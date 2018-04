"X-faktor" Kaše se prostřílel na výsluní: Dřív jsem jako klasický Čech spíš nahrával, teď jsem jiný

před 49 minutami

Vyletěl tak raketově, že statisticky patří k nejlepším českým hokejistům. Ondřej Kaše je jedním z nejpříjemnějších překvapení letošního ročníku.

Praha/Anaheim - Až Anaheim v noci na pátek načne honbu za Stanley Cupem, bude hodně spoléhat také na Kašeho.

Kanadský časopis The Hockey News dokonce dal 22letému Čechovi nálepku "x-faktor", čímž chtěl vyjádřit, kdo může v kritických chvílích nečekaně rozhodnout.

Kaše letos v 66 zápasech NHL nastřádal 38 bodů, z toho 20 gólů. V týmové tabulce střelců skončil na děleném druhém místě a předčil třeba někdejšího krále kanonýrů Coreyho Perryho. V rozhovoru pro Aktuálně.cz říká: "Začal jsem víc střílet. Dřív jsem jako klasický český hokejista spíš někoho hledal, aby to dal do prázdné brány."

Starší z bratrů Kašových prožívá na závěr nováčkovského kontraktu zlomovou sezonu a v létě jistě dostane přidáno (momentálně vydělává zhruba 700 tisíc dolarů ročně).

Ondřeji, loni jste ve Zlaté hokejce skončil 24., letos vám po první kole náleží pátá příčka. Jste před Tomšem Hertlem či Ondřejem Palátem. Co vy na to?

Když jsem o tom četl, měl jsem super pocit. Hodně mě překvapilo, že jsem takhle vysoko. Že až za mnou jsou takoví obrovští hráči.

Dřív jste říkal, že každý váš zápas řešíte s tátou Robertem. Může vám vůbec ještě radit?

Vždycky se v zápase stane něco, co je třeba trošku rozebrat. A táta to z televize vidí jinak. Teď teda kouká přímo z hlediště, protože je tady. Pořád mi radí. Třeba před měsícem jsem se bodově trápil, takže jsme rozebírali, abych víc chodil do koncovky a hrál v klidu. Každý hráč má občas výpadek.

Loni jste si stěžovat na málo vstřelených gólů, chtěl jste zlepšit střelbu. Povedlo se. Co za tím stojí?

Musím říct, že jsem se připravoval úplně stejně. Rozdíl je v tom, že teď se v týmu cítím líp. Taky jsem začal trošku víc střílet. Dřív jsem se jako klasický český hokejista spíš snažil někoho hledat, aby to dal do prázdné brány.

Překvapuje vás, že máte víc tref než hvězdný spoluhráč Perry?

To mě určitě překvapuje. Jeden gól jsem dal v přesilovce, všechny ostatní v rovnovážném stavu. Za takovouhle sezonu jsem rád.

Mateřský Chomutov jste opustil v roce 2015. Jak jste se od té doby změnil?

Progres je znát. Nějakým způsobem se posouváte. Já jsem zesílil a celkově jako člověk dospěl. Tři roky jsem tady sám, takže se o sebe musím postarat. V Chomutově za mě všechno dělali z 90 procent rodiče. Pokud jde o hokej, tak se víc tlačím do brány a jsem rychlejší v bruslení.

V zámořských médiích jde u vašeho jméno občas zahlédnout přezdívku "The Giant" (Obr). Proč se vám tak říká?

Tohle jsem nikde nezaregistroval, abych řekl pravdu. Někdy mi říkají "Drej" (Dredž), ale to nemá s obrem nic společného. Je to moje zkrácené jméno Ondřej.

Jak si vlastně zvykáte na zvýšenou pozornost od novinářů? Máte i víc povinností v rámci propagace klubu. Užíváte si to?

Já takovéhle věci nevyhledávám. Před kamerou mluvím nerad, ještě k tomu anglicky. Když za mnou novináři přijdou, tak jim vždycky říkám, že by to bylo super bez kamery. (smích) Vím ale, že tyhle věci jsou potřebné. Když tým řekne, že mě potřebuje na nějaké akci, nikdy bych mu neřekl, že nejdu.

V sezoně jste zažil i nepříjemné momenty. Na deset zápasů vás vyřadil otřes mozku, což je dost ošemetné zranění. Bál jste se o dobře rozjetou kariéru?

Člověk tyhle věci nesmí moc řešit. Dal jsem tomu klid. Pokud bych marodil delší dobu, tak bych se samozřejmě neubránil černějším myšlenkám, ale tohle bylo v pohodě.

Se zraněními souvisí - pro zámoří typická - připomínka, že byste ještě mohl zesílit. Trávíte hodně času v posilovně a řešíte jídelníček?

Snažím se hrát hokej a co nejlépe se připravovat na zápasy. Neřeším, jestli budu mít o čtyři kila nebo libry víc. Cítím se super, takže zatím není třeba něco měnit.

V prvním kole play off vás čeká San Jose, s nímž jste v sezoně prohráli tři ze čtyř zápasů. Bude to teď jiné?

U nich se hraje strašně těžko, ale čekám vyrovnanou sérii a vypjatou atmosféru. Bude to takové kalifornské derby. Moc se těším. I proto, že budu hrát proti Tomáši Hertlovi.

Kdyby Anaheim vypadl, jel byste na mistrovství světa? A šlo by to vůbec? Nemusel byste na farmu?

No právě. To je otázka. Proto zatím nedokážu odpovědět. Určitě je pro mě čest reprezentovat, ale věcí kolem je strašně hodně. Hlavně máme první kolo play off. Pokud náhodou vypadneme, tak teprve pak se bude řešit, co dál.

Komunikoval už jste s někým z reprezentace?

Volal mi Jirka Fischer. Trošku jsme pokecali. Popřál mi hodně štěstí do play off, ať se dostaneme co nejdál.

V létě vám končí smlouva. Už se rýsuje nová? A čekáte, že si hodně přilepšíte?

Tohle je na agentech. Co vím, tak žádné novinky nejsou. Na stole nic nemáme. Určitě se to bude řešit až v létě. Abych řekl pravdu, tak nevím, co od toho čekat. Od toho máme agenty, kteří by měli vědět nejlíp, kolik má hráč dostat peněz. Já svému agentovi určitě věřím.

Váš mladší bratr David odehrál sezonu ve Švédsku. Prospělo mu? Bavili jste se o tom?

Máme hodně blízký vztah. Jsme od sebe jen rok a půl, takže jsme spolu vyrůstali, máme stejné kamarády. Skoro po každém zápase jsme si psali, volali, i když skloubit náš harmonogram je těžké. Švédsko mu pomohlo na sto procent. Dospěl tam. A jejich liga je hodně kvalitní.

Davida draftovala Philadelphia, ale ještě s ní nepodepsal smlouvu. Blíží se nějaká dohoda?

O tomhle jsme se zatím moc nebavili. Teď se bude co nejvíc snažit v reprezentaci (David Kaše bojuje o místo na MS, pozn. red.).