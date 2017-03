Motor je krok od baráže. Postoupit chceme doma, říká budějovický hrdina Chovan

před 30 minutami

Praha - Pouhý krok od baráže o extraligu jsou hokejisté Českých Budějovic. Na ledě pražské Slavie vyhráli oba zápasy, v sérii vedou 3:1 a o poslední krok mohou udělat už v pondělí doma. O třetí výhře Motoru rozhodl opět útočník Michal Chovan.

Po dvou brankách z pátečního zápasu se v sobotu proměnil v nahrávače a jeho dvě asistence vedly ke gólům, kterými Budějovice odskočily soupeři a nakonec dovedly utkání k vysokému vítězství 4:0. "Naším cílem je baráž, dnes jsme se k ní hodně přiblížili," říká Chovan, který se do sestavy vrátil po dlouhé době, kdy chyběl kvůli zranění.

O návrat do extraligy se Budějovice pokoušejí od roku 2013, kdy jejich licenci převedli do Hradce Králové tehdejší majitelé klubu. Místní legendy se ale daly dohromady s fanoušky, vytvořili nový tým a letos znovu usilují o nejvyšší soutěž.

Do Edenu přijížděly Budějovice za stavu 1:1 po zpackaném druhém utkání, kdy nedokázaly snaživou Slavii porazit. "Přijeli jsme sem vyhrát ten první zápas," popisuje devětadvacetiletý útočník, který svým gólem nastartoval Budějovice už v úvodním zápase doma. "Když jsme v Praze ten první zápas vyhráli, přestali jsme na to myslet a řekli si, že vyhrajeme i ten druhý," pokračuje Chovan.

Ve vyprodaném Edenu nastoupil v útoku se slovinským centrem Rokem Pajičem. Spolu ve WSM lize zářili v základní části sezony, kdy ničili soupeře brankami a úspěšnou souhrou. "Trenér nás vrátil zpátky k sobě, a já myslím, že to zase klape. Dáváme góly, dobře bráníme a na ledě o sobě víme," pochvaluje si tah kouče Antonína Stavjani a plodnou spolupráci nové první lajny Budějovic.

Po první třetině vedl Motor 1:0 po gólu Filipa Vlčka, domácí se v úvodu druhé tlačili za vyrovnáním, jejich snahu ale utnula právě první formace hostů. Ta během tří minut využila dvě přesilovky, Chovan dvakrát nahrál Miloslavu Čermákovi a Budějovice měly rázem bezpečný tříbrankový náskok. "Doufám, že nám to bude klapat i dál. Dobře ale hraje celé mužstvo, to je v play-off důležité," připomíná neměnnou hokejovou pravdu.

"Slavia hrála dobře a tvrdě"

Čtvrtý gól Budějovic přidal nakonec v poslední třetině Martin Heřman a výsledek dostal hodně jednoznačnou podobu. "Úplně snadné to ale nebylo," odmítá Chovan, že by se snad výsledek rodil lehce. "Slavia hrala dobře, lítalo se nahoru a dolů, hrálo se hodně tvrdě," upozorňuje.

S tvrdostí to přehnali domácí, když před koncem zápasu vyprovokovali hromadnou bitku, po které rozhodčí rozdali hned pět trestů do konce utkání. Do kabin tak putoval domácí rváč Martin Bača, nebo hostující kapitán Filip Novák. "Je to zbytečné. Pošlou tam hráče, aby se šli poprat, připravit to trochu na další zápas. My chceme hrát hokej a ne se prát," říká Chovan, který může srovnávat. Za sebou má angažmá ve slovenském Zvolenu, běloruském Hrodnu, nebo v extraligovém Třinci.

"Poslední krok chceme udělat doma, odvděčit se našim fanouškům," prohlašuje. Budějovických fandů přijelo ale dost i do Prahy, kde Motoru vytvořili domácí prostředí. Na tribunách byli slyšet víc, než slávisté. "Naši fandové jsou neskuteční. Od chvíle, kdy jsem loni přišel do Budějovic, je to paráda," děkuje za celý tým příznivcům.

