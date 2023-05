Riga explodovala nadšením. Lotyši senzačně vyřadili Švédsko, v semifinále čeká Kanada

Neuvěřitelná pohádka Lotyšů na mistrovství světa pokračuje. Domácí hokejisté ve čtvrtfinále v Rize vyřadili Švédsko 3:1 a poprvé v historii postoupili do semifinále. Tam se utkají s Kanadou, která porazila Finsko 4:1.

Hokejisté Lotyšska poprvé v historii postoupili do semifinále mistrovství světa. Svěřenci trenéra Harijse Vitolinše ve čtvrtfinále na domácím ledě v Rize nečekaně porazili Švédsko 3:1. Pobaltská země, která ve skupině premiérově zdolala Čechy, vyzve v sobotním boji o finále Kanadu. Duel se odehraje v Tampere.

Na všech dnešních brankách Lotyšska se asistencemi podílel bývalý útočník Zlína Rihards Bukarts. Gól a nahrávku si připsali Miks Indrašis a Janis Jaks. Lotyši vstřelili rozhodující dvě branky ve třetí třetině, do níž vstupovaly týmy za stavu 1:1. Švédové se mezi nejlepší čtyři na MS naposledy probojovali v roce 2019.

"Je to obrovské zklamání. Přijeli jsme sem pro něco úplně jiného, ne abychom vypadli ve čtvrtfinále. Přitom jsme začali zápas tak, jak jsme chtěli," řekl pro SVT Sport švédský trenér Sam Hallams.

Lotyšsko, hnané bouřlivým davem, se ujalo vedení ve 13. minutě. Cibulskis vystřelil vedle, puku se ale ujal Rihards Bukarts, nahrál před branku a Ločmelis otevřel skóre. "Tre kronor" srovnali v polovině zápasu. Raymond vytvořil prostor Liljegrenovi, jenž střelou pod břevno překonal Šilovse.

V 37. minutě byl Dzierkals za bodnutí koncem hole vyloučen na pět minut plus do konce utkání, Švédi ale dlouhou početní výhodu nezužitkovali. Zkraje třetí části Grundström dostal kotouč do sítě pomocí vysoké hole a rozhodčí po zhlédnutí opakovaných záběru branku odvolali.

Lotyšům vrátil vedení v 46. minutě Indrašis. Dvaatřicetiletý útočník převzal puk od Rihardse Bukartse, prohodil ho mezi nohama Pära Lindholma a střelou nad vyrážečku Larse Johanssona rozradostnil diváky v rižské hale podruhé.

V 54. minutě přidalo Lotyšsko pojistku, když Jaksova rána od modré propadla švédskému gólmanovi mezi betony. Favorit v závěru risknul hru bez brankáře, ale překvapivé vyřazení neodvrátil.

"Můžeme být ohromně pyšní. Pořád nechápu, co se doopravdy stalo. Nemyslím si, že jsem někdy dříve byl součástí takového mužstva," citovala lotyšská média útočníka Rodriga Abolse. "Rihards Bukarts a Mick Indrašis odvedli skvělou práci v útoku. Museli jsme vynaložit větší úsilí v obraně," uvedl hráč švédského Rögle.

Klidný postup Kanady

Kanaďané ve druhém semifinále zvládli reprízu loňské bitvy o zlato. Obhájce titulu Finy porazili v Tampere 4:1, když skórovali v každé třetině a na začátku třetího dějství měli k dobru už tříbrankový náskok.

Hned ve čtvrté minutě se provinil proti pravidlům Myers, ale Seveřané nabídnutou možnost k vedoucímu zásahu nevyužili. Kakko prověřil Montembeaultovu pozornost, ale stavem nepohnul.

Podařilo se to naopak Kanaďanům. Crouse v osmé minutě vyslal chytře přihrávkou o hrazení na zteč Quinna, jehož nezastavil bránící Ohtamaa a strážce finské branky Larmi poprvé inkasoval. O chvilku později mohl zvýšit produktivní kanadský bek Weegar, jenže Larmi byl proti.

Další velkou příležitost Kanaďanů měl v polovině zápasu mladík Fantilli, když najížděl na Larmiho sám z úhlu, ale zakončením mezi betony ho nepřekvapil. Kanaďany to nemuselo mrzet dlouho. Jen minutu poté zavěsil pod horní tyčku po přečíslení dvou na jednoho Blais.

Finové měli jedinečné příležitosti na to, aby ještě do druhé přestávky manko snížili. Nejprve nedotáhl bekhendové zakončení sólového úniku Kakko a po něm neuspěl v minisouboji tváří v tvář Montembeaultovi ani Kapanen.

Elán a snahu Finů vrátit se do zápasu zmrazil hned ve 43. minutě Carcone, jenž zakončil povedenou souhru Kanaďanů, kteří domácí tým zcela rozebrali a výrazně se tak přiblížili postupu do medailových bojů.

Seveřané byli nuceni hodně otevřít hru a nechybělo mnoho, aby je při jednom z kanadských kontrů nachytal Toffoli. Ačkoliv se Finové dál snažili najít cestu, jak dostat kotouč za Montembeaultova záda, vše bylo dlouho marné.

Tři a půl minuty před koncem odvolali gólmana a záhy slavili gól naděje, když Montembeaulta připravil o čistý štít důrazný Hartikainen, jemuž se opakovanou dorážkou podařilo propasírovat kotouč za čáru skulinkou u bližší tyčky. Jen o 50 sekund později však trefil prázdnou branku Toffoli.

Mistrovství světa v hokeji - čtvrtfinále (Riga):

Švédsko - Lotyšsko 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 30. Liljegren (Raymond, A. Lindholm) - 13. Ločmelis (Rihards Bukarts, Cibulskis), 46. Indrašis (Rihards Bukarts, Jaks), 54. Jaks (Indrašis, Rihards Bukarts). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), MacFarlane - Davis (oba USA), Mackey (Kan.). Vyloučení: 2:4, navíc M. Dzierkals (Lot.) 5 min a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 9200.

Švédsko: Lars Johansson - Liljegren, Tömmernes, Pudas, A. Lindholm, L. Bengtsson, Nemeth, Folin - Raymond, P. Lindholm, Carlsson - Zetterlund, O. Lindberg, Grundström - A. Nylander, Linus Johansson, Everberg - Silfverberg, J. de la Rose, M. Sörensen - Berggren. Trenér: Hallam.

Lotyšsko: Šilovs - Balinskis, Zile, Rubins, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis, Golovkovs - Daugavinš, Abols, Balcers - M. Dzierkals, Batna, Roberts Bukarts - Krastenbergs, Smirnovs, Andersons - Indrašis, Ločmelis, Rihards Bukarts. Trenér: Vitolinš.