček. Ten ale dopadl stejně

před 4 hodinami
Utah, v jehož brankovišti se vystřídali Karel Vejmelka s Vítkem Vaněčkem, odjel z haly San Jose s výsledkem 3:6. Oba Češi inkasovali třikrát.
Karel Vejmelka
Karel Vejmelka | Foto: Reuters

Vejmelka do utkání proti Sharks nastoupil jako jednička, jenže během 13 minut z devíti střel inkasoval třikrát a vystřídal ho Vaněček. Dostal rovněž tři góly, ale z 21 střel. Mammoth prohráli čtvrté utkání v řadě. V dresu San Jose řádila první formace. William Smith měl tři body (2+1), Tyler Toffoli čtyři (2+2) a Macklin Celebrini tři (0+3), takže mu nadále patří druhá příčka v kanadském bodování ligy se 40 body.

Na dosažení této mety potřeboval devatenáctiletý Kanaďan Celebrini 27 utkání a je teprve čtvrtým hráčem v historii NHL, který nasbíral minimálně 40 bodů při tomto nebo nižším počtu zápasů před dosažením 20 let. Před ním to dokázali jen Wayne Gretzky, Mario Lemieux a Crosby.

Útočník Ondřej Palát se podruhé v sezoně NHL střelecky prosadil, ale New Jersey nestačilo na Columbus a v pondělním utkání podlehlo doma 3:5. 

Palát se prosadil v čase 3:03. Hosté z Columbusu zaváhali při rozehrávce a ke kotouči se dostal čtyřiatřicetiletý rodák z Frýdku-Místku, jenž akci zakončil pohotovou střelou k bližší tyči. Devils vedli už 2:0, po 86 sekundách otevřel skóre kapitán Nico Hischier.

Blue Jackets ale čtyřmi góly překlopili výsledek na svou stranu. V úvodu poslední desetiminutovky pak Timo Meier vykřesal domácímu celku naději, když v početní převaze snížil na 3:4. Poslední slovo měl ale Miles Wood z Columbusu. "Ďáblové" nevyužili možnost jít do čela Východní konference a prohráli podruhé za sebou. Naopak Blue Jackets ukončili sérii čtyř porážek.

Radko Gudas si připsal jednu asistenci u výhry hokejistů Anaheimu nad St. Louis 4:1. 

Český obránce se podepsal pod třetí gól Ducks, který v 46. minutě vsítil Leo Carlsson.Gudas vypálil od modré čáry a Carlsson jeho pokus šikovně usměrnil za záda brankáře Blues Joela Hofera. Byla to pro něj třetí asistence v ročníku, v utkání navíc zaznamenal čtyři hity a zblokoval tři střely.

V brankovišti či na střídačce Anaheimu poprvé v sezoně chyběli oba čeští gólmani. Zranění jsou Lukáš Dostál i Petr Mrázek, jenž nedohrál minulý zápas proti Chicagu. Mezi tyče se tak postavil třicetiletý Fin Ville Husso a po zápase byl zvolen jeho druhou hvězdou. Anaheim vyzrál na tým Blues poprvé z posledních jedenácti vzájemných duelů.

Daniel Vladař s Philadelphií prohráli s Pittsburghem 1:5. V pensylvánském derby, které se hrálo na ledě Flyers, čelil 27 střelám hráčů Penguins a inkasoval pětkrát. Český reprezentační gólman se tak musel sklonit před soupeřem po čtyřech výhrách v zápasech, do nichž nastoupil jako jednička.

Flyers inkasovali tři góly při přesilovkách soupeře. "Naše speciální formace na hru v oslabení, ze začátku sezony tak úspěšné, se dnes trápily. Nedrželi jsme správné postavení a dali jim prostor střílet ze středu kluziště. V posledních pěti utkáních se mi naše hra moc nelíbila. A měli jsme často štěstí, že 'Vladdy' byl dobrý, stejně jako i Sam Ersson," uvedl kouč Philadelphie Rick Tocchet.

Skvělým výkonem se prezentoval kapitán Pittsburghu Sidney Crosby: vstřelil dva góly včetně vítězného. Jeho spoluhráč z první formace Bryan Rust nastřádal tři body (1+2). Pittsburgh i Philadelphia mají shodně 31 bodů a jsou na páté a šesté příčce východu.

NHL:

New Jersey - Columbus 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)

Branky: 2. Hischier, 4. Palát, 52. Meier - 22. a 48. Monahan, 10. Mateychuk, 47. Coyle, 54. Miles Wood. Střely na branku: 33:24. Diváci: 13.881. Hvězdy zápasu: 1. Monahan, 2. Coyle, 3. Wereneski (všichni Columbus).

Philadelphia - Pittsburgh 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Branky: 26. Foerster - 10. a 29. Crosby, 36. Rust, 54. Novak, 56. Hayes. Střely na branku: 29:27. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celé utkání, z 27 střel inkasoval pětkrát a úspěšnost zákroků měl 81,5 procenta. Diváci: 17.338. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Rust, 3. Karlsson (všichni Pittsburgh).

Buffalo - Winnipeg 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Branky: 15. a 41. Norris, 3. Zucker, 4. Byram, 33. Tuch - 32. Connor. Střely na branku: 31:24. Diváci: 15.758. Hvězdy zápasu: 1. Norris, 2. Doan, 3. Luukkonen (všichni Buffalo).

St. Louis - Anaheim 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Branky: 7. Kyrou - 7. McTavish, 11. Minťukov, 46. Leo Carlsson (Gudas), 58. Kreider. Střely na branku: 22:26. Diváci: 16.229. Hvězdy zápasu: 1. Minťukov, 2. Husso, 3. Leo Carlsson (všichni Anaheim).

San Jose - Utah 6:3 (3:2, 3:0, 0:1)

Branky: 5. a 13. Toffoli, 27. a 30. W. Smith, 8. Regenda, 28. Gaudette - 10. a 47. Crouse, 16. Peterka. Střely na branku: 31:34. Karel Vejmelka odchytal za Utah 12:59 minut, z 9 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 66,7 procenta. Vítek Vaněček odchytal za Utah 46:51 minut, z 21 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 11.241. Hvězdy zápasu: 1. Toffoli, 2. W. Smith, 3. Celebrini (všichni San Jose).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 25 16 2 7 84:65 34
2. Boston 27 15 0 12 83:86 30
3. Montreal 24 13 3 8 82:87 29
4. Ottawa 25 12 4 9 79:84 28
5. Detroit 26 13 2 11 77:89 28
6. Buffalo 26 11 4 11 81:87 26
7. Florida 24 12 1 11 75:77 25
8. Toronto 25 11 3 11 85:89 25

Metropolitní divize:

1. Carolina 25 16 2 7 86:70 34
2. New Jersey 26 16 1 9 83:79 33
3. Washington 26 15 2 9 88:69 32
4. Pittsburgh 25 13 5 7 79:71 31
5. Philadelphia 25 14 3 8 74:72 31
6. NY Islanders 26 13 3 10 76:77 29
7. Columbus 26 12 5 9 78:85 29
8. NY Rangers 27 13 2 12 72:71 28

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 25 18 6 1 103:55 42
2. Dallas 26 17 4 5 93:71 38
3. Minnesota 26 14 5 7 77:72 33
4. Chicago 25 11 5 9 80:73 27
5. Utah 27 12 3 12 80:83 27
6. Winnipeg 25 13 0 12 77:75 26
7. St. Louis 27 9 7 11 69:95 25
8. Nashville 25 8 4 13 64:92 20

Pacifická divize:

1. Anaheim 26 16 1 9 96:84 33
2. Los Angeles 25 12 7 6 68:70 31
3. Vegas 25 11 8 6 76:76 30
4. San Jose 27 13 3 11 80:87 29
5. Seattle 24 11 6 7 59:66 28
6. Edmonton 26 11 5 10 81:95 27
7. Vancouver 26 10 3 13 79:95 23
8. Calgary 27 9 4 14 65:82 22
 
