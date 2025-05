Češi rozjeli na tribunách invazi. Vladař mluvil o cti a Flek se divil: To jsou davy

Hokejové mistrovství světa vstoupilo do finálního týdne, a tak proudí do Dánska ještě více českých fanoušků než dosud. V zápase proti Německu to proto byla česká dominance na tribunách i na ledě.

Herning (od našeho zpravodaje) - Češi spláchli soupeře, který v posledních letech stále častěji vystrkuje růžky a předloni byl na MS dokonce stříbrný, jednoznačně 5:0. Fanoušci jim k tomu pomohli invazí, kterou na ochozech desetitisícové haly rozjeli. Německé skupinky při fandění takřka nepustili ke slovu. A přestože leží Herning jen dvě hodiny od německých hranic, i tady měli jasnou převahu Češi. "Překvapilo mě to," uznal střelec dvou českých gólů Jakub Flek. "Koukal jsem už ráno. Když je rozbruslení dobrovolné, tak na zimák nejezdím, šel jsem se projít na čerstvý vzduch. Vylezl jsem z hotelu a kolem šly zrovna ty největší české davy," popisoval útočník Komety. Ocenil, že si Češi cestu na šampionát najdou i přes to, že Herning není zrovna lehce dostupný. Letiště je odtud vzdálené 60 kilometrů, cesta autem z Česka spolkne skoro celý den. "O to víc si jejich podpory ceníme. A taky si ceníme toho, že jsme jim nabídli takový výkon," usmíval se Flek. Po zápasech s outsidery dokázali Češi přepnout na vyšší rychlostní stupeň. Slova chvály pro fanoušky měl i brankář Dan Vladař, který se o nich rozpovídal, i když zrovna reagoval na jinou otázku. Byl tázán na to, jak viděl situaci, ve které Němec s českými kořeny Dominik Kahun trefil v obrovské šanci jen tyčku. "Moc jsem neviděl, co se stalo, jestli to byl gól. Pak jsem slyšel fanoušky, kterých tady bylo strašně moc, za což jim děkujeme. Slyšel jsem, že křičí a že mají radost," vysvětloval Vladař. V utkání nakonec uhájil čisté konto. "Je to čest, hrát za tenhle národ. Ta podpora od fanoušků strašně potěší. Obrovská vzpruha, dává nám to energii," podotkl. Útočník David Pastrňák chválil fanoušky už po zápase proti Maďarsku, kdy statečně povzbuzovali v jinak prázdné hale, do které nepřišel vlastně nikdo z místních Dánů. A také po Německu děkoval: "Byli dobří!" "Včera byl den volna, přijely rodiny. Kluci s nimi strávili čas, viděli svoje děti. Takový relax pomůže na odreagování hlavy," zmínil Pastrňák, za kterým přijela maminka Marcela. Švédská manželka Rebecca s dcerou Freyou Ivy čekají ve Stockholmu, kam se chce česká reprezentace prokousat ze čtvrtečního čtvrtfinále do bojů o medaile. Pořád je ale možné, že Češi budou hrát ve Stockholmu už čtvrtfinále. V Herningu určitě zůstanou, pokud zítra s Američany uhrají alespoň bod. "O to víc si vážíte, že můžete reprezentovat, když vidíte, kolik lidí to baví a kolik z nich tady stráví pondělí. Věřím, že zítra přijdou taky. Cítíme se tady jako před turnajem v Brně," vyzdvihl ještě jednou Vladař. Vzhledem k tomu, že skoro žádní američtí příznivci v Dánsku nejsou, dominance českých fanoušků se dá očekávat i v úterý. Při utkání, které mohou Češi vzhledem k jeho důležitosti považovat za start play off.