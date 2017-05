Zacha jako dvorní centr Kovalčuka? Devils chtějí z propasti za pomoci mládí a volných milionů

před 54 minutami

Zatímco hokejisté Pittsburghu a Nashvillu bojují ve finále NHL, kluby ve fázi přestavby spřádají plány na budoucnost. Typickým příkladem je New Jersey. Tým, který pět let chybí ve vyřazovacích bojích, má dost možností, jak zase nastartovat úspěšnou éru.

Praha - Když legendární Patrik Eliáš nedávno definitivně ukončil kariéru, jako by zároveň uzavřel jednu éru New Jersey Devils. Éru, v níž mužstvo z pobřeží řeky Hudson třikrát vybojovalo Stanley Cup, ale pak postupně padalo až k ligovému dnu.

Letos získalo pouhých 70 bodů, ještě méně než loni. K postupu do play off tak mělo hodně daleko. Od roku 1989 vlastně nezažilo horší sezonu.

Teď mají temné časy skončit. Devils myslí z několika důvodů na novou úspěšnou éru, jejíž součástí má být i český útočník Pavel Zacha.

Dvacetiletý hromotluk má za sebou první ročník mezi nejlepšími. Nejdřív se rozkoukával, ale později předvedl záblesky - snad - blyštivé budoucnosti. V posledních 33 zápasech nasbíral solidních 17 bodů (6+11).

"Je velký a šikovný, příští rok by měl mít významnější roli, která mu v ideálním případě pomůže k lepší ofenzivní produkci," napsal o Zachovi expert Scott Cullen z TSN.

Zároveň předpověděl, jak by mohla v říjnu vypadat vylepšená sestava New Jersey. Druhou lajnu načrtnul takhle: Ilja Kovalčuk - Pavel Zacha - Adam Henrique.

Zajímavé seskupení. Kanaďan Henrique je solidní forvard bez výrazné slabiny, za poslední dva roky nasázel 50 gólů. Kovalčuka netřeba představovat.

Zůstane Kovalčuk kvůli olympiádě?

Není však vůbec jisté, zda kontroverzní Rus do New Jersey zamíří. Před čtyřmi roky odtud prchl ze dne na den. Nedodržel nebývale lukrativní kontrakt, aby získal ještě lepší podmínky v Petrohradu. Teď je bez práce a ve 34 letech přemýšlí o návratu za oceán.

Za normálních okolností by mohl - v případě oboustranného zájmu - zakotvit kdekoliv. Kvůli dřívějšímu útěku by ale musel dostat zelenou od všech klubů NHL, což je nepravděpodobné. Přívětivé gesto by asi nepřišlo z Toronta, kde panuje Lou Lamoriello, dřívější manažer Devils, jehož Kovalčuk zradil náhlým odchodem.

Druhá možnost návratu neskýtá takové nástrahy. Prvotřídní snajpr se může s příchodem července upsat New Jersey a poté zůstat, nebo počkat na výměnu. Rád by prý vyzkoušel některý ze dvou klubů na Floridě. Ray Shero, současný manažer Ďáblů, je otevřený všemu. Logicky. Získá buď velkou posilu, nebo cenný obchodní artikl.

Není však vyloučené, že Kovalčuk setrvá v Petrohradu. "Jsme ve fázi, kdy probíráme detaily smlouvy," tvrdí Alexandr Medveděv, šéf jednoho z mála finančně stabilních klubů Kontinentální ligy. "Ilja chce zůstat, protože chce hrát na olympiádě."

Patrick, nebo Hischier?

Tak či onak, Devils mají i další možnosti, jak se odpoutat ode dna. K naplnění platového stropu jim schází 20 milionů dolarů, takže na trhu můžou rozhazovat, a třímají první volbu v draftu.

Je jasné, že ukážou buď na Kanaďana Nolana Patricka, nebo Švýcara Nica Hischiera. Oba skvělí centři můžou hned naskočit do NHL, byť nejspíš neodstartují tak mistrně jako Auston Matthews.

Skauti mají vesměs za to, že o něco větší potenciál vězí v Patrickovi, který je ale náchylnější ke zraněním. Proto mezi fanoušky vznikají pře, koho vybrat.

Ať už manažer Shero učiní jakékoliv rozhodnutí, cesta ke Stanley Cup bude pořád příliš vzdálená. Hvězdný Taylor Hall, Pavel Zacha a další však s patřičnými posilami můžou zastavit propad. A pomalu vykročit po stopách Eliáše a spol.