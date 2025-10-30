Půjde Kovář na kobereček? zní po ostrých slovech. Málek sparťana hájí

Pohodička, spokojenost, tři prohry… a sbohem. Další extraligový trenér je ze hry venku. V Mladé Boleslavi se rozloučili s Richardem Králem a na střídačku se postavil sportovní ředitel Tomáš Vlasák.
"Nepřipravené, v emocích…" kritizuje středočeskou akci Václav Nedorost v Bagu. Společnost mu dělá moderátorka Tereza Kubíčková a další bývalí hokejisté Roman Málek se Zdeňkem Blatným. "Kdo tam tedy půjde?" dokončí myšlenku Nedorost.
"Tomáš Vlasák asi bez zkušeností tréninky nepřipraví," poví Málek s tím, že hlavním kandidátem je Miloslav Hořava. Jenže ten si vzal čas na rozmyšlenou, nemá připravené asistenty. Dělá si práci po svém. "A to je další věc. Dostane k tomu v Boleslavi prostor?" zajímá mistra ligy se Slavií.
Blatný by sice Bruslařský klub v extralize klidně oželel, ale i on si řekne svůj názor. Celá čtveřice probere strukturu klubu, dělbu práce ve sportovním úseku i složení kádru. "Trenéři chtěli centra a dostali křídlo," zazní.
Veselá nálada není ani v nedaleké Spartě. Vítězství se střídají s prohrami, na hru Pražanů to není žádné skvostné pokoukání. Ostatně, shrnul to sám brankář Jakub Kovář: "Řvu na kluky, ať faulujou. Ve čtyřech pak aspoň brání."
"Co taková slova udělají s kabinou? Půjde na kobereček?" ptá se Tereza Kubíčková svých parťáků. "Nemůžou mu nic říct, celé to na něm stojí," je přesvědčený Málek. "Celý ten tým má příliš mnoho pasažérů," nelíbí se Nedorostovi s Blatným.
Následně se rozvine debata o prestižních extraligových adresách. Koho by si aktéři Baga vybrali? Spartu, nebo Třinec? Bydlení v Praze versus ve Slezsku? Showtime, nebo ambice na titul? Mají docela jasno, možná překvapí.
Řeč přijde i na Olomouc, která se stále vysmívá všem predikcím. Otázky vzbuzují i Pardubice, které stále sázejí v brankovišti na Romana Willa a naslouchají všem jeho přáním. Je to dobře? Nebo špatně? Dejte si Bago!