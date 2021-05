Na MS bez Kämpfa a Šimka, k národnímu týmu se nepřipojí ani Kořenář

Hokejovou reprezentaci na mistrovství světa v Rize neposílí oproti původním plánům útočník David Kämpf z Chicaga, který se ze zdravotních důvodů omluvil. Zranění s největší pravděpodobností zabrání i startu obránce Radima Šimka, který je na marodce San Jose a do konce základní části NHL již do hry nezasáhne.

Padla i možnost nominace Šimkova spoluhráče, brankáře Josefa Kořenáře, který sezonu dohraje po dohodě s vedením klubu na farmě.

Trenér Filip Pešán se svými asistenty Martinem Strakou a Jaroslavem Špačkem by tak v Lotyšsku měli mít z NHL k dispozici šest posil. Pokud se do konce základní části nezraní, svou účast přislíbili obránci Filip Hronek z Detroitu s Liborem Hájkem z New York Rangers a útočníci Dominik Kubalík z Chicaga, Jakub Vrána s Filipem Zadinou z Detroitu a Filip Chytil z New York Rangers.

Někteří z nich by se mohli představit i tento týden na Českých hrách v Praze, zřejmě v sobotním závěrečném zápase proti Rusku. "Vypadá to tak, ale tohle se ještě musí doladit. Kluci musí podstoupit všechny prohlídky, mít PCR testy. Budeme to řešit za pochodu," řekl generální manažer Petr Nedvěd v on-line rozhovoru novinářům. Jako první by do Prahy měli přiletěl již ve středu Hronek se Zadinou. V pátek se k týmu má připojit Vrána. Chytil, Hájek a Kubalík pak v sobotu, kdy tým večer odletí do Rigy.

Šimkova neúčast ještě není stoprocentní. "Ale nevypadá to dobře. Bavil jsem se s generálním manažerem Dougem Wilsonem, který mi potvrdil, že Šimek nebude hrát do konce sezony, takže pravděpodobnost, že by přiletěl za námi, je minimální," řekl Nedvěd. Ze zdravotních důvodů se definitivně omluvil útočník Pavel Zacha z New Jersey.

Ve hře byl i případný start brankáře Kořenáře, který v první chvíli projevil zájem o účast. "Bohužel se pak po debatě s generálním manažerem rozhodli, že po sezoně v San Jose půjde na farmu," uvedl Nedvěd.

Dvě nové tváře v reprezentaci

K týmu chystajícímu se na mistrovství světa v Rize se dnes připojili obránce Michal Moravčík a útočník Jiří Smejkal hrající z Tappary Tampere. Ve čtvrtek je bude následoval Jan Kovář ze švýcarského Zugu a po skončení finále finské ligy i Lukáš Klok z Raumy. Od středy by se do Prahy měli postupně přesouvat hráči z NHL.

Start v Lotyšsku předběžně přislíbilo osm posil ze zámoří, zdravotní problémy ale vyřadily útočníka Davida Kämpfa z Chicaga a zřejmě nedorazí ani obránce Radim Šimek ze San Jose, který je zraněný. V nominaci by měli být obránci Filip Hronek z Detroitu s Liborem Hájkem z New York Rangers a útočníci Dominik Kubalík z Chicaga, Jakub Vrána s Filipem Zadinou z Detroitu a Filip Chytil z New York Rangers.

Na dnešním tréninku v O2 areně tak byla trojice brankářů, která by měla mít jistou účast na MS, deset obránců a patnáct útočníků. Z těchto hráčů budou trenéři vybírat sestavu pro úvodní dva zápasy Českých her ve středu proti Finsku a ve čtvrtek proti Švédsku.

Do sobotního utkání proti Rusku, které bude generálkou na MS, by teoreticky mohli zasáhnout některé posily z NHL i Kovář. Zapojení Kloka je stále s otazníkem, Raumu čekají finálové zápasy proti TPS Turku dnes a v úterý, případný pátý rozhodující duel série je na programu ve čtvrtek.

Aktuální složení reprezentace:

Brankáři: Petr Kváča (Liberec; 1 odehraný zápas), Šimon Hrubec (Omsk/KHL; 10), Roman Will (Čeljabinsk/KHL; 9),

obránci: Michal Jordán (81 zápasů/5 branek), Dominik Mašín (oba Chabarovsk/KHL; 8/0), David Musil (Třinec; 34/0), Jan Ščotka (Litvínov, 5/0), Ondřej Vitásek (Liberec; 45/2), Andrej Šustr (Kunlun/KHL; 18/3), Jakub Galvas (Jukurit Mikkeli/Fin.; 16/4), David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL; 43/1), Libor Šulák (Kärpät Oulu/Fin.; 30/1), Michal Moravčík (Tappara Tampere/Fin.;43/1),

útočníci: Matěj Blümel (9/4), Tomáš Zohorna (oba Pardubice; 100/17), Radan Lenc (33/6), Adam Musil (oba Liberec; 10/2), Michael Špaček (8/1), Matěj Stránský (oba Třinec; 20/2), Robin Hanzl (45/10), Lukáš Radil (oba Spartak Moskva/KHL; 70/17), Jakub Flek (Karlovy Vary; 12/3), David Tomášek (Sparta Praha; 33/9), Rudolf Červený (Pelicans Lahti/Fin.; 21/3), Jiří Sekáč (Omsk/KHL; 58/6), Šimon Stránský (Jukurit Mikkeli/Fin.; 9/1), Hynek Zohorna (Chabarovsk/KHL; 41/6), Jiří Smejkal (Tappara Tampere/Fin.; 7/1).