Rozpačití Slováci. Zděsil je debakl, vypadl kapitán a díra po hráčích z Ruska je znát

Na loňské olympiádě v Pekingu vybojovali senzační bronz, velmi dobrý dojem zanechali i na posledních dvou mistrovstvích světa. Jenže před tím nadcházejícím se slovenským hokejistům kupí problémy. Do pátečního úvodního duelu s Čechy nepůjdou v optimální pohodě.

Už v březnu vedení slovenského hokeje rozhodlo, že do reprezentace před letošním MS v Lotyšsku a Finsku nebude zvát hráče z Kontinentální hokejové ligy (KHL). Oficiálně z důvodu poklidného průběhu přípravy a stoprocentní koncentrace týmu.

Slováci tak přišli o kompletní trojici brankářů Patrika Rybára, Adama Húsku a Júlia Hudáčka, z nichž každý chytal alespoň na jedné ze tří posledních velkých akcí (MS 2021, olympiáda v Pekingu, MS 2022).

Totéž platí pro obránce Michala Čajkovského a útočníky Tomáše Jurča, Michala Krištofa a Adama Lišku. Aspirantem na místo v reprezentaci by jistě byl i zadák Christián Jaroš, byť na zmíněných akcích nestartoval.

Že bude díra po těchto hráčích nejspíš znát, se začalo projevovat už v přípravě. Svěřenci kanadského trenéra Craiga Ramsayho prohráli pět zápasů v řadě, vrcholem byl debakl 3:6 na ledě Rakušanů.

Slovenská média psala o katastrofálním výkonu a historické potupě.

"Zlekli jsme se, když jsme viděli, jak dohrávají souboje. Nebylo to příjemné, ale měli jsme jim to vrátit stejnou kartou," hodnotil překvapivou porážku hradecký útočník Oliver Okuliar.

"Děsil mě laxní přístup hráčů, jako by přijeli někam na vesnici s úmyslem nezranit se. V obraně to skřípe a poprvé po mnoha letech říkám, že mám větší strach z obrany než z útoku," poznamenal bývalý hokejista a dnes televizní expert Boris Valábik.

V zápase se Slovákům navíc zranil kapitán Martin Gernát. Nicméně ještě v pondělí se hlásil na srazu v Bratislavě a mluvil o tom, že by nemělo jít o nic vážného, že břišní sval roztrhnutý nemá a snad bude co nejdříve k dispozici.

Přesto z nominace nakonec vypadl. V době, kdy na povrch vyplavaly spekulace o jednáních třicetiletého beka s Jaroslavlí, klubem KHL.

Dvojnásobný šampion české extraligy s Třincem, který hrál v posledních dvou sezonách za švýcarské Lausanne, pomohl Slovákům na MS 2021 k první účasti ve čtvrtfinále po osmi letech, byl rovněž důležitým členem bronzového olympijského týmu.

Aby nebylo špatných zpráv málo, obránce Šimona Nemce povolalo po vypadnutí jeho týmu z play off AHL do kádru New Jersey a zkušený gólman Jaroslav Halák se vedení reprezentace omluvil.

V Rize tak budou chytat brankáři, kteří nemají s vrcholnými akcemi mezi dospělými vůbec žádnou zkušenost. Jednadvacetiletý Samuel Hlavaj ze Slovanu Bratislava, třicátník Dominik Riečický z mistrovských Košic a sedmadvacetiletý Stanislav Škorvánek z Michalovců.

"Je to dobrá vizitka naší ligy," hledal pozitiva útočník Miloš Kelemen.

Vedle hráčů z domácí soutěže a české extraligy mají Slováci v mužstvu čtyři hokejisty z AHL, dva ze švédské a jednoho ze švýcarské ligy.

Spolu se zmiňovanými ztrátami chybí trenéru Ramsaymu ještě beci Peter Čerešňák, Erik Černák a Martin Marinčin či forvard Marko Daňo, nejlepší střelec základní části české extraligy.

Na co to bude stačit tentokrát?

Slováky čeká složitý rozjezd šampionátu, když po pátečním otevíracím derby s Čechy nastoupí hned v sobotu proti domácím Lotyšům. Dále narazí na Kanadu a Švýcary, slabší soupeři Kazachstán, Slovinsko a Norsko potkají až ve druhé polovině skupinové fáze.