Srovnání s MS v Praze: lístky za třetinu, spaní i ve stanu a s pivem je to jinak

České hokejisty čeká na mistrovství světa v Herningu závěr skupinové fáze a v Dánsku dost možná zůstanou i na čtvrtfinále. Pokud se je chystáte podpořit přímo na místě, variantou pro ubytování může být kemp. Vstupenku seženete až třikrát levněji než vloni v Praze a vyšší cenu piva vyvažuje třeba atraktivní fanzóna.

Herning (od našeho zpravodaje) - Češi sehrají v Dánsku ještě dva zápasy ve skupině proti Německu a USA a je pravděpodobné, že zde zůstanou i pro čtvrteční čtvrtfinále. O víkendu už se bude šampionát dohrávat jen ve Stockholmu.

Pokud se chystáte do Herningu přijet a reprezentaci podpořit, v článku najdete informace, které pro vás mohou být užitečné.

Z Prahy je to do dějiště MS autem zhruba devět hodin čisté jízdy, za dálnice v Německu a Dánsku nic neplatíte. Alternativou může být cesta vlakem nebo letadlem do Billundu, který je vzdálený 60 kilometrů od Herningu.

"My jsme jeli dvě auta, v osmi lidech, takže jsme se střídali v řízení. V Hamburku jsme přespali a pokračovali dál, cesta byla v pohodě," líčí fanoušek Aleš z Litvínova, který dorazil na dva české zápasy.

Vstupenku na úterní zápas proti USA nabízí oficiální prodejce v cenové relaci přibližně mezi 570 a 2500 v přepočtu na české koruny.

Na čtvrteční čtvrtfinále je to v rozmezí přibližně od 750 do 3300 Kč. Nutno však podotknout, že v tuto chvíli ještě není jisté, zda budou hrát čeští hokejisté čtvrtfinále v Herningu. Neví ani, jestli odpoledne, nebo večer. Jisto bude až v úterý po dohrání skupin.

Oproti loňskému šampionátu v Česku jsou však vstupenky, co se týče spodní cenové hranice, třikrát levnější. Za čtvrtfinále v Praze nebo v Ostravě vysázel fanoušek před rokem nejméně 2390 Kč.

Letos je na místě potřeba počítat naopak s vyššími cenami za jídlo. Jak přímo na stadionu, kde je nabídka na poměry hokejového MS relativně pestrá, tak i v supermarketu.

V Dánsku se platí dánskými korunami, ale na všech místech spojených se šampionátem je možné použít platební kartu. Bezhotovostní platby jsou na severu Evropy dlouho naprostou samozřejmostí.

Čepované pivo koupíte na stadionu v přepočtu za nějakých 180 Kč, konkrétně jde o čtyři deci místní značky Carlsberg.

"České pivo to sice není, ale dá se to," usmívá se Aleš. "Jinak jsou ceny pro českého fanouška teda hustý, což se dalo čekat," dodává smířlivě.

V tomto ohledu je pozitivem alespoň bezplatné parkování v okolí haly, která se nachází zcela na okraji 50tisícového Herningu. Všude kolem se rozléhají travnaté plochy a pole. Nekonečná rovina a spoustu místa, s parkováním opravdu nebudete mít problém.

Do centra města, kde to žije především v barech a hospůdkách na ulicích Bredgade a Östergade, dojdete od haly za tři čtvrtě hodiny. Hokejový stadion zároveň spojují s centrem města kyvadlové autobusy.

Jelikož patří Herning mezi nejmenší města, která kdy pořádala hokejové MS, ubytovací kapacita není dostatečná pro všechny. Řešením může být dojíždět ke stadionu z okolních měst, ale také je tady možnost rozbít tábor v kempu pár minut od haly.

Tady se vyspíte za cenu i pod 300 Kč za noc.

Na dvou obrovských kempovacích plochách jsou k vidění karavany, větší i menší stany, vše nezřídka vyzdobeno vlajkami. Dánskými, norskými, německými, švýcarskými i českými.

Organizátoři tady vyšli fanouškům vstříc v tom, že do kempu vozí sníh z rolby, který zbude po úpravě ledu. Návštěvníci mistrovství si pak v bílých kupách chladí pivo i další nápoje.

Při procházce kempem zjistíte, že toho s radostí využívají zástupci všech národů.

Čekání na zápas si mohou fanoušci zkrátit ve fanzóně, která je v Herningu největší chloubou místních pořadatelů. Na 18 tisících metrech čtverečních čeká spoustu aktivit. Vše pod střechou.

Zahrát si můžete stolní tenis, stiga hokej nebo fotbálek, foukací hokej, originální minigolf s hokejkami nebo třeba zasednout k playstationu. Na velkých plátnech zde běží přenosy zápasů, na každém kroku jsou stánky s občerstvením.

Přestože návštěvy na některé zápasy byly v Dánsku vyloženě slabé a i David Pastrňák si rýpnul, že nechápe, proč se MS koná tady, atraktivní zóna pro fanoušky to alespoň zčásti vynahrazuje.

"Tolik atrakcí na jednom místě jsem ještě nikde neviděl, s velkým odstupem bych na druhé místo dal kanadský Québec v roce 2008," napsal každoroční návštěvník šampionátu Roman Kučera ve svém příspěvku pro web Hokej.cz.

"Fanzóna je výborná, jen je škoda, že tady není více lidí," posteskne si Aleš z Litvínova. Ten ovšem dorazil na méně exponovaná utkání Česka proti Maďarsku a Kazachstánu.

I čeští hokejisté věří, že při důležitých zápasech na konci skupiny a ve čtvrtečním čtvrtfinále (pokud ho Češi budou hrát skutečně v Dánsku) vezmou fanoušci Herning útokem.