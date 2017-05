Souboj favoritů ukončily až nájezdy. Rusové vyválčili nad Švédskem dva body

před 1 hodinou

Artěmij Panarin se postaral o rozhodující nájezd, který přisoudil v prvním utkání mistrovství světa v hokeji v Kolíně nad Rýnem dva body do skupiny A Rusku, které tak porazilo Švédsko 2:1.

Kolín nad Rýnem - Hokejisté Ruska porazili v úvodním utkání mistrovství světa v základní skupině A Švédsko 2:1 po samostatných nájezdech. O úspěchu sborné, kteří v utkání inkasovali jako první, rozhodl v Kolíně nad Rýnem Artěmij Panarin.

Hned první minuty duelu dvou tradičních soupeřů před více než 18 tisíci diváky přinesly výborný hokej. Švédové začali náporem, ale větší možnosti měl soupeř: Fastha v jejich brance prověřil Tělegin, v páté minutě ho pak zachránila tyčka při pokusu Provorova.

V koncovce přečíslení tří na dva ztroskotal Andronov na Fasthovi. V 15. minutě ale na sebe navázal pozornost Rusů u postranního hrazení Rask, našel najíždějícího Eliase Lindholma a ten z mezikruží propálil Vasilevského. Rusové hráli ještě před přestávkou přesilovku, ale bídně.

Obraz druhého dějství byl znovu vyrovnaný. Vasilevskij dokázal vytěsnit ránu Johna Klingberga, Seveřané zahrozili při svém oslabení. Ve 31. minutě pálil ostře z jízdy Panarin, jenže Fasth byl pozorný. Švédové si chvilku nato zahráli jedinou svou početní výhodu v utkání, působili v ní ale hodně bezradně. Bomba Mironova ve 35. minutě skončila těsně vedle.

Ve třetí třetině byla sborná výrazně aktivnější a soupeře přestřílela 14:3 co do počtu přesných ran mezi tyče. Vyplatilo se - na konci 44. minuty vyrovnal Andronov, když Fasth nepřečetl včas manévry Barabanova za svou brankou a nestihl zasáhnout proti snadnému doklepnutí Andronova. Poté už oba týmy hlídaly alespoň zisk bodu při vstupu do turnaje a rozhodnutí do konce základní hrací doby nepřišlo.

Během prodloužení ve třech na obou stranách jel zcela sám na Fastha Kučerov, blafákem do bekhendu však minul branku. Blízko k rozhodnutí měl na druhé straně i Rask, přesto nakonec došlo až na nájezdy. Panarin uspěl jako první ve druhé sérii, Nylander nedokázal odpovědět.

Mistrovství světa v hokeji v Německu a Francii:

Skupina A - Kolín nad Rýnem:

Švédsko - Rusko 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 15. E. Lindholm (V. Rask, Hedman) - 44. Andronov (Barabanov, Provorov), rozhodující sam. nájezd Panarin. Rozhodčí: Salonen (Fin.), Stricker - Kaderli (oba Švýc.), Vanoosten (Kan.). Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 18.537.

Švédsko: Fasth - Stralman, Hedman, Ekman-Larsson, Brodin, J. Klingberg, Edler - E. Lindholm, V. Rask, Landeskog - Omark, Krüger, Eriksson Ek - W. Nylander, Karlsson, Söderberg - C. Klingberg, J. Lundqvist, Nordström. Trenér: Rikard Grönborg.

Rusko: Vasilevskij - Gavrikov, Kiselevič, Antipin, Bělov, Provorov, Mironov, Zub - Tělegin, Andronov, Plotnikov - Panarin, Šipačov, Dadonov - Kučerov, Namestnikov, Gusev - Mozjakin, Tkačov, Barabanov. Trenér: Oleg Znarok.