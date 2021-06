Pešán bude proti Slovákům šetřit opory, na tribuně zůstanou Hronek, Vrána i Kubalík

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) si na středu pozvala na konzultace ohledně návrhu na nového nejvyššího státního zástupce oba vrchní státní zástupce, tedy Lenku Bradáčovou a Iva Ištvana. Chce znát i jejich představu, kam má státní zastupitelství směřovat. ČTK to Benešová řekla při dnešní návštěvě věznice ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku.

Jasno v nástupci za Pavla Zemana, který rezignaci na funkci nejvyššího státního zástupce oznámil 14. května, by chtěla Benešová mít do 30. června. To je také datum, ke kterému Zeman rezignaci podal. Mezi důvody svého rozhodnutí uvedl i tlaky ze strany ministryně spravedlnosti.